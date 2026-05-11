Soproni azbesztszennyezés: 34 önkormányzati útszakasz esetében rendelt meg mérést a polgármester

A munkacsoport feladata, hogy hatékony cselekvési tervet alkosson az osztrák azbeszt-üggyel kapcsolatban.
Annak ellenére, hogy az ügy kivizsgálása és annak megoldása elsődlegesen állami feladat, az önkormányzat részéről is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mi, soproniak világos képet kapjunk a szennyezés körülményeiről és annak mértékéről
- írta a polgármester.
Amikor magyar városok is érintettek lettek az osztrák szennyezésben, Sopron információt kért az önkormányzati fejlesztésekben értintett cégektől arról, hogy milyen bányákból szállítottak kőzúzalékokat ezekre a helyszínekre. Bár osztrák bánya egyetlen esetben sem volt feltüntetve, kérdésként felmerül, hogy vajon magyar bányák területére, illetve más telephelyre került-e szennyezett anyag Ausztriából - írta Farkas.
A vizsgálat, amely a kormányhivatal feladata, az önkormányzat információi szerint folyamatban van, de tájékoztatást még nem kaptak az ügyben.
Amint rendelkezésünkre állnak az eredmények, úgy egyértelmű képet kapunk mindannyian, hogy van-e érintett közterület Sopronban
- írta a polgármster.
A lakossági bejelentésekre létrehoztak egy központi e-mail címet is: azbeszt@sopron.hu. Az ide beérkező leveleket továbbítják az illetékes kormányhivatalnak, és saját hatáskörben is megválaszolják őket.
