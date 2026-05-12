Mindenki az áresést várta a kormányváltás után, de jött a hidegzuhany az ingatlanpiacon - íme a legfrissebb számok

Május elején a budapesti új építésű lakások piacának adatait nem lehet anélkül olvasni, hogy ne vennénk tudomást a háttérben zajló történelmi léptékű változásról. A kormányváltás után az új kabinet kiemelkedően erős mandátummal kezdheti meg munkáját, ami ingatlanpiaci szempontból egyszerre jelent kérdőjeleket és lehetőséget: mi marad a régi lakástámogatási rendszerből, mi változik, és mindebből mit áraz be már most a piac - írja május eleji lakáspiaci elemzésében az Otthontérkép.

A május eleji adatok nyugodt piacot mutatnak:

a kormányváltás egyelőre nem robbantott be látványos korrekciót, az árak tartják magukat, a prémiumkerületek pedig továbbra is külön életet élnek.

Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy semmi sem fog változni: az új kormány lakáspolitikai döntései - akár a CSOK átalakítása, akár az áfaszabályok módosítása, akár a fejlesztői engedélyezési rendszer - komoly hatással lehetnek a következő hónapokban a kínálat szerkezetére és az árak alakulására.

Az ingatlanpiac általában lassan reagál a politikai fordulatokra, ugyanakkor a fejlesztői és befektetői várakozások gyorsan változhatnak, különösen egy olyan időszakban, amikor az elmúlt évek extrém drágulása után egyébként is sok a bizonytalanság a piacon. Éppen ezért különösen érdekes megnézni, hogy a május eleji kínálati adatokban látszik-e már bármilyen hirtelen elmozdulás - írja Koncz Andrea, a cég elemzője.

Az új építésű lakások piaca egyelőre nem ijedt meg

A budapesti új építésű lakások piacán egyelőre nem látszik hirtelen megtorpanás a kormányváltás után. Bár a tavalyi extrém, 18-24 százalék közötti éves drágulási ütemhez képest jelentősen lassult az árnövekedés, a május eleji adatok alapján az új lakások négyzetméterára még mindig 7,5 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Forrás: Otthontérkép

Ez különösen annak fényében érdekes, hogy közben az infláció már tartósan 2 százalék körülire süllyedt vissza. Vagyis az újépítésű lakások ára továbbra is gyorsabban emelkedik az általános árszintnél, még akkor is, ha a 2025-ös „elszálló” tempó már egyértelműen kifulladóban van.

Nem minden kerület ugyanabba az irányba mozdult

A budapesti új építésű piacot továbbra sem lehet egységesen kezelni: miközben városszinten még mindig emelkednek az árak, kerületi bontásban már jóval vegyesebb kép rajzolódik ki. A legdrágább lokációkban továbbra is a budai prémiumkerületek dominálnak.

Az I. és a XII. kerületben a kínálati négyzetméterár már 3 millió forint körül alakul, miközben a II. kerület is stabilan 2,5 millió forint felett jár.

Ezeken a területeken az elmúlt évben sem történt érdemi korrekció, ami arra utal, hogy a felső kategóriás újépítésű projektek vevőköre továbbra is viszonylag stabil maradt.

Forrűs: Otthontérkép

Közben több külsőbb, vagy korábban gyorsan dráguló kerületben már látszik némi megtorpanás.

Az V., vagy éppen a XIX.. kerületben például éves összevetésben csökkent a medián négyzetméterár, de néhány más városrészben is inkább stagnálás érzékelhető.

A különbségek jelentősek, Budapesten belül háromszoros árkülönbség van aszerint, hogy valaki hol keres otthont.

A fővárosi átlag 1,75-ről 1,88 millió forintra nőtt, a képet azonban árnyalja, hogy a csillaggal jelölt kerületekben kevés projekt fut egyszerre, így ezekben az adatok egy-egy beruházás árképzésétől is erősen függhetnek.

Az elitkerületek továbbra is külön világot jelentenek

A kerületi árkülönbségeket még látványosabban mutatja meg az, hogy az egyes városrészekben az új építésű lakások mekkora része kerül többe, mint húsz évnyi medián nettó fizetés. A jelenlegi nettó medián keresettel számolva ez nagyjából 100 millió forintos árszintet jelent.

A térképen jól látszik, hogy a „szokásos” prémiumkerületek továbbra is teljesen külön ligában játszanak. A Várnegyedben, a hegyvidéken és a belvárosban (beleértve az Andrássy út környékét is) gyakorlatilag

minden új építésű lakás többe kerül, mint húsz évnyi fizetés.

Forrás: Otthontérkép

Közben a külsőbb pesti kerületekben még mindig jóval nagyobb arányban találni olyan projekteket, amelyek legalább elméletben az „átlagos” felső-középosztály számára is elérhetőek lehetnek. A városon belüli szakadék így nemcsak a négyzetméterárakban jelenik meg, hanem abban is, hogy egy adott kerület új építésű kínálata mennyire szól még a hazai fizetésekből élő vevőknek.

A térkép alapján az is látszik, hogy Budapest új építésű piaca egyre inkább koncentrálódik: a legdrágább budai zónák már egyértelműen a prémium- és befektetői piac logikája szerint működnek, míg a megfizethetőbb projektek fokozatosan kiszorulnak a külső kerületek felé.

Van, ahol már fél évszázadnyi fizetés kellene egy átlagos új lakáshoz

Egy átlagos nettó mediánbérből gazdálkodó budapesti – hitelfizetés, megtakarítás és egyéb kiadások nélkül, kizárólag lakásvásárlásra félretéve minden forintot – fővárosi

átlagban 25 évet dolgozna egy átlagos új építésű lakásért.

Ráadásul ez még mindig csak szemléltetés, hiszen senki nem teszi félre évtizedeken át a teljes fizetését.

A prémium budai kerületek azonban ennél is sokkal extrémebb képet mutatnak:

a XII. kerületben közel 58 évnyi,

a VI. kerületben 53 évnyi, míg

53 évnyi, míg az I. és II. kerületben is nagyjából fél évszázadnyi nettó jövedelemre lenne szükség egy átlagos új lakás megvásárlásához.

Forrás: Otthontérkép

Ehhez képest a külsőbb pesti kerületek szinte „megfizethetőnek” tűnnek – legalábbis budapesti összevetésben. A XX., XXIII., VII. vagy XVII. kerületben 17-19 év körüli értékek látszanak, ami még mindig rendkívül magas, de jól érzékelteti, milyen szélesre nyílt az olló a városon belül.

