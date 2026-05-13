Tízmilliárdokat buktak a befektetők a szigetországban - az ingatlanalapok megszenvedték a magas kamatokat
Portfolio
A kisbefektetők egyre inkább hátat fordítanak az egyesült királyságbeli kereskedelmi ingatlanoknak: az elmúlt öt évben 20 milliárd fonttal csökkent az ingatlanalapokban és a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokban, azaz SZIT-ekben tartott vagyon. A szektor hozamai messze elmaradnak a teljes részvénypiac teljesítményétől, ahogy a magasabb kamatok nemcsak a keresletet csökkentették, hanem az ingatlanpiaci hozamelvárásokat is felfelé tolták - tudósított a Financial Times.
A Morningstar adatai szerint a SZIT-ekben, valamint a zárt és nyílt végű ingatlanalapokban kezelt összvagyon 51,7 milliárd fontra apadt. A legnagyobb visszaesést a nyílt végű alapok szenvedték el: kilenc egymást követő év tőkekivonása után az elmúlt évtizedben több mint 85 százalékkal zsugorodtak, így a vagyonuk mindössze 1,35 milliárd fontot tesz ki.

A SZIT-szektor 40 milliárd fontos teljes piaci kapitalizációja nominálisan nagyjából a tíz évvel ezelőtti szinten áll, ám a befektetők ennek ellenére rosszul jártak. A brit ingatlancégek és a SZIT-ek teljesítményét követő FTSE EPRA Nareit UK index összesített hozama az elmúlt évtizedben mínusz 6,1 százalék volt, miközben az FTSE All-Share index 132 százalékos hozamot produkált.

A szakértők két egymástól független tényezővel magyarázzák a gyenge teljesítményt:

a kamatkörnyezet emelkedésével és a kereskedelmi ingatlanok iránti kereslet csökkenésével.

Az elmúlt évtizedben a tízéves brit állampapírhozam 1,4 százalékról 4,9 százalékra ugrott. Richard Shepherd-Cross, a Custodian Property Income SZIT alapkezelője szerint a nulla közeli kamatok idején sok "turista" jelent meg az ingatlanbefektetések piacán. Amint azonban a fix hozamú termékek vonzereje visszatért, ezek a szereplők azonnal kivonultak.

A magasabb kamatok nemcsak a keresletet csökkentették, hanem az ingatlanpiaci hozamelvárásokat is felfelé tolták, ami alacsonyabb értékeltségekhez és tőkeveszteséghez vezetett. Emellett a kereskedelmi ingatlanpiac több nagy szegmensében is visszaesett a kereslet. Russ Mould, az AJ Bell befektetési igazgatója kiemelte,

hogy az online kereskedelem folyamatos térnyerése a hagyományos kiskereskedelmi bérleményeket sújtja, a hibrid munkavégzés elterjedése pedig az irodapiacot viseli meg.

A nyílt végű alapok helyzetét a szerkezeti gyengeségük is tovább rontotta. A 2016-os Brexit-népszavazás és a 2020-as koronavírus-járvány idején több alap is kénytelen volt felfüggeszteni a visszaváltásokat, mivel az illikvid eszközöket nem lehetett gyorsan értékesíteni. Ez alapvetően aláásta a befektetői bizalmat, így számos vagyonkezelő azóta teljes egészében mellőzi a nyílt végű ingatlanalapokat.

A zárt végű alapoknál és a SZIT-eknél eközben néhányan már a fordulat jeleit látják.

A szektor átlagos előretekintő osztalékhozama jelenleg 5,7 százalék.

Ez az érték meghaladja a Bank of England alapkamatát, az inflációt és a tízéves állampapírhozamot is. Az Evelyn Partners vagyonkezelő igazgatója, Jason Hollands ugyanakkor óvatosabb. Szerinte a szektor kilátásai szorosan kötődnek a visszafogott brit gazdasági növekedéshez, a korábbinál szigorúbb finanszírozási feltételekhez, valamint az energiaárak miatti kitettséghez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

