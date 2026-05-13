Bejelentette Magyar Péter, hol lesznek ezentúl a kormányülések
Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne ezentúl - jelentette be az új miniszterelnök. Szerdán 15 órától az első kormányülést még Ópusztaszeren tartja a kormány.

"Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita Palotába. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten,

az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz.

Ez az épület eddig Építési és Közlekedési Minisztériumként szolgált. Az épület néhány lépésre található a Parlamenttől és szimbolikus, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz. A képen látható teremben tartjuk a jövő héttől a kormányüléseket"

- írta ki az új miniszterelnök a Facebookra.

Egy előző posztjában arról is írt az új miniszterelnök, hogy "Miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Škoda SUPERB-et használom. Továbbá jelzem, hogy nem költözöm kormányzati rezidenciába.

Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak.

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

