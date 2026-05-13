Kiderült, hol szimatolnak óriási lehetőséget a befektetők: a geopolitikai feszültségek ellenére is elképesztő a kereslet

Stagnáló lakásárak, csökkebő bérleti díjak
A Property Finder adatai alapján a dubaji lakóingatlanok átlagos eladási ára 2,21 millió dirhamra, nagyjából 602 ezer dollárra nőtt. Ez éves összevetésben 21,1 százalékos drágulást jelent, negyedéves alapon viszont lényegében stagnálást mutat. A lakások bérleti díja a január-februári csúcsokhoz képest 6,7 százalékkal csökkent, így az éves átlagos bérleti díj 140 ezer dirhamra esett vissza.
Dinamikus növekedés a kereskedelmi ingatlanok piacán
A kereskedelmi ingatlanok piaca növekszik, a szegmensben a bérleti díjak éves szinten 21,2 százalékkal, 200 ezer dirhamra emelkedtek, az eladási árak pedig 12,9 százalékkal nőttek, ami az üzleti és befektetői érdeklődés töretlen jelenlétét tükrözi.
Sam McCone, a 180 ügynököt foglalkoztató McCone Properties ügyvezető partnere arról számolt be, hogy a korábbi konfliktushoz köthető bizonytalanság után a piaci hangulat megfordult. Elmondása szerint
a vevők egyre inkább lehetőségként tekintenek a kialakult helyzetre.
Az eladók eközben ismét a februári szintekhez közeli árakat tudják érvényesíteni. A visszatérő kereslet elsősorban a már kiépült és népszerű lakónegyedekre, mindenekelőtt Downtown Dubaj területére koncentrálódik.
Bizakodnak a helyi fejlesztők
A Driven Properties alapító-vezérigazgatója, Abdulla al-Adzsadzsi cége áprilisban saját portfóliójába vásárolt meg két teljes lakóépületet: az egyiket a City Walk negyedben, a másikat pedig a Meydan területén épülő Polo Residences projektben. Al-Adzsadzsi úgy véli, hogy
a válságok egyben lehetőségeket is teremtenek, mivel az eszközárak ilyenkor a valós értékük alá eshetnek.
A legválságállóbb befektetésnek a korlátozott jövőbeli kínálattal rendelkező, már bejáratott városrészeket tartja. Ide sorolja többek között Downtown Dubajt, a City Walkot, a Jumeirah Bayt és a Canal Districtet.
A Property Finder bevételekért felelős igazgatója, Serif Szlejmán a platform adataival támasztotta alá a piac válságállóságát, elmondása szerint a geopolitikai eszkaláció óta eltelt hetekben a felhasználói érdeklődés stabil maradt, az eladó ingatlanok iránti keresések a teljes platformaktivitás 48 százalékát tették ki. A villák iránti kereslet aránya a tavalyi 39-ről 42 százalékra nőtt, míg az új építésű ingatlanok elsődleges piacán kötött tranzakciók száma éves szinten 18 százalékkal bővült.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
