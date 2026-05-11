Vitézy Dávid: felülvizsgáljuk a beruházási szerződések titkosítását

Reggel 10 órakor Vitézy Dávid meghallgatásával folytatódik az új kormány felállása, a miniszterjelöltet a Közlekedési és Beruházási Bizottság hallgatja meg. A szakember első lépései egyikeként felülvizsálná a korábbi beruházási döntéseket a területén, mindent megtenne, hogy hazahozhassa a hiányzó uniós forrásokat, illetve vasútfejlesztési programot hirdetne.
A bizottsági tagok kérdéseire válaszolva Vitézy elmondta, hogy a budapesti vasúti régió kapacitásbővítése kapcsán a szűk keresztmetszete a főváros fejpályaudvarai, amelyek jelenleg is teljes kapacitáson működnek, ezek fejlesztése nélkül nagyon kevés a mozgástér arra, hogy az agglomerációs vasúti közlekedést javítani lehessen és hogy a térségben gyakrabban járjanak a vonatok. Az EU-források, amelyeket Magyarországnak esélye van hazahozni a közlekedésfejlesztés területén:

1. Helyreállítási alap, amely egy, a Covid után létrehozott fejlesztési forrás - ennek a legszűkebb a határideje

2. CEF, a transzeurópai hálózatok fejlesztésére létrehozott alap

3. Kohéziós források, 2029-ig lehet felhasználni, ez is nagyon szűk határidő.

A CEF-alapból lehetne például a Debrecen-Nyíregyháza vonalat fejleszteni, de itt az a kockázat, hogy ha nem jól dolgozik egy ország, akkor a forrás visszakerül az unióhoz és más tagország pályázhatja meg. A forrásokkal kapcsolatban a fő nehézség az, hogy a beruházásokat nem indították el, emiatt van az, hogy Magyarország elbukhatja a forrásokat. Vitézy elmondása szerint informálisan, miniszterjelöltként ezekről már tárgyalt Brüsszelben, hogy potenciálisan fel lehessen gyorsítani a hozzáférést.

Ami jó, azt meg fogjuk tartani, ami rossz, azt meg fogjuk változtatni

- mondta Vitézy válaszként arra a kérdésre, hogy az országbérletet meg fogják-e tartani. Fontosnak tartja, hogy a tervezési dokumentumokról ne csak a minisztériumok folyosóin beszéljenek, hanem kikerülhessenek a nyilvánosság elé.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

"Nem fogunk tudni minden problémát egyszerre megoldani" - mondta Vitézy, de transzparenciát ígért

Vitézy meghallgatásán fantasztikus tempóban sorolta tovább a legfontosabb teendőket:

4. Az autópályakoncesszió felülvizsgálata, illetve közútfejlesztés 5. Balesetek csökkentése - ebben is van felelőssége a közlekedéspolitikának

A leendő miniszter szerint fel kell lépni többek között a közúti autóversenyzés ellen, ebben inspirálódni kell Ausztriától, ahol megkülönböztetik azokat, akik 10%, illetve 100%-kal lépik túl a sebességhatárt. "Van helye a teljes jogszabályi háttér áttekintésének" ezen a területen is - mondta Vitézy, hozzátéve, hogy a KRESZ is elavult, ezt is mindenképp a mai kor kihívásaihoz kell alakítani.

Kiemelt beruházások

A minisztérium mindenképp felülvizsgálja a kiemelt beruházási rendeleteket is. Ezek bár nem feltétlenül ördögtől valóak, nem mindegy, hogy közérdekű beruházás, vagy "haveri lakópark" nem megfelelő közösségi közlekedés nélküli helyszínen történő megépülését segítő jogszabályokról van szó.

Tervezi továbbá, hogy azt a fajta titkosítási gyakorlatot, amit Lázár János korábban a tárcánál bevezetett, szintén felül fogja vizsgálni, és az építési és beruházási tervek megtekinthetőségét helyre fogja állítani.

Vasútrombolás után vasútépítés

Már számos szakembert tudott visszacsábítani Vitézy az olyan szakemberek közül, akik részt vesznek majd a magyar vasútfejlesztés felvirágoztatásában. Ausztriát szerettük volna utolérni, de míg egy év alatt 3 milliárd eurót költ Ausztria, Csehország is 1000 milliárd forintnak megfelelő koronát, ezzel szemben Magyarország csupán 24 milliárd forintot költött tavaly, lényegében teljesen kivonult a vasútfejlesztésből. Ennek vége, az EU-forrásoknak remélhetően köszönhetően is.

Uniós pénzeket ne csak hazahozza, hanem minél hamarabb,minél többet fel is használjon

A legnagyobb és legsürgetőbb feladat, ami a minisztérium előtt áll, az az uniós pénzek hazahozatala. A vasút- és közútfejlesztésben a magyar állam képességét megfelelő versennyel, nyílt közbeszerzésekkel vissza kell állítani.

A legfontosabb feladatok listája eddig:

  1. Szembesítés, igazságtétel

  2. Uniós pénzek hazahozatala

  3. Vasútrombolás korszaka után a vasútépítés korszakának eljövetele

Rendbe kell tenni a múltat, amellett, hogy a jövőre fókuszál majd a minisztérium

Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, de a munkát a szembesítéssel és az igazságtétellel kell kezdeni. Tehát bár a jövőre szeretnének koncentrálni, de a múlttal is kell foglalkozni, például a Budapest-Belgrád vasút, vagy a mohácsi híd szélesítése kapcsán.

Említette még:

  • a Szolnoki járműjavítót
  • az autópályakoncessziót - ahol véleménye szerint rejtett, 35 éves pénzkifolyatás zajlik
  • és az útdíj informatikai üzletet.

Együtt fognak működni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal is.

Megkezdődött a meghallgatás, először Vitézy beszél

Vitézy Dávid felvezetőjében üdvözölte az őt meghallgató Közlekedési és Beruházási Bizottságot, elmondta, hogy nagyon rég nem volt a szakterületnek ilyen mély fókusza az országgyűlésben. Röviden vázolta életútját is, kiemelte közlekedéspolitikai, közösségi közlekedési és urbanisztikai feladatait. Sirály Katalin nincs jelen a meghallgatáson. Folyamatos, transzparens és nyílt kommunikációt ígér Tárkányi kinevezése kapcsán.

Tárkányi Zsolt lesz a parlamenti államtitkár

Vitézy egy Facebook-videóban mutatta be leendő államtitkárát.

Vitézy már a parlamentben, villamossal érkezett a meghallgatásra

Vitézy meghallgatása élőben követhető lesz a youtube-csatornáján és a Facebook-on is.

Vitézy Dávid meghallgatásával folytatódik a parlamenti nagyüzem

Vitézy eddigi legfontosabb vállalásai leendő miniszterként:

  • Kiemelt feladatának tekinti a MÁV kivezetését a válságból.
  • Ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálja az eddigi beruházásokat.
  • Szigorú fellépést ígért az épített környezetet elárasztó reklámfelületek ellen.
Vitézy Dávid
Budapest Főváros, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

