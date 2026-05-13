Építőipari dolgozókat ítélt el a bíróság, mert saját zsebükre értékesítették a megmaradt szigetelőanyagot
MTI
Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi Járásbíróság öt építőipari dolgozót - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel szerdán.

A vádlottak az építkezésen

megmaradt szigetelőanyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket

- írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint az első-, a negyed- és az ötödrendű vádlott egy építőipari cég alkalmazottjaként megegyezett abban, hogy a megmaradó, rájuk bízott szigetelőanyagokat értékesíti, mert főnökük úgysem tudja felmérni a pontos anyagfelhasználást. A három terhelt többször is eladott a megmaradt anyagból a harmadrendű vádlottnak, egyszer pedig a másodrendű vádlottnak is, akik tudtak az áru eredetéről.

Az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint

- amelynek túlnyomó része a hatósági lefoglalás útján megtérült -, míg társai esetében 176 ezer forint, amely nem térült meg. A bíróság sikkasztás miatt az elsőrendű vádlottat 1 év 2 hónap - végrehajtásában 1 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre, a negyed- és ötödrendű vádlottat pedig személyenként 240 ezer forint pénzbüntetésre ítélte - írták.

A közlemény szerint a bíróság a másod- és harmadrendű terheltet pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek, őket 1 év, illetve 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, a végrehajtást mindkettőjük esetében 1 év próbaidőre felfüggesztve. Az első-, a harmad-, a negyed- és az ötödrendű vádlottakkal szemben vagyonelkobzást is elrendeltek.

