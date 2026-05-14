Bringától a padelig – idén minden eddiginél erősebb élménycsomaggal érkezik a Portfolio Property X

A balatonfüredi Anna Grand Hotelben megrendezett háromnapos Portfolio Property X igazi fogalommá vált: az az alkalom, amikor a piac meghatározó szereplői nemcsak a legfontosabb trendekről beszélnek, hanem varázslatos kulisszák között és felejthetetlen élményeket megosztva élik meg a találkozást. A 2026-os esemény most ismét szintet lép, a konferencia köré szervezett különprogramok ugyanis már önmagukban is megérnének egy utazást a Balatonra.
Bringával Füredre: a megunhatatlan klasszikus
Az egyik legikonikusabb programelem természetesen idén is a Portfolio X-Cycling Day lesz, amely az elmúlt évek során valódi mozgalommá vált az ingatlanpiacon. A résztvevők Budapesttől egészen Balatonfüredig tekernek együtt – ki teljes távon, ki rövidebb szakaszokon –, miközben a sport, a fenntarthatóság és az informális networking különleges kombinációja teszi egyedivé az élményt.
Aki már megjárta, többet ki nem hagyná az alkalmat, az újdonsült vállalkozó kedvűeket pedig figyelmeztetjük: ez a bringatúra X-függőséget okoz!
Az idei év egyik legizgalmasabb újdonsága a Padel X Network Cup, amely új dimenziót nyit a kapcsolatépítésben. A világszerte robbanásszerűen népszerűvé váló sportág tökéletesen illeszkedik a Property X filozófiájához: dinamikus, közösségi és energikus.
A padel egyszerre verseny és társasági élmény, így nem véletlen, hogy egyre több üzleti közösség fedezi fel magának. A Balaton partján megrendezett kupa nemcsak sportesemény lesz, hanem olyan networking platform, ahol a kapcsolatépítés természetesebben működik, mint egy névjegykártyacserével induló beszélgetésben.
A nappali programok után sem lassul le az esemény ritmusa. A Relax & Grill Garden Party idén is a Property X egyik legfontosabb közösségi tere lesz, ahol a konferencia résztvevői kötetlenebb környezetben folytathatják a napközben megkezdett beszélgetéseket. A balatoni nyári este, a grillhangulat, a zene és a networking különleges elegyet alkotnak – pontosan azt a hangulatot, ami miatt sokan már hónapokkal előre beírják a naptárukba az eseményt.
A változatosság gyönyörködtet: élmény élmény hátán
Aki pedig a napot aktívan indítaná, annak ott lesz a Morning Run, amely az elmúlt évek egyik legkedveltebb közösségi programjává vált. Egy reggeli futás varázsát talán nem is kell bemutatni − mindez azonban a Balaton partján még rátesz egy lapáttal a motivációra, miközben a résztvevők újabb különleges alkalmat kapnak az emberi kapcsolatok építésére.
A Property X azonban nemcsak élményről és sportról szól, hanem a társadalmi felelősségvállalásról is. Az idei rendezvényen ismét fontos szerepet kap a jótékonyság, hiszen a résztvevők egy különleges jótékonysági árverésbe is beszállhatnak, ahol egy Valter Attila, a 2024-es párizsi Olimpia országúti kerékpár versenyének 4. helyezettje által dedikált egyedi mezre lehet licitálni. A bevétel idén a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány munkáját támogatja.
A szakmai programot eközben az igazán lendületes Power Talks színesíti majd, ahol feszes, oldott hangvételű előadások formájában érkeznek a piac legfontosabb gondolatai, trendjei és jövőképei. Ez a formátum tökéletesen illeszkedik a Property X dinamizmusához: gyors impulzusok, erős gondolatok, valódi inspiráció.
A regisztráció már teljes fordulatszámon pörög
Nincs mese, mindenkinek ott a helye a Portfolio Property X-en, aki az ingatlanpiacon mozog és valami egészen egyedülálló közösségi élményt keres. A helyek évről évre gyorsabban telnek be, ezért hiba lenne várni a regisztrációval! Találkozzunk idén is!
