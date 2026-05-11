Vitézy Dávid: felülvizsgáljuk a beruházási szerződések titkosítását

A bizottsági tagok kérdéseire válaszolva Vitézy elmondta, hogy a budapesti vasúti régió kapacitásbővítése kapcsán a szűk keresztmetszete a főváros fejpályaudvarai, amelyek jelenleg is teljes kapacitáson működnek, ezek fejlesztése nélkül nagyon kevés a mozgástér arra, hogy az agglomerációs vasúti közlekedést javítani lehessen és hogy a térségben gyakrabban járjanak a vonatok. Az EU-források, amelyeket Magyarországnak esélye van hazahozni a közlekedésfejlesztés területén:
1. Helyreállítási alap, amely egy, a Covid után létrehozott fejlesztési forrás - ennek a legszűkebb a határideje
2. CEF, a transzeurópai hálózatok fejlesztésére létrehozott alap
3. Kohéziós források, 2029-ig lehet felhasználni, ez is nagyon szűk határidő.
A CEF-alapból lehetne például a Debrecen-Nyíregyháza vonalat fejleszteni, de itt az a kockázat, hogy ha nem jól dolgozik egy ország, akkor a forrás visszakerül az unióhoz és más tagország pályázhatja meg. A forrásokkal kapcsolatban a fő nehézség az, hogy a beruházásokat nem indították el, emiatt van az, hogy Magyarország elbukhatja a forrásokat. Vitézy elmondása szerint informálisan, miniszterjelöltként ezekről már tárgyalt Brüsszelben, hogy potenciálisan fel lehessen gyorsítani a hozzáférést.
Ami jó, azt meg fogjuk tartani, ami rossz, azt meg fogjuk változtatni
- mondta Vitézy válaszként arra a kérdésre, hogy az országbérletet meg fogják-e tartani. Fontosnak tartja, hogy a tervezési dokumentumokról ne csak a minisztériumok folyosóin beszéljenek, hanem kikerülhessenek a nyilvánosság elé.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
"Nem fogunk tudni minden problémát egyszerre megoldani" - mondta Vitézy, de transzparenciát ígért
Vitézy meghallgatásán fantasztikus tempóban sorolta tovább a legfontosabb teendőket:
4. Az autópályakoncesszió felülvizsgálata, illetve közútfejlesztés 5. Balesetek csökkentése - ebben is van felelőssége a közlekedéspolitikának
A leendő miniszter szerint fel kell lépni többek között a közúti autóversenyzés ellen, ebben inspirálódni kell Ausztriától, ahol megkülönböztetik azokat, akik 10%, illetve 100%-kal lépik túl a sebességhatárt. "Van helye a teljes jogszabályi háttér áttekintésének" ezen a területen is - mondta Vitézy, hozzátéve, hogy a KRESZ is elavult, ezt is mindenképp a mai kor kihívásaihoz kell alakítani.
Kiemelt beruházások
A minisztérium mindenképp felülvizsgálja a kiemelt beruházási rendeleteket is. Ezek bár nem feltétlenül ördögtől valóak, nem mindegy, hogy közérdekű beruházás, vagy "haveri lakópark" nem megfelelő közösségi közlekedés nélküli helyszínen történő megépülését segítő jogszabályokról van szó.
Tervezi továbbá, hogy azt a fajta titkosítási gyakorlatot, amit Lázár János korábban a tárcánál bevezetett, szintén felül fogja vizsgálni, és az építési és beruházási tervek megtekinthetőségét helyre fogja állítani.
Vasútrombolás után vasútépítés
Már számos szakembert tudott visszacsábítani Vitézy az olyan szakemberek közül, akik részt vesznek majd a magyar vasútfejlesztés felvirágoztatásában. Ausztriát szerettük volna utolérni, de míg egy év alatt 3 milliárd eurót költ Ausztria, Csehország is 1000 milliárd forintnak megfelelő koronát, ezzel szemben Magyarország csupán 24 milliárd forintot költött tavaly, lényegében teljesen kivonult a vasútfejlesztésből. Ennek vége, az EU-forrásoknak remélhetően köszönhetően is.
Uniós pénzeket ne csak hazahozza, hanem minél hamarabb,minél többet fel is használjon
A legnagyobb és legsürgetőbb feladat, ami a minisztérium előtt áll, az az uniós pénzek hazahozatala. A vasút- és közútfejlesztésben a magyar állam képességét megfelelő versennyel, nyílt közbeszerzésekkel vissza kell állítani.
A legfontosabb feladatok listája eddig:
-
Szembesítés, igazságtétel
-
Uniós pénzek hazahozatala
-
Vasútrombolás korszaka után a vasútépítés korszakának eljövetele
Rendbe kell tenni a múltat, amellett, hogy a jövőre fókuszál majd a minisztérium
Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, de a munkát a szembesítéssel és az igazságtétellel kell kezdeni. Tehát bár a jövőre szeretnének koncentrálni, de a múlttal is kell foglalkozni, például a Budapest-Belgrád vasút, vagy a mohácsi híd szélesítése kapcsán.
Említette még:
- a Szolnoki járműjavítót
- az autópályakoncessziót - ahol véleménye szerint rejtett, 35 éves pénzkifolyatás zajlik
- és az útdíj informatikai üzletet.
Együtt fognak működni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal is.
Megkezdődött a meghallgatás, először Vitézy beszél
Vitézy Dávid felvezetőjében üdvözölte az őt meghallgató Közlekedési és Beruházási Bizottságot, elmondta, hogy nagyon rég nem volt a szakterületnek ilyen mély fókusza az országgyűlésben. Röviden vázolta életútját is, kiemelte közlekedéspolitikai, közösségi közlekedési és urbanisztikai feladatait. Sirály Katalin nincs jelen a meghallgatáson. Folyamatos, transzparens és nyílt kommunikációt ígér Tárkányi kinevezése kapcsán.
Tárkányi Zsolt lesz a parlamenti államtitkár
Vitézy egy Facebook-videóban mutatta be leendő államtitkárát.
Vitézy már a parlamentben, villamossal érkezett a meghallgatásra
Vitézy meghallgatása élőben követhető lesz a youtube-csatornáján és a Facebook-on is.
Vitézy Dávid meghallgatásával folytatódik a parlamenti nagyüzem
Vitézy eddigi legfontosabb vállalásai leendő miniszterként:
- Kiemelt feladatának tekinti a MÁV kivezetését a válságból.
- Ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálja az eddigi beruházásokat.
- Szigorú fellépést ígért az épített környezetet elárasztó reklámfelületek ellen.
Kimondta a hitelminősítő: fenntarthatatlan volt az Orbán-kormány gazdasági modellje
Elmondta a Fitch szakértője, mi lesz a Tisza-kormány legfontosabb feladata.
Orbán Gábor elmondta, mit vár az új kormánytól, beszélt az euró dilemmáiról és a Richter következő nagy sztorijáról
Interjú a Richter vezérigazgatójával.
Elképesztő pénzeső: felfoghatatlan vagyonokat visznek haza a világ legértékesebb startupjának dolgozói
Néhány év alatt százszorozta értékét a cég.
Strukturális szembenézést sürget az új agrárminiszter-jelölt
Földhöz jutás, feldolgozóipar, képzés: hármas reformcsomag jön.
Olyat tud Ukrajna, amit senki más Európában – Németország most elindult a megszerzéséért
Kijevbe érkezett a német védelmi miniszter.
Megtorpant a lakbérek emelkedése Magyarországon, egyre kevésbé éri meg lakást kiadni
Már csak három megyeszékhelyen lehet legalább 5 százalékos bruttó hozamot elérni.
Bődületes mennyiségű pénz indul meg: kiderültek a paktum részletei, példátlan löketet kaphatnak a befektetési piacok
Régóta dolgozott rajta a munkáspárti miniszter.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Gyengélkednek a blue chipek.
Házépítés előtt állsz? Ezzel a szabályváltozással most rengeteget spórolhatsz
Bár az Otthon Start program kiemelt célja a lakásépítések felpörgetése, a hazai hiteligénylők egyelőre óvatosan nyitnak az új projektek felé. A márciusi adatok szerint a teljes hitelvolumen
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?