A magyar leánya is veszteséges az MNB-botrányban érintett ingatlancégnek

23 millió eurós veszteség a magyar leánynál
A GTC Magyarország csoport 23,121 millió euró adózott veszteséget könyvelt el 2025-ben, szemben a 2024-es 28,22 millió eurós profittal. A működésből származó bevételek majdnem feleződtek, 24,08 millió euróra estek vissza a 2024-es 44,825 millió euróról.
A társaság beszámolója szerint a bevétel- és bruttóhozam-csökkenés fő okai között szerepel:
- a GTC Univerzum Projekt Kft. és a Kompakt Land Kft. konszolidált körből való kivezetése, valamint
- a Glamp d.o.o. Beograd (GTC X) épület 2025. januári eladása.
A bruttó hozam 2025-ben 15,12 millió euró volt, míg egy évvel korábban 32,53 millió euró, az EBITDA pedig 7,092 millió euróra csökkent a 2024-es 28,878 millióról.
Az átértékelés vitte mínuszba az eredményt
A legfontosabb eredményrontó tétel 2025-ben
a befektetési célú ingatlanok átértékelésének eredménye
volt: a sor 37,219 millió eurós veszteséget mutatott, miközben 2024-ben még 6,3 millió euró volt ezen a soron. Ennek következtében a tevékenység eredménye 2025-ben 30,30 millió euró veszteségbe fordult, szemben a 2024-es 35,43 millió euró eredménnyel.
Ez lényegében azt jelenti, hogy a cég szerint is csökkent az ingatlanportfólió értéke, ami fontos jelzés, mert az ingatlanszektorban sokáig az volt a fő kérdés, hogy a magas kamatkörnyezetet mikor kezdik ténylegesen lekövetni az értékelések. A GTC Magyarország számaiból az látszik, hogy ez a korrekció már erősen zajlik.
A jelentés a magyar irodapiac problémáit is sorolja:
- Magyarországon körülbelül 14 százalékos irodai üresedési ráta alakult ki, és a bérleti díjak sem kielégítőek a társaság számára.
- Az állami költözések után maradó üres épületek is tovább ronthatják a piaci helyzetet
A pénzügyi sorok ugyanakkor javultak: a pénzügyi műveletek eredménye 2025-ben 4,21 millió euró volt, szemben a 2024-es 6,23 millió euró veszteséggel. A pénzügyi bevételek között hangsúlyos tételként jelennek meg a kapcsolt felektől származó kamatbevételek.
Ezzel együtt a likviditási kép javult: a csoport pénzeszközei 2025. december 31-én 30,860 millió eurót tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 8,319 millió euróval. A cash-flow kimutatás szerint 2025-ben az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 15,39 millió euró volt.
Portfólió: budapesti irodák, fejlesztés alatt álló projekt
A beszámoló szerint 2025 végén a GTC Magyarország portfóliója:
- négy kész irodaházból állt Budapesten, összesen mintegy 109 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területtel
- egy építés alatt álló irodaprojekttel, kb. 36 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területtel, és
- két jövőbeli fejlesztésre kijelölt telekkel.
A jelentés a magyarországi irodaportfólióra 84%-os kihasználtságot és 18 euró/négyzetméter/hó átlagos bérleti díjat közöl.
Az MNB-alapítványi szál
A GTC (Globe Trade Centre) az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott Magyarországon, miután az anyavállalat az MNB alapítványi befektetései kapcsán is reflektorfénybe került, és csoportszinten jelentős veszteséget mutatott ki 2025-re. A GTC-csoport eredményét ingatlanleértékelések, a magasabb kamatkörnyezet, valamint a finanszírozási költségek emelkedése húzta le, miközben a társaság refinanszírozási és eszközértékesítési lépésekkel igyekezett stabilizálni a működését.
A GTC Magyarország éves jelentése – a vállalat tulajdonosi láncáról szóló részben – rögzíti, hogy:
- a GTC Magyarország 100%-os tulajdonosa a varsói tőzsdén jegyzett Globe Trade Centre S.A. (GTC S.A.),
- a GTC S.A. többségi tulajdonosa az Optimum Ventures Magántőkealap (a jelentés megfogalmazása szerint a GTC Dutch Holdings B.V. és a GTC Holding Zrt. részesedésein keresztül), és
- a csoportban a végső ellenőrzést gyakorló fél a jelentés szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány.
