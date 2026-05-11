Megindulhat a hatalmas átrendeződés Magyarországon: megtudtuk, mire számítanak az ingatlanszakma nagyágyúi

A kormányváltás után arra kértük a Portfolio ingatlanpiaci Top 50 listánkon szereplő vezetőket, hogy a lehetőségeikhez mérten adjanak előrejelzést az elkövetkező időszakra, illetve mondják el nekünk, hogy szerintük milyen tényezők segíthetnék azt, hogy a piac újra fejlődésnek induljon. A vezetőket a válaszadás sorrendjében idézzük. A Portfolio Property X konferencán az Ingatlanpiaci Top 50 szakértői közül többen képviseltetik majd magukat, váltsa meg jegyét ön is, hogy élőben találkozhasson velük!

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Kérdéseink a következőek:

Várakozása szerint mekkora az esélye, hogy a közelmúltbeli kormányváltás, illetve az eddig bejelentett tervek és változások fényében nagyobb számban, illetve beruházási összeggel jönnek Magyarország ingatlanpiacára a külföldi befektetők? Várnak-e a jelenlegi status quo-hoz képest átrendeződést, konszolidációt a piacon az ingatlanvagyonban az utóbbi 10-20 évhez képest? A jelenlegi piactorzító jogszabályokban mi az, amit mindenképp meg kellene változtatni ahhoz, hogy újra meginduljon az élet? Számít-e arra, hogy egyes, a piacinál magasabb áron eladott/megvásárolt ingatlanokat most újra kell árazni/értékelni?

Uzsoki Máté, SunDell Estate Nyrt., résztulajdonos, operatív vezető

1. Élénkülésre számítunk a külföldi befektetők részéről, de ez

várhatóan nem azonnali tőkebeáramlás formájában jelenik meg, mert a befektetők előbb stabil és kiszámítható szabályozási környezetet akarnak látni.

Emellett arra is számítunk, hogy nemcsak külföldi szereplők, hanem jelentős magyar tőke is hazatérhet a piacra. A bizalom kiépülése és a befektetési döntések időigényesek, számításaink szerint nagyobb volumenben 2027-ben jelenik majd meg ez a beáramló tőke.