Megindult a mozgás a hazai luxuslakásoknál: megválnak a legdrágább ingatlanoktól a befektetők

A Duna House adatai alapján a 200 millió forint feletti ingatlanokat vásárlók 52%-a vállalkozói státuszú, ami a tavalyi azonos időszakban mért 41 százalékhoz képest 13 százalékpontos emelkedés. Eközben
a céges felső- és középvezetők részaránya 24 százalékról 12 százalékra, felére esett vissza.
A drágább ingatlanokat vásárlók életkori eloszlása is változott. A vevők 58 százaléka a 30 és 50 év közötti aktív életszakaszban van, a 40 év alatti vásárlók aránya pedig megközelíti az egyharmadot. Egy évvel korábban a vevők többsége az 50 év feletti korosztályból került ki - a fordulat tehát nemcsak státuszbeli, hanem korosztályi is.
A korábbi évek befektetői most szállnak ki
A 200 millió forint feletti ingatlanok eladóinak közel egyharmada a befektetését értékesítette 2026 első négy hónapjában, és arányuk jelentősen meghaladja a tavalyi 24 százalékos szintet.
„Sok lakásbefektető döntött úgy, hogy eladja ingatlanját. Korábban a gyenge forint és a bizonytalan megtakarítási lehetőségek miatt sokan vásároltak lakást befektetésként, azóta viszont a bérleti hozam csökkent, az ingatlanárak meredeken emelkedtek.
Emiatt sok befektető most realizálhatja a nyereségét
– idézi a közlemény Szabó Alexandrát, a Duna House Prime ingatlan specialistáját.
Ez a trend a felsőbb ársávban is tetten érhető. A 2026 első négy hónapjának a nagyobb értékű, 350 millió forint feletti tranzakcióinak többségében befektetését értékesítő tulajdonos állt az eladói oldalon, és a vevők is jellemzően vállalkozók voltak.
A vállalkozó vevők motivációi szempontjából vegyes a kép. Közülük a legtöbben nagyobba költözés miatt vásároltak, és csaknem ugyanennyien tisztán befektetési céllal léptek a piacra. A vállalkozói réteg tehát egyszerre tekint az ingatlanra otthonként és vagyonelemként - ez eltér a céges vezetők korábbi viselkedésétől, akiknél még inkább csak a saját lakhatási cél dominált.
A vállalkozó vevő nagyobb alkuval vásárol
A vállalkozói vevők nemcsak nagyobb arányban jelennek meg a prémium szegmensben, hanem más tárgyalási technikát is használnak. A 200 millió forint feletti ingatlanok vállalkozó vevői közel 6%-os engedményt értek el a kínálati árhoz képest, miközben a más státuszú vevőknél ez az arány 4 százalék alatt volt. A különbség amiatt is érdekes, mert a vállalkozók átlagosan magasabb értékű ingatlanokat vásárolnak.
„A prémium szegmensben a klasszikus felsővezetői vevők mellett egyre több a fiatalabb vállalkozó, akik gyorsabban döntenek, nagyobb értékű ingatlanokat keresnek, és határozottabban tárgyalnak az árakról is.
Ez a vevői réteg a következő időszakban is fontos szereplője lehet a nagyobb értékű ingatlanok piacának
– mondta Szabó Alexandra.
