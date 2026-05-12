Mindenki az áresést várta a kormányváltás után, de jött a hidegzuhany az ingatlanpiacon - íme a legfrissebb számok

A május eleji adatok nyugodt piacot mutatnak:
a kormányváltás egyelőre nem robbantott be látványos korrekciót, az árak tartják magukat, a prémiumkerületek pedig továbbra is külön életet élnek.
Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy semmi sem fog változni: az új kormány lakáspolitikai döntései - akár a CSOK átalakítása, akár az áfaszabályok módosítása, akár a fejlesztői engedélyezési rendszer - komoly hatással lehetnek a következő hónapokban a kínálat szerkezetére és az árak alakulására.
Az ingatlanpiac általában lassan reagál a politikai fordulatokra, ugyanakkor a fejlesztői és befektetői várakozások gyorsan változhatnak, különösen egy olyan időszakban, amikor az elmúlt évek extrém drágulása után egyébként is sok a bizonytalanság a piacon. Éppen ezért különösen érdekes megnézni, hogy a május eleji kínálati adatokban látszik-e már bármilyen hirtelen elmozdulás - írja Koncz Andrea, a cég elemzője.
Az új építésű lakások piaca egyelőre nem ijedt meg
A budapesti új építésű lakások piacán egyelőre nem látszik hirtelen megtorpanás a kormányváltás után. Bár a tavalyi extrém, 18-24 százalék közötti éves drágulási ütemhez képest jelentősen lassult az árnövekedés, a május eleji adatok alapján az új lakások négyzetméterára még mindig 7,5 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.
Ez különösen annak fényében érdekes, hogy közben az infláció már tartósan 2 százalék körülire süllyedt vissza. Vagyis az újépítésű lakások ára továbbra is gyorsabban emelkedik az általános árszintnél, még akkor is, ha a 2025-ös „elszálló” tempó már egyértelműen kifulladóban van.
Nem minden kerület ugyanabba az irányba mozdult
A budapesti új építésű piacot továbbra sem lehet egységesen kezelni: miközben városszinten még mindig emelkednek az árak, kerületi bontásban már jóval vegyesebb kép rajzolódik ki. A legdrágább lokációkban továbbra is a budai prémiumkerületek dominálnak.
- Az I. és a XII. kerületben a kínálati négyzetméterár már 3 millió forint körül alakul, miközben a II. kerület is stabilan 2,5 millió forint felett jár.
- Ezeken a területeken az elmúlt évben sem történt érdemi korrekció, ami arra utal, hogy a felső kategóriás újépítésű projektek vevőköre továbbra is viszonylag stabil maradt.
Közben több külsőbb, vagy korábban gyorsan dráguló kerületben már látszik némi megtorpanás.
- Az V., vagy éppen a XIX.. kerületben például éves összevetésben csökkent a medián négyzetméterár, de néhány más városrészben is inkább stagnálás érzékelhető.
- A különbségek jelentősek, Budapesten belül háromszoros árkülönbség van aszerint, hogy valaki hol keres otthont.
A fővárosi átlag 1,75-ről 1,88 millió forintra nőtt, a képet azonban árnyalja, hogy a csillaggal jelölt kerületekben kevés projekt fut egyszerre, így ezekben az adatok egy-egy beruházás árképzésétől is erősen függhetnek.
Az elitkerületek továbbra is külön világot jelentenek
A kerületi árkülönbségeket még látványosabban mutatja meg az, hogy az egyes városrészekben az új építésű lakások mekkora része kerül többe, mint húsz évnyi medián nettó fizetés. A jelenlegi nettó medián keresettel számolva ez nagyjából 100 millió forintos árszintet jelent.
A térképen jól látszik, hogy a „szokásos” prémiumkerületek továbbra is teljesen külön ligában játszanak. A Várnegyedben, a hegyvidéken és a belvárosban (beleértve az Andrássy út környékét is) gyakorlatilag
minden új építésű lakás többe kerül, mint húsz évnyi fizetés.
Közben a külsőbb pesti kerületekben még mindig jóval nagyobb arányban találni olyan projekteket, amelyek legalább elméletben az „átlagos” felső-középosztály számára is elérhetőek lehetnek. A városon belüli szakadék így nemcsak a négyzetméterárakban jelenik meg, hanem abban is, hogy egy adott kerület új építésű kínálata mennyire szól még a hazai fizetésekből élő vevőknek.
A térkép alapján az is látszik, hogy Budapest új építésű piaca egyre inkább koncentrálódik: a legdrágább budai zónák már egyértelműen a prémium- és befektetői piac logikája szerint működnek, míg a megfizethetőbb projektek fokozatosan kiszorulnak a külső kerületek felé.
Van, ahol már fél évszázadnyi fizetés kellene egy átlagos új lakáshoz
Egy átlagos nettó mediánbérből gazdálkodó budapesti – hitelfizetés, megtakarítás és egyéb kiadások nélkül, kizárólag lakásvásárlásra félretéve minden forintot – fővárosi
átlagban 25 évet dolgozna egy átlagos új építésű lakásért.
Ráadásul ez még mindig csak szemléltetés, hiszen senki nem teszi félre évtizedeken át a teljes fizetését.
A prémium budai kerületek azonban ennél is sokkal extrémebb képet mutatnak:
- a XII. kerületben közel 58 évnyi,
- a VI. kerületben 53 évnyi, míg
- az I. és II. kerületben is nagyjából fél évszázadnyi nettó jövedelemre lenne szükség egy átlagos új lakás megvásárlásához.
Ehhez képest a külsőbb pesti kerületek szinte „megfizethetőnek” tűnnek – legalábbis budapesti összevetésben. A XX., XXIII., VII. vagy XVII. kerületben 17-19 év körüli értékek látszanak, ami még mindig rendkívül magas, de jól érzékelteti, milyen szélesre nyílt az olló a városon belül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
