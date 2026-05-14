Canopy by Hilton szállodát fejleszt a Realis WAM a Deák Ferenc téri irodaházból
Canopy by Hilton szállodát fejleszt a Realis WAM a Deák Ferenc téri irodaházból

Hotelt fejleszt a Realis WAM Alapkezelő a budapesti Deák téri City Center irodaházból, a szálloda üzemeltetését a Continental Group leányvállalata végzi majd.
A Realis 4 Ingatlanbefektetési Alap 21,80 millió euró sikeres tőkebevonás után

2025 év végén vásárolta meg a CPI Magyarországtól a belvárosi City Center irodaházat.

A frissen aláírt franchise szerződés alapján Canopy by Hilton szállodaként születik újjá az épület.

A Realis WAM víziója mentén, a Finta Stúdió és a MádiLáncos Studio tervei alapján újul meg az eredetileg irodaházként funkcionáló épület, a belsőépítészeti koncepció pedig tisztelgés lesz a Bauhaus, a brutalista és a modernista építészet egyik legmeghatározóbb magyarországi alakja, a pécsi születésű Breuer Marcell életműve előtt.

A 177 szobával és 70 mélygarázsos parkolóval rendelkező hotel

legfelső szintjén egy 240 m²-es éttermet, tetőteraszt, rooftop bárt és kültéri fitneszt alakítanak ki.

A Realis Group vállalatcsoport alapkezelő üzletágaként működő Realis WAM jelenleg 45/55 százalékos arányban intézményi/privát befektetői forrásból származó vagyont kezel, 18 milliárd forint értékben.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

