Haszonélvezeti jog: súlyos árat fizethet Magyarország az elhibázott törvény miatt

Az Európai Unió Bírósága szerint a magyar kompenzációs szabályozás nem felel meg az uniós jognak, mivel a 2014-ben jogszerűtlenül megszüntetett mezőgazdasági haszonélvezeti jogok utáni kártalanítást kizárólag a földek törléskori forgalmi értékéhez köti. A luxembourgi testület szerint a rendszer nem veszi figyelembe az elmaradt jövedelmeket, így az érintettek nemcsak a föld absztrakt vagyoni értékére, hanem a kiesett bevételek megtérítésére is jogosultak lehetnek. A döntés pénzügyileg érzékeny lehet Magyarország számára, mivel a magyar bíróságoknak a jövőben az elmaradt hasznot is figyelembe kell venniük a kártérítés megállapításakor.

Nem felel meg az uniós jognak a magyar kompenzációs szabályozás, amely a mezőgazdasági földterületeken korábban megszüntetett haszonélvezeti jogok után járó kártalanítást kizárólag a földek törléskori forgalmi értékéhez köti – mondta ki az Európai Unió Bírósága szerdai ítéletében.

A döntés lényege, hogy a magyar rendszer nem veszi megfelelően figyelembe az elmaradt hasznot, vagyis azt a jövedelmet, amelytől a jogosultak a haszonélvezeti jog törlése és későbbi visszajegyzése közötti időszakban estek el.

A jogvita előzménye a 2013-ban elfogadott magyar szabályozás volt, amely 2014. május 1-jétől megszüntette a mezőgazdasági ingatlanokon fennálló haszonélvezeti jogokat, ha azok jogosultjai nem voltak a tulajdonos közeli hozzátartozói. Luxembourg 2019-ben már megállapította, hogy ez a megoldás sértette a tőke szabad mozgását és az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított tulajdonhoz való jogot. Magyarország ezt követően új rendelkezéseket fogadott el, amelyek lehetővé tették a törölt haszonélvezeti jogok visszajegyzését és vagyoni kompenzáció megállapítását.

A mostani ügyben a Brandl nevű magyar társaság fordult bírósághoz, miután sikeresen kérte haszonélvezeti jogainak visszajegyzését, de a megállapított kompenzációt nem tartotta megfelelőnek. Arra hivatkoztak, hogy a magyar szabályozás alapján a kártalanítás összegét úgy kellett kiszámítani, hogy a földterület törléskori forgalmi értékének egyhuszad részét megszorozták a törlés és a visszajegyzés között eltelt évek számával. A Győri Törvényszék azt kérdezte az Európai Unió Bíróságától, összeegyeztethető-e az uniós joggal egy olyan nemzeti szabály, amely a kártérítést kizárólag erre a forgalmi értéken alapuló vagyoni kompenzációra korlátozza.

A bíróság válasza egyértelműen nemleges volt.

Az ítélet szerint az uniós jog megköveteli, hogy az érintetteknek okozott károk megtérítése arányban álljon a ténylegesen elszenvedett kárral, és biztosítsa jogaik hatékony védelmét. A tagállamoknak ugyan van mozgásterük a kártérítési szempontok meghatározásában, de az elmaradt haszon teljes kizárása a megtéríthető károk köréből összeegyeztethetetlen a megfelelő jóvátétel követelményével.

A döntés értelmezése szempontjából az a kulcskérdés, hogy a haszonélvezeti jog nem pusztán egy, az ingatlan értékéhez kapcsolódó vagyoni jogosultság volt, hanem rendszeres gazdasági hasznosítás lehetőségét biztosította.

Vagyis lefordítva arról van szó, hogy a jogosult a földet művelhette, bérbe adhatta, illetve abból bevételt szerezhetett. A törlés és a visszajegyzés között eltelt időszakban éppen ettől a jövedelemszerzési lehetőségtől esett el, ezért a tényleges kár nem ragadható meg kizárólag azzal, hogy mennyi lett volna a föld piaci eladási ára a törlés időpontjában.

A luxembourgi testület nem tiltotta meg egységes számítási képletek alkalmazását, de szigorú feltételt szabott: egy ilyen képletnek kellő pontossággal kell lefednie az elmaradt hasznot.

A bíróság szerint a mostani magyar szabályozásban használt, forgalmi érték-alapú kritérium erre önmagában nem alkalmas, mert a föld tulajdonosa által hipotetikusan elérhető eladási ár nincs közvetlen kapcsolatban azzal a bevétellel, amelyet a haszonélvező a föld műveléséből vagy bérbeadásából szerezhetett volna. A bíróság ezért arra jutott, hogy a magyar kompenzációs rendszer a gyakorlatban rendkívül nehézzé teszi az elszenvedett kár megtérítését.

Az ítélet következménye, hogy a magyar bíróságoknak a hasonló ügyekben nem elégedhetnek meg a jelenlegi képlet mechanikus alkalmazásával, ha az nem vezet az elszenvedett kár megfelelő jóvátételéhez.

A Győri Törvényszéknek a Brandl ügyét már a luxembourgi döntés alapján kell elbírálnia, de az ítélet tartalmilag más, hasonló jogvitákban eljáró nemzeti bíróságokat is köti.

A döntés pénzügyi szempontból azért lehet érzékeny Magyarország számára, mert a korábbi szabályozás jogellenességét a bíróság már 2019-ben megállapította, a mostani ítélet pedig a jóvátétel módját kérdőjelezi meg. A luxembourgi álláspont alapján az érintettek nemcsak a földhöz kapcsolt, absztrakt vagyoni értékre, hanem a kiesett jövedelem megtérítésére is hivatkozhatnak. A tényleges állami kitettség attól függhet, hány érintett indít vagy folytat eljárást, illetve a magyar bíróságok miként tudják számszerűsíteni az elmaradt hasznot.

