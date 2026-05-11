Új ipari csarnokkal bővül az Innovinia portfóliója

Az Innovinia bejelentette legújabb tranzakcióját, amelynek keretében egy 17 500 négyzetméteres ipari csarnok került a portfóliójába Kecskemét keleti részén. Az akvizícióval a vállalat teljes kezelt ingatlanállománya 270 000 négyzetméter fölé emelkedett.

Az Innovinia kecskeméti, a város nyugati és déli övezetében fekvő ipari és logisztikai parkjai (IGParkok) mellé most a keleti városrészben is megvásárolt egy egységet, amelynek jelenleg hosszú távú szerződéssel nemzetközi könnyűipari bérlője is van - közölte a társaság.

A tranzakcióban fontos szempont volt a lokáció: az épület közvetlen hozzáférést biztosít a főbb közlekedési útvonalakhoz, így ideális logisztikai és gyártási központként funkcionál.