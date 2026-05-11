Soproni azbesztszennyezés: 34 önkormányzati útszakasz esetében rendelt meg mérést a polgármester
Elővigyázatosságból, szakértők javaslata alapján 34 önkormányzati útszakasz esetében akkreditált méréseket rendelt meg Sopron önkormányzata - jelentette be egy Facebook-posztban a polgármester, Farkas Ciprián. A testület munkacsoportot állított fel, miután több nyugat-magyarországi településen is kiderült: súlyosan rákkeltő azbeszt található egyes osztrák bányákból korábban hazánkba szállított közúzalékban. A múlt héten a Greenpeace azonosított be több olyan területet Sopronban, ahol ilyen követ használtak.

A munkacsoport feladata, hogy hatékony cselekvési tervet alkosson az osztrák azbeszt-üggyel kapcsolatban.

Annak ellenére, hogy az ügy kivizsgálása és annak megoldása elsődlegesen állami feladat, az önkormányzat részéről is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mi, soproniak világos képet kapjunk a szennyezés körülményeiről és annak mértékéről

- írta a polgármester.

Amikor magyar városok is érintettek lettek az osztrák szennyezésben, Sopron információt kért az önkormányzati fejlesztésekben értintett cégektől arról, hogy milyen bányákból szállítottak kőzúzalékokat ezekre a helyszínekre. Bár osztrák bánya egyetlen esetben sem volt feltüntetve, kérdésként felmerül, hogy vajon magyar bányák területére, illetve más telephelyre került-e szennyezett anyag Ausztriából - írta Farkas.

A vizsgálat, amely a kormányhivatal feladata, az önkormányzat információi szerint folyamatban van, de tájékoztatást még nem kaptak az ügyben.

Amint rendelkezésünkre állnak az eredmények, úgy egyértelmű képet kapunk mindannyian, hogy van-e érintett közterület Sopronban

- írta a polgármster.

A lakossági bejelentésekre létrehoztak egy központi e-mail címet is: azbeszt@sopron.hu. Az ide beérkező leveleket továbbítják az illetékes kormányhivatalnak, és saját hatáskörben is megválaszolják őket.

