Megkongatták a vészharangot: milliókat költhetnek a tulajdonosok ingatlanbiztosításra

A kereskedelmi ingatlanok biztosítási díjai 2017 óta 158 százalékkal emelkedtek, amit részben az éghajlati katasztrófák által okozott, összesen 1,3 ezer milliárd dolláros kár idézett elő. Ez közvetlen nyomást gyakorol a befektetői portfóliókra:
Az éghajlati hatásoknak leginkább kitett ingatlantípusoknál még drasztikusabb a díjemelkedés.
A többlakásos lakóingatlanok esetében 209, míg az ipari ingatlanoknál 183 százalékos drágulás figyelhető meg a biztosítási díjakban, míg a magas kockázatú piacokon a többlakásos épületek forgalmi értéke átlagosan 25 százalékkal marad el az alacsonyabb kockázatú területeken lévőkétől.
A First Street 25 évnyi kereskedelmi ingatlanpiaci adatot elemzett 120 amerikai piacon, megvizsgálva a pénzügyi kimutatások bevételi és kiadási tételeit. Az elemzés rávilágított, hogy a biztosítási árazásban egyértelműen megjelenik egy éghajlati kockázati felár.
- Ez a díjak növekedésében,
- azok fokozott volatilitásában,
- végső soron pedig a nettó működési bevételben mutatkozik meg.
A biztosítás az egyik leggyorsabban változó költségtényezővé válik a kereskedelmi ingatlanpiacon, és a piac még nem alkalmazkodott ehhez teljesen
- idézi a cikk Jeremy Portert, a First Street vezető közgazdászát. A szakember hozzátette, hogy nem csupán a költségek szintje, hanem azok kiszámíthatósága is változik, ami jelentősen megnehezíti a tervezést például egy ötéves befektetési időtáv esetén.
A biztosítási díjak emelkedésén túl más tényezőkben is nyomást helyez az ingatlanpiacra a klímaváltozás. A magas kockázatú épületeket sokszor csak jelentős diszkonttal lehet értékesíteni, bizonyos eszközök pedig akár teljesen eladhatatlanná is válhatnak. Az OECD 2025-ös jelentése szerint mindez komoly likviditási kockázatot jelent. A helyzetet tovább súlyosbítja az éghajlati veszélyekből fakadó jövedelemingadozás, valamint az alapvető szolgáltatások zavaraiból eredő potenciális veszteség.
Vannak ugyanakkor kivételek is. Miami például éghajlati kockázat szempontjából a legveszélyeztetettebb felső egy százalékba tartozik, mégis a piaci referenciahozamok két-háromszorosát produkálja, ami elsősorban a kedvező adópolitikának és a magas életminőségnek köszönhető. A térségben ráadásul a biztosítási díjak is csökkentek némileg az elmúlt években, mivel elmaradtak a pusztító erejű viharok. Porter szerint azonban Miami pusztán kivételes eset:
a legtöbb városban az éghajlati kockázatok már utolérik, sőt meg is haladják a gazdasági mozgatórugók hatását,
ami egyre fokozottabb nyomás alá helyezi az ingatlanok értékét.
