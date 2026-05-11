  • Megjelenítés
Megtorpant a lakbérek emelkedése Magyarországon, egyre kevésbé éri meg lakást kiadni
Ingatlan

Megtorpant a lakbérek emelkedése Magyarországon, egyre kevésbé éri meg lakást kiadni

Portfolio
Áprilisban ismét megtorpant a lakbérek növekedése: stagnáltak a bérleti díjak az egy hónappal korábbihoz képest. Országosan 0,2 százalékos növekedés, Budapesten 0,1 százalékos csökkenés következett be, míg éves összevetésben országosan 6,5 százalékos, Budapesten 4,9 százalékos drágulást regisztrált a KSH–ingatlan.com lakbérindex.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

Fékre lépett az albérletpiac áprilisban a márciusi élénkülés után: a bérleti díjak országosan 0,2 százalékkal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1 százalékkal csökkentek a lakbérek az előző hónaphoz képest, szemben az márciusi 1,6-1,6 százalékos emelkedés után. Vagyis az egy hónappal korábbi drágulást lényegében stagnálás követte a KSH–ingatlan.com lakbérindex friss adatai szerint.

Éves összevetésben országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9 százalékkal drágultak a kiadó lakások.

Budapesten tehát 5 százalék alá csökkent az éves drágulás üteme. Utoljára ilyenre 5 éve volt példa a covid idejében, és ez a szerényebb lakbéremelkedési tempó eddig csak a tőlünk nyugatabbra fekvő országok érettebb és kiszámíthatóbb albérletpiacaira volt jellemző.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint tavaly ősz óta az Otthon Start program rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiac keresleti oldalról, illetve befektetői szempontból sem olyan vonzó már a lakáspiac, mint egy évvel ezelőtt.

Még több Ingatlan

Vitézy Dávid parlamenti államtitkára Tárkányi Zsolt lesz

Mennyibe kerül a büfé, ahol a balatoni lángosunk készül? - Friss számok érkeztek

Nagy fordulat: 12 százalékos növekedés és öt trend, ami a magánbefektetőknek is szól

Országosan már csak három olyan megyeszékhely van, ahol bérbeadásból legalább 5 százalékos bruttó hozamot tehetnek zsebre a befektetők.

Országosan összesen közel 17 ezer kiadó lakás volt a piacon az ingatlanportál szerint, ezek több mint 60 százaléka budapesti ingatlan, közel 25 százaléka pedig a vármegyeszékhelyeken található. A budapesti albérletdinamikát szintén alátámasztja, hogy a fővárosi kínálat tavaly májushoz képest és az idei év elejéhez képest is bővülni tudott.

A XIII. kerületben a legnagyobb a kínálat

A fővárosban május első hetében 250 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legnagyobb kínálattal rendelkező budapesti kerületek közül a XIII. kerületben 260 ezer forint volt a medián lakbér. A VI. kerületben 280 ezer forint a középérték, míg a XI. kerületben 270 ezer forint volt a jellemző bérleti díj. A VIII. kerületben 250 ezer forintos, a VII. kerületben pedig 242,5 ezer forintos medián lakbér szerepelt a kínálatban. A IX. kerületben 249 ezer, a XIV. kerületben 230 ezer, a III. kerületben pedig 250 ezer forint volt a jellemző bérleti díj. A legolcsóbb kerületek közé Csepel, Kispest és Kőbánya tartozik. A XXI., XIX. és X. kerületekben egyaránt 200 ezer forint a kiadó lakások havi középértéke.

Debrecen a legdrágább megyeszékhely, Békéscsaba a legolcsóbb

A megyei jogú várások közül Érden a főváros közelsége miatt 232 ezer forint a medián, Esztergomban pedig 220 ezer forinttal számolhatnak a bérlők. A megyeszékhelyek közül Debrecenben 220 ezer forint volt a medián lakbér, Győrben 200 ezer, Szegeden 190 ezer, Székesfehérváron 185 ezer, Veszprémben 180 ezer, Pécsen 170 ezer forint ugyanez. A legolcsóbb megyeszékhely Békéscsaba, ahol az átlagos bérleti díj jelenleg 115 ezer forint havonta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének még nincs itt az ideje
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Mennyibe kerül a büfé, ahol a balatoni lángosunk készül? - Friss számok érkeztek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility