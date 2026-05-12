Mi lesz veled ingatlanpiac? − Már látszik a kanyarban a szakértők válasza!

A Property X fókusza idén különösen éles: 2026 választási év Magyarországon, miközben a hazai és nemzetközi ingatlanpiac egyszerre néz szembe finanszírozási újrarendeződéssel, fejlesztési dilemmákkal, az irodapiac árazási és kihasználtsági kérdéseivel, valamint az ESG és üzemeltetési hatékonyság egyre szigorúbb elvárásaival.
A konferencia az új politikai színtér realitásait számba véve vesz végig mindent, ami szegmens szereplőit érinti és foglalkoztatja a makro- és piaci alapoktól a konkrét szegmens- és tőkepiaci döntésekig.
Témamustra
- Félidős helyzetkép: hol tart a piac 2026 közepén?
- Választások és irányváltás: hoz-e új pályát a következő ciklus?
- Befektetői és finanszírozási hangulat: kinek, mire és milyen feltételekkel áramlik a tőke?
- Új fejlesztések: indul-e „új ciklus”, vagy kivárás jön?
- Globális kilátások és kockázatok, és azok hazai leképeződése
- Makrokörnyezet az ingatlanpiac fényében: stratégiai döntések közérthetően, döntéshozói szemmel
- „Új zöld árnyalatok”: ESG, energia, hatékonyság, üzemeltetés – a versenyképesség alapfeltételekén
- Kötetlen, késő estig tartó networking és tematikus háttérkörök („Property Insight Circle”)
Akciódús X-élmények
A Portfolio Property X idén még több felejthetetlen pillanattal, valóságos élménydömpinggel várja a változatosságra éhező konferencia résztvevőket.
Portfolio X Cycling Day – Tekerj le velünk Budapestről (vagy köztes csatlakozási pontokról) Balatonfüredre! Fenntarthatóság, kihívás, egészség és a legtermészetesebb networking-forma egy napba sűrítve, akár 150 km-en.
Duplázott jótékonyság – A Portfolio idén is az X-Cycling Day teljes jegybevételét, vagyis a 15.000 forintos regisztrációs díjakat a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak ajánlja fel, amelyet a CPI, az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere, idén egy duplázó támogatással egészít ki.
Relax & Grill kerti networking – Ha nyárelő, akkor grill party! A Balatonra tekerős bringás nap estéjén az Anna Grand Hotel festői kertjében és árkádjai alatt várunk mindenkit.
Morning Run – A mozgásból sohasem elég: a konferencia zárónapjának reggelén frissítő közösségi futásra hívunk az előző esti buli mellékhatásainak kompenzálására.
Padel X Cup – Új élményprogram: a csopaki pályán, előzetes regisztrációval indul a Portfolio Property X saját padelkupája, ahol a meccsek között is üzlet születik.
Jótékonysági árverés – Licitálj a Valter Attila által dedikált egyedi mezre: a kezdeményezés bevétele idén a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány munkáját támogatja.
Az előadók között a szakma színe-java
- Balástyai Márk – vezérigazgató – Futureal Energy Partners
- Dr. Balogh Tamás – vezető ügyvéd, Real Estate Service Stream Leader – DLA Piper Hungary
- Bán Zoltán – vezérigazgató – Net Média (Portfolio Csoport)
- Banai Ádám – monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató – Magyar Nemzeti Bank
- Bárány Kristóf – igazgatóság elnöke – Shopper Park Plus
- Borbély Gábor – kutatási igazgató – CBRE
- Bozsogi Tamás – vezető – OTP Private Banking
- Deák Tamás – ingatlanfinanszírozási vezető – Erste Bank
- Ditróy Gergely – üzletfejlesztési igazgató – Portfolio Csoport
- Ecsődi Miklós – Director, Head of Occupier Services – Colliers
- dr. Gulyás Dóra – cégvezető – GSV Kereskedelmi Kft.
- Győri Gyula – Facility Management Director – CPI Facility Management
- Kalmár Zoltán – alapító, Proptech strategic expert – Proptechzoom.com
- Kiss Gábor – ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező; alelnök – IFK
- Kovács-Bertók Zita – üzletfejlesztési igazgató – CPI Hungary Kft.
- Madár István – vezető elemző – Portfolio Csoport
- Madler Attila – Asset Management Director – CPI Hungary
- Massányi Tibor – ügyvezető partner – DVM Group
- Nagy Gergely – vállalati régióvezető – OTP Bank
- Nemes Rudolf – vezérigazgató – HelloParks
- Dr. Ódor Dániel – Partner – Taylor Wessing
- Pál Péter – ügyvezető igazgató – Re‑Energy
- Pásztor Roxána – fenntarthatósági projektvezető – Portfolio Csoport
- Pázmány Balázs – igazgatóság elnöke – Erste Alapkezelő Zrt.
- Pélyi András – vezérigazgató – OTP Ingatlanpont / OTP Pénzügyi Pont
- Pető Gábor – tőkepiaci igazgató, igazgatóság elnöke – Futureal-csoport; Finext Befektetési Alapkezelő Zrt.
- Pokol László – vezérigazgató – Green Cloud Platform
- Ruzsinszki Tibor – ingatlan befektetési igazgató – Gránit Alapkezelő
- Dr. Schrancz Mihály – alapító partner, vezérigazgató – Realis WAM Alapkezelő Zrt.
- Simon Tamás – értékesítési igazgató – Indotek Group; Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége
- Dr. Takács Ernő – elnök – IFK
- Tóth Kata – konferencia projektvezető – Portfolio Csoport
- Tuza Rita – Head of Capital Markets – iO Partners Hungary
- Uzsoki Máté – résztulajdonos – SunDell
- Veres Zsolt – országigazgató – Schneider Electric Magyarország
- dr. Würsching Péter – bérbeadási vezető – iO Partners Hungary Kft.
Dübörög a regisztráció
A helyek gyorsan fogynak, érdemes mindél előbb regisztrálni! Arra is van lehetőség, hogy külön az X-Cycling Day-re iratkozzunk fel, de mindenki tegye a szívére a kezét: egyszerűen vétek lenne kihagyni a konferencia kínálta gazdag programot.
