Döntött Budapest: magasabbra hagyják nőni a füvet az aszály miatt

Új kaszálási protokollt vezet be a Budapesti Közművek Főkert Kertészeti Divíziója a kezelésében lévő gyepeken a rendkívül aszályos tavasz miatt.

Mostantól csak ott kaszálnak rendszeresen,

ahol az közlekedésbiztonsági szempontból szükséges

- közölte a Budapesti Közművek szerdán az MTI-vel.

Az egyelőre május végéig életbe léptetett eljárásrend célja a zöldfelületek vízháztartásának javítása, ökológiai értékének megőrzése, valamint a talajvédelem - tették hozzá.

A Főkert szakemberei az utak, járdák, kerékpáruatk mellett továbbra is elvégzik az úgynevezett kontúrkaszálást, vagyis egy keskeny sávban alacsonyan tartják a gyepet, így a növényzet nem nő rá a burkolatra és nem akadályozza a haladást.

A parkokban a Főkert mostantól ritkábban kaszál, és a gyepet akár 5 centiméterrel is magasabban tartja

- fejtették ki.

