Súlyos figyelmeztetés érkezett a Balatonról: ha nem lép az állam, hamarosan használhatatlanná válnak a strandok
Bár sokan aggódnak a Balaton vízállása miatt, az elmúlt 26 év adatai alapján idén nyáron sem kell tartani a tó kiszáradásától. A statisztikák szerint még a legrosszabb forgatókönyv esetén is bőségesen elegendő víz marad a fürdőzéshez és a vitorlázáshoz, de a jövőben elengedhetetlen a meder szakszerű karbantartása és az iszapkotrás - írta meg a Balatontipp.
Az elmúlt 26 év tavaszi, nyári és őszi vízállásait megvizsgálva látszik, hogy a melegebb hónapokban tapasztalható vízszintcsökkenés természetes folyamat: május eleje és augusztus közepe között a tó vízszintje az esetek túlnyomó többségében apadt. Az átlagos csökkenés 19 centiméter volt, de a legszárazabb években – például a 2003-as negatív rekord idején – a 35 centimétert is elérte.

A legrosszabb fogatókönyv szerint augusztus végén így nézhet ki a siófoki Aranypart a Kilián utca környékén - a kép 2012. szeptember 11-én készült 43 centiméteres vízállásnál - Fotó: Győrffy Árpád

Ha idén az eddig mért legdrasztikusabb apadással számolunk, augusztus végére 42, október elejére pedig akár 46 centiméteres vízveszteség is elképzelhető. Ez a forgatókönyv akkor valósulhat meg,

amennyiben az időjárás tartósan rendkívül száraz, meleg és szeles lesz.

Idén azonban a viszonylag magas, 85 centiméteres induló vízszint miatt nincs ok a pánikra. Még ha be is következne a történelmi léptékű, 46 centiméteres vízveszteség, október elejére akkor is 39 centiméteres vízállással számolhatunk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tó átlagos mélysége még a legkedvezőtlenebb, őszi időszakban is meghaladná a három métert.

Balatonfenyves 2003. augusztus 17-én 33 centis vízállásnál – Fotó: Győrffy Árpád

A kiemelt fontosságú nyári szezon szempontjából ez a vízmennyiség bőségesen elegendő arra, hogy a Balaton zavartalanul üzemeljen fürdő- és üdülőhelyként. Bár a tengeri méretű jachtok használata a sekélyebb vizeken nehézkessé válhat, a hagyományos vitorlázás és a hajózás feltételei továbbra is adottak maradnak.

Az alsóörsi Községi strand 2012. szeptember 20-án 41 centiméteres vízállásnál – Fotó Győrffy Árpád

Ahhoz viszont, hogy a tó hosszú távon is élvezhető maradjon, elengedhetetlen a határozott állami fellépés: tisztán szakmai alapokon nyugvó, a nyerészkedő magánérdekeket kiszűrő kotrási és iszapelhelyezési munkálatokat kell biztosítani. A jelenlegi klímatendenciák mellett

ezen intézkedések nélkül a strandok és a kikötők idővel valóban használhatatlanná válhatnak.

