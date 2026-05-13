Súlyos figyelmeztetés érkezett a Balatonról: ha nem lép az állam, hamarosan használhatatlanná válnak a strandok

Az elmúlt 26 év tavaszi, nyári és őszi vízállásait megvizsgálva látszik, hogy a melegebb hónapokban tapasztalható vízszintcsökkenés természetes folyamat: május eleje és augusztus közepe között a tó vízszintje az esetek túlnyomó többségében apadt. Az átlagos csökkenés 19 centiméter volt, de a legszárazabb években – például a 2003-as negatív rekord idején – a 35 centimétert is elérte.
Ha idén az eddig mért legdrasztikusabb apadással számolunk, augusztus végére 42, október elejére pedig akár 46 centiméteres vízveszteség is elképzelhető. Ez a forgatókönyv akkor valósulhat meg,
amennyiben az időjárás tartósan rendkívül száraz, meleg és szeles lesz.
Idén azonban a viszonylag magas, 85 centiméteres induló vízszint miatt nincs ok a pánikra. Még ha be is következne a történelmi léptékű, 46 centiméteres vízveszteség, október elejére akkor is 39 centiméteres vízállással számolhatunk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tó átlagos mélysége még a legkedvezőtlenebb, őszi időszakban is meghaladná a három métert.
A kiemelt fontosságú nyári szezon szempontjából ez a vízmennyiség bőségesen elegendő arra, hogy a Balaton zavartalanul üzemeljen fürdő- és üdülőhelyként. Bár a tengeri méretű jachtok használata a sekélyebb vizeken nehézkessé válhat, a hagyományos vitorlázás és a hajózás feltételei továbbra is adottak maradnak.
Ahhoz viszont, hogy a tó hosszú távon is élvezhető maradjon, elengedhetetlen a határozott állami fellépés: tisztán szakmai alapokon nyugvó, a nyerészkedő magánérdekeket kiszűrő kotrási és iszapelhelyezési munkálatokat kell biztosítani. A jelenlegi klímatendenciák mellett
ezen intézkedések nélkül a strandok és a kikötők idővel valóban használhatatlanná válhatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Üzent az új kormánynak Ukrajna: maradéktalanul teljesítik Magyarország követeléseit
A nemzeti kisebbségeket illetően.
Kiszivárogtak a tervek: Google-adatközpont épülhet az űrben, a tech-óriás Elon Musk cégével foghat össze
Rakétaindítási megállapodásról folytatnak tárgyalásokat.
Rendhagyó megoldást tesztel az IKEA
Javult a dolgozók hatékonysága.
Hatszázmilliárd forintos műtárgykiárusítás New Yorkban
Indulnak az aukciók.
Nem az emberekre szabták a jövő árampiacát: a valódi érték már a szoftverben van
"Piros gomb van, de veszélyes függőséget tud kialakítani."
Vészesen közeleg a határidő, figyelmeztetést adott ki a NAV
Itt vannak a tudnivalók az szja-bevallásról.
Elképesztő újítást vezet be a techóriás: ezentúl a mesterséges intelligencia is elköltheti a pénzünket
Jön az Alexa for Shopping.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?