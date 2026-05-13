Tízmilliárdokat buktak a befektetők a szigetországban - az ingatlanalapok megszenvedték a magas kamatokat

A Morningstar adatai szerint a SZIT-ekben, valamint a zárt és nyílt végű ingatlanalapokban kezelt összvagyon 51,7 milliárd fontra apadt. A legnagyobb visszaesést a nyílt végű alapok szenvedték el: kilenc egymást követő év tőkekivonása után az elmúlt évtizedben több mint 85 százalékkal zsugorodtak, így a vagyonuk mindössze 1,35 milliárd fontot tesz ki.
A SZIT-szektor 40 milliárd fontos teljes piaci kapitalizációja nominálisan nagyjából a tíz évvel ezelőtti szinten áll, ám a befektetők ennek ellenére rosszul jártak. A brit ingatlancégek és a SZIT-ek teljesítményét követő FTSE EPRA Nareit UK index összesített hozama az elmúlt évtizedben mínusz 6,1 százalék volt, miközben az FTSE All-Share index 132 százalékos hozamot produkált.
A szakértők két egymástól független tényezővel magyarázzák a gyenge teljesítményt:
a kamatkörnyezet emelkedésével és a kereskedelmi ingatlanok iránti kereslet csökkenésével.
Az elmúlt évtizedben a tízéves brit állampapírhozam 1,4 százalékról 4,9 százalékra ugrott. Richard Shepherd-Cross, a Custodian Property Income SZIT alapkezelője szerint a nulla közeli kamatok idején sok "turista" jelent meg az ingatlanbefektetések piacán. Amint azonban a fix hozamú termékek vonzereje visszatért, ezek a szereplők azonnal kivonultak.
A magasabb kamatok nemcsak a keresletet csökkentették, hanem az ingatlanpiaci hozamelvárásokat is felfelé tolták, ami alacsonyabb értékeltségekhez és tőkeveszteséghez vezetett. Emellett a kereskedelmi ingatlanpiac több nagy szegmensében is visszaesett a kereslet. Russ Mould, az AJ Bell befektetési igazgatója kiemelte,
hogy az online kereskedelem folyamatos térnyerése a hagyományos kiskereskedelmi bérleményeket sújtja, a hibrid munkavégzés elterjedése pedig az irodapiacot viseli meg.
A nyílt végű alapok helyzetét a szerkezeti gyengeségük is tovább rontotta. A 2016-os Brexit-népszavazás és a 2020-as koronavírus-járvány idején több alap is kénytelen volt felfüggeszteni a visszaváltásokat, mivel az illikvid eszközöket nem lehetett gyorsan értékesíteni. Ez alapvetően aláásta a befektetői bizalmat, így számos vagyonkezelő azóta teljes egészében mellőzi a nyílt végű ingatlanalapokat.
A zárt végű alapoknál és a SZIT-eknél eközben néhányan már a fordulat jeleit látják.
A szektor átlagos előretekintő osztalékhozama jelenleg 5,7 százalék.
Ez az érték meghaladja a Bank of England alapkamatát, az inflációt és a tízéves állampapírhozamot is. Az Evelyn Partners vagyonkezelő igazgatója, Jason Hollands ugyanakkor óvatosabb. Szerinte a szektor kilátásai szorosan kötődnek a visszafogott brit gazdasági növekedéshez, a korábbinál szigorúbb finanszírozási feltételekhez, valamint az energiaárak miatti kitettséghez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
