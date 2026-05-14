A magyar leánya is veszteséges az MNB-botrányban érintett ingatlancégnek
Az anyacéghez hasonlóan veszteséggel zárta a 2025-ös üzleti évet a GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Zrt. csoport is, miután az előző évben még jelentős nyereséget ért el. A tavalyi számok alakulását döntően a befektetési célú ingatlanok átértékelése rontotta, miközben a bevételek is visszaestek – részben a csoportszerkezet és portfólió változásai miatt.

23 millió eurós veszteség a magyar leánynál

A GTC Magyarország csoport 23,121 millió euró adózott veszteséget könyvelt el 2025-ben, szemben a 2024-es 28,22 millió eurós profittal. A működésből származó bevételek majdnem feleződtek, 24,08 millió euróra estek vissza a 2024-es 44,825 millió euróról.

A társaság beszámolója szerint a bevétel- és bruttóhozam-csökkenés fő okai között szerepel:

  • a GTC Univerzum Projekt Kft. és a Kompakt Land Kft. konszolidált körből való kivezetése, valamint
  • a Glamp d.o.o. Beograd (GTC X) épület 2025. januári eladása.

A bruttó hozam 2025-ben 15,12 millió euró volt, míg egy évvel korábban 32,53 millió euró, az EBITDA pedig 7,092 millió euróra csökkent a 2024-es 28,878 millióról.

Az átértékelés vitte mínuszba az eredményt

A legfontosabb eredményrontó tétel 2025-ben

a befektetési célú ingatlanok átértékelésének eredménye

volt: a sor 37,219 millió eurós veszteséget mutatott, miközben 2024-ben még 6,3 millió euró volt ezen a soron. Ennek következtében a tevékenység eredménye 2025-ben 30,30 millió euró veszteségbe fordult, szemben a 2024-es 35,43 millió euró eredménnyel.

Ez lényegében azt jelenti, hogy a cég szerint is csökkent az ingatlanportfólió értéke, ami fontos jelzés, mert az ingatlanszektorban sokáig az volt a fő kérdés, hogy a magas kamatkörnyezetet mikor kezdik ténylegesen lekövetni az értékelések. A GTC Magyarország számaiból az látszik, hogy ez a korrekció már erősen zajlik.

A jelentés a magyar irodapiac problémáit is sorolja:

  • Magyarországon körülbelül 14 százalékos irodai üresedési ráta alakult ki, és a bérleti díjak sem kielégítőek a társaság számára.
  • Az állami költözések után maradó üres épületek is tovább ronthatják a piaci helyzetet

A pénzügyi sorok ugyanakkor javultak: a pénzügyi műveletek eredménye 2025-ben 4,21 millió euró volt, szemben a 2024-es 6,23 millió euró veszteséggel. A pénzügyi bevételek között hangsúlyos tételként jelennek meg a kapcsolt felektől származó kamatbevételek.

Ezzel együtt a likviditási kép javult: a csoport pénzeszközei 2025. december 31-én 30,860 millió eurót tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 8,319 millió euróval. A cash-flow kimutatás szerint 2025-ben az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 15,39 millió euró volt.

Portfólió: budapesti irodák, fejlesztés alatt álló projekt

A beszámoló szerint 2025 végén a GTC Magyarország portfóliója:

  • négy kész irodaházból állt Budapesten, összesen mintegy 109 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területtel
  • egy építés alatt álló irodaprojekttel, kb. 36 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területtel, és
  • két jövőbeli fejlesztésre kijelölt telekkel.

A jelentés a magyarországi irodaportfólióra 84%-os kihasználtságot és 18 euró/négyzetméter/hó átlagos bérleti díjat közöl.

Az MNB-alapítványi szál

A GTC (Globe Trade Centre) az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott Magyarországon, miután az anyavállalat az MNB alapítványi befektetései kapcsán is reflektorfénybe került, és csoportszinten jelentős veszteséget mutatott ki 2025-re. A GTC-csoport eredményét ingatlanleértékelések, a magasabb kamatkörnyezet, valamint a finanszírozási költségek emelkedése húzta le, miközben a társaság refinanszírozási és eszközértékesítési lépésekkel igyekezett stabilizálni a működését.

A GTC Magyarország éves jelentése – a vállalat tulajdonosi láncáról szóló részben – rögzíti, hogy:

  • a GTC Magyarország 100%-os tulajdonosa a varsói tőzsdén jegyzett Globe Trade Centre S.A. (GTC S.A.),
  • a GTC S.A. többségi tulajdonosa az Optimum Ventures Magántőkealap (a jelentés megfogalmazása szerint a GTC Dutch Holdings B.V. és a GTC Holding Zrt. részesedésein keresztül), és
  • a csoportban a végső ellenőrzést gyakorló fél a jelentés szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images 

