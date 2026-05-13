  • Megjelenítés
Döntött Budapest: magasabbra hagyják nőni a füvet az aszály miatt
Ingatlan

Döntött Budapest: magasabbra hagyják nőni a füvet az aszály miatt

MTI
Új kaszálási protokollt vezet be a Budapesti Közművek Főkert Kertészeti Divíziója a kezelésében lévő gyepeken a rendkívül aszályos tavasz miatt.

Mostantól csak ott kaszálnak rendszeresen,

ahol az közlekedésbiztonsági szempontból szükséges

- közölte a Budapesti Közművek szerdán az MTI-vel.

Az egyelőre május végéig életbe léptetett eljárásrend célja a zöldfelületek vízháztartásának javítása, ökológiai értékének megőrzése, valamint a talajvédelem - tették hozzá.

Még több Ingatlan

Bejelentette Magyar Péter, hol lesznek ezentúl a kormányülések

Haszonélvezeti jog: súlyos árat fizethet Magyarország az elhibázott törvény miatt

Itt a legújabb jelentés, ennyibe fog kerülni az ukrajnai lakhatási válság kezelése

A Főkert szakemberei az utak, járdák, kerékpáruatk mellett továbbra is elvégzik az úgynevezett kontúrkaszálást, vagyis egy keskeny sávban alacsonyan tartják a gyepet, így a növényzet nem nő rá a burkolatra és nem akadályozza a haladást.

A parkokban a Főkert mostantól ritkábban kaszál, és a gyepet akár 5 centiméterrel is magasabban tartja

- fejtették ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Váratlan fordulat Ukrajnában: megtörtént, amire kevesen számítottak, összeomlóban az oroszok a fronton
Bejelentette Magyar Péter, hol lesznek ezentúl a kormányülések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility