Itt a legújabb jelentés, ennyibe fog kerülni az ukrajnai lakhatási válság kezelése

A Világbank, az Európai Bizottság, az ENSZ és az ukrán kormány 2026 februárjában tette közzé a legutóbbi gyorskár- és szükségletfelmérését, amely szerint az összes ágazatra kiterjedő újjáépítés teljes költsége a következő évtizedben eléri az 588 milliárd dollárt, ami nagyjából háromszorosa Ukrajna 2025-re becsült nominális GDP-jének. A lakhatás az egyik legsúlyosabban érintett szektor. A dokumentált károk több mint 80 százaléka a frontközeli régiókra – Doneck, Luhanszk, Harkiv, Zaporizzsja és Herszon megyékre – koncentrálódik, ezeken a helyszíneken összesen több mint 236 ezer lakóépület semmisült meg teljesen vagy részlegesen.

Ukrajna az újjáépítési támogatásokat nem eseti segélyként, hanem egy strukturált, digitális alapú rendszeren keresztül juttatja el az érintettekhez. Az eVidnovlennya elnevezésű program keretében a károsult háztartások közvetlenül kapnak kártérítést.

A rendszer egyes elemeit különböző nemzetközi adományozók társfinanszírozzák:

a javítási kártérítéseket a Világbank HOPE projektje,

a saját telken történő újjáépítést pedig az Európa Tanács Fejlesztési Bankjának HOME projektje támogatja.

Emellett a digitális kárnyilvántartás működését a brit kormány által finanszírozott DIGIT program segíti.

2026. május 10-ig az eVidnovlennya összesen 89,7 milliárd hrivnya (mintegy 2,2 milliárd dollár) kártérítést folyósított 196 067 családnak, amivel a modern kori konfliktusok egyik legnagyobb közvetlen lakhatási kártérítési programjává vált. A javítási támogatást több mint 138 ezer család kapta meg, a teljesen megsemmisült ingatlanokért kiállított lakásvásárlási tanúsítványt több mint 56 ezer család vehette igénybe, közülük 31 300-an már le is zárták az ingatlanvásárlást. 2025 eleje óta egy újabb pillér is működik a saját telken történő újjáépítés támogatására, amelyből eddig mintegy 1130 család részesült. Tavaly december óta a megszállt területekről származó belső menekültek – köztük veteránok és háborús rokkantak – akár 2 millió hrivnyás (45 500 dolláros) lakhatási utalványra is pályázhatnak. Eddig 3296 ilyen kérelmet hagytak jóvá, összesen 6,59 milliárd hrivnya értékben.

A kifizetések ellenére a szakadék továbbra is hatalmas az igények és a rendelkezésre álló források között:

az eddigi 2,2 milliárd dollárnyi kártérítés a lakásszektorban becsült közel 90 milliárd dolláros szükségletnek mindössze 2,6 százalékát fedezi.

2025-ben Ukrajna és a támogató partnerek összesen 7,37 milliárd dollárt különítettek el az összes kiemelt ágazatra, ami a lakhatást, az energetikát, a közlekedést, az oktatást, az egészségügyet és az aknamentesítést foglalja magában. Ennek ellenére egyetlen évre vonatkozóan is 9,96 milliárd dolláros finanszírozási hiány maradt.

Az ingatlanpiaci és építőipari szereplők számára a program már most mérhető keresletet generál. A több mint 31 ezer lezárt ingatlanvásárlás valós tranzakciós volument jelent, a kiadott tanúsítványok pedig további vásárlásokat vetítenek előre. A saját telken történő újjáépítési ösztönzők szintén élénkíthetik az építőipari aktivitást a biztonságosabb térségekben. Ugyanakkor az évi egyszámjegyű milliárd dolláros kifizetés és a közel 90 milliárd dolláros teljes szükséglet közötti aránytalanság rávilágít a kihívásokra és egyértelművé teszi, hogy az újjáépítés évtizedekig tartó folyamat lesz. Ebben

a magántőke bevonása kulcsfontosságú szerepet játszhat,

amely a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) előzetes becslése szerint akár a teljes helyreállítási költség 40 százalékát is kiteheti.

