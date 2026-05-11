Vitézy Dávid: felülvizsgáljuk a beruházási szerződések titkosítását

A bizottsági tagok kérdéseire válaszolva Vitézy elmondta, hogy a budapesti vasúti régió kapacitásbővítése kapcsán a szűk keresztmetszete a főváros fejpályaudvarai, amelyek jelenleg is teljes kapacitáson működnek, ezek fejlesztése nélkül nagyon kevés a mozgástér arra, hogy az agglomerációs vasúti közlekedést javítani lehessen és hogy a térségben gyakrabban járjanak a vonatok. Az EU-források, amelyeket Magyarországnak esélye van hazahozni a közlekedésfejlesztés területén:

1. Helyreállítási alap, amely egy, a Covid után létrehozott fejlesztési forrás - ennek a legszűkebb a határideje

2. CEF, a transzeurópai hálózatok fejlesztésére létrehozott alap

3. Kohéziós források, 2029-ig lehet felhasználni, ez is nagyon szűk határidő.

A CEF-alapból lehetne például a Debrecen-Nyíregyháza vonalat fejleszteni, de itt az a kockázat, hogy ha nem jól dolgozik egy ország, akkor a forrás visszakerül az unióhoz és más tagország pályázhatja meg. A forrásokkal kapcsolatban a fő nehézség az, hogy a beruházásokat nem indították el, emiatt van az, hogy Magyarország elbukhatja a forrásokat. Vitézy elmondása szerint informálisan, miniszterjelöltként ezekről már tárgyalt Brüsszelben, hogy potenciálisan fel lehessen gyorsítani a hozzáférést.

Ami jó, azt meg fogjuk tartani, ami rossz, azt meg fogjuk változtatni

- mondta Vitézy válaszként arra a kérdésre, hogy az országbérletet meg fogják-e tartani. Fontosnak tartja, hogy a tervezési dokumentumokról ne csak a minisztériumok folyosóin beszéljenek, hanem kikerülhessenek a nyilvánosság elé.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán