A magyar leánya is veszteséges az MNB-botrányban érintett ingatlancégnek

23 millió eurós veszteség a magyar leánynál

A GTC Magyarország csoport 23,121 millió euró adózott veszteséget könyvelt el 2025-ben, szemben a 2024-es 28,22 millió eurós profittal. A működésből származó bevételek majdnem feleződtek, 24,08 millió euróra estek vissza a 2024-es 44,825 millió euróról.

A társaság beszámolója szerint a bevétel- és bruttóhozam-csökkenés fő okai között szerepel:

a GTC Univerzum Projekt Kft. és a Kompakt Land Kft. konszolidált körből való kivezetése, valamint

a Glamp d.o.o. Beograd (GTC X) épület 2025. januári eladása.

A bruttó hozam 2025-ben 15,12 millió euró volt, míg egy évvel korábban 32,53 millió euró, az EBITDA pedig 7,092 millió euróra csökkent a 2024-es 28,878 millióról.

Az átértékelés vitte mínuszba az eredményt

A legfontosabb eredményrontó tétel 2025-ben

a befektetési célú ingatlanok átértékelésének eredménye

volt: a sor 37,219 millió eurós veszteséget mutatott, miközben 2024-ben még 6,3 millió euró volt ezen a soron. Ennek következtében a tevékenység eredménye 2025-ben 30,30 millió euró veszteségbe fordult, szemben a 2024-es 35,43 millió euró eredménnyel.

Ez lényegében azt jelenti, hogy a cég szerint is csökkent az ingatlanportfólió értéke, ami fontos jelzés, mert az ingatlanszektorban sokáig az volt a fő kérdés, hogy a magas kamatkörnyezetet mikor kezdik ténylegesen lekövetni az értékelések. A GTC Magyarország számaiból az látszik, hogy ez a korrekció már erősen zajlik.

A jelentés a magyar irodapiac problémáit is sorolja:

Magyarországon körülbelül 14 százalékos irodai üresedési ráta alakult ki, és a bérleti díjak sem kielégítőek a társaság számára.

Az állami költözések után maradó üres épületek is tovább ronthatják a piaci helyzetet

A pénzügyi sorok ugyanakkor javultak: a pénzügyi műveletek eredménye 2025-ben 4,21 millió euró volt, szemben a 2024-es 6,23 millió euró veszteséggel. A pénzügyi bevételek között hangsúlyos tételként jelennek meg a kapcsolt felektől származó kamatbevételek.

Ezzel együtt a likviditási kép javult: a csoport pénzeszközei 2025. december 31-én 30,860 millió eurót tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 8,319 millió euróval. A cash-flow kimutatás szerint 2025-ben az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 15,39 millió euró volt.

Portfólió: budapesti irodák, fejlesztés alatt álló projekt

A beszámoló szerint 2025 végén a GTC Magyarország portfóliója:

négy kész irodaházból állt Budapesten, összesen mintegy 109 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területtel

egy építés alatt álló irodaprojekttel, kb. 36 ezer négyzetméter bruttó bérbe adható területtel, és

két jövőbeli fejlesztésre kijelölt telekkel.

A jelentés a magyarországi irodaportfólióra 84%-os kihasználtságot és 18 euró/négyzetméter/hó átlagos bérleti díjat közöl.

Az MNB-alapítványi szál

A GTC (Globe Trade Centre) az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott Magyarországon, miután az anyavállalat az MNB alapítványi befektetései kapcsán is reflektorfénybe került, és csoportszinten jelentős veszteséget mutatott ki 2025-re. A GTC-csoport eredményét ingatlanleértékelések, a magasabb kamatkörnyezet, valamint a finanszírozási költségek emelkedése húzta le, miközben a társaság refinanszírozási és eszközértékesítési lépésekkel igyekezett stabilizálni a működését.

A GTC Magyarország éves jelentése – a vállalat tulajdonosi láncáról szóló részben – rögzíti, hogy:

a GTC Magyarország 100%-os tulajdonosa a varsói tőzsdén jegyzett Globe Trade Centre S.A. (GTC S.A.),

100%-os tulajdonosa a varsói tőzsdén jegyzett (GTC S.A.), a GTC S.A. többségi tulajdonosa az Optimum Ventures Magántőkealap (a jelentés megfogalmazása szerint a GTC Dutch Holdings B.V. és a GTC Holding Zrt. részesedésein keresztül), és

többségi tulajdonosa az (a jelentés megfogalmazása szerint a és a részesedésein keresztül), és a csoportban a végső ellenőrzést gyakorló fél a jelentés szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images