Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva – pontos számokkal szolgáltak a piaci szakértők

Bár végül nem emelkedtek a jegybank által becsült 29%-kal a lakásárak Magyarországon tavaly, még így is az évezred eddigi legnagyobb drágulását tapasztalhattuk itthon az év végére kimutatott 23,5%-os adattal. A várakozások szerint a továbbiakban az Otthon Startot övező kezdeti lelkesedés lanyhulásával enyhül az árnyomás, de hogy vajon a közel-keleti válság, illetve az új kormány törvényalkotása közepette pontosan mennyire, arról friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben 11 ingatlanszakértőt kérdeztünk hangulatfelmérésünk első részében. A hamarosan megjelenő második rész Budapestre fókuszál majd.

Property X 2026 A Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciáján a megkérdezett szakértők közül többel is találkozhat, érdemes böngészni a programot. Ott találkozunk! Információ és jelentkezés

Enyhül az őrületes árrali, de csökkenést ne várjunk

Nézzük először az országos lakásárakat – ezekről féléves időtartamra kértünk a felkért szakemberektől előrejelzést, és a Magyar Nemzeti Bank Lakáspiaci Árindexében szereplő tényadatokkal vetettük össze őket. A Portfolio által megkérdezett szakemberek várakozásainak mediánja azt mutatja, hogy az első félévben országos átlagban 16%-kal lehetnek magasabbak a lakásárak az egy évvel korábbihoz képest.

A tavalyi második félévhez képest

idén az első félévben 6%-kal,

6%-kal, a második félévben pedig 8,5%-kal lehetnek magasabbak a lakásárak - tehát lassulhat az árnövekedés.

Tavaly az Otthon Start-hatás magas bázist teremtett, ezért idén a drágulás már mérsékeltebb lehet, és korlátot szab a további árnövekedésnek az is, hogy a korábbi lakásáremelkedés közepette nőtt a túlértékeltség. Már 2025 második negyedévében a jegybank becslése szerint országosan 18,8 százalékkal haladták meg a lakásárak a fundamentumok által indokolt szintet, ami egy év alatt 5,7 százalékpontos emelkedést jelentett. Több mutató – mint például a lakásárak jövedelmekhez, építési költségekhez, bérleti díjakhoz és megfizethető hitelösszegekhez képest számított emelkedése – is a túlértékeltségi kockázatok növekedését mutatja.