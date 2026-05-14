Megjött a friss jelentés: teljesen kettészakadt az ingatlanpiac, mutatjuk, hol lőttek ki igazán az árak

Látványos tempóvesztés volt tapasztalható a lakáspiacon áprilisban, az áremelkedés a márciusi 15,8 százalékról áprilisra 14,3 százalékra mérséklődött. A következő hónapok azonban izgalmas fordulatokat tartogatnak: amíg sok vevő kivár, addig sem áll meg az élet a lakáspiacon.

A lassulás Budapesten még szembetűnőbb: a márciusi 13,7 százalékos éves drágulást áprilisban 10,9 százalékos emelkedés követte - derül ki az ingatlan.com lakásárindexéből.

Havi alapon még látványosabb a lakásdrágulás lassulása. Országosan a márciusi 2 százalékról 0,8 százalékra csökkent az áremelkedési ütem áprilisban. A budapesti ingatlanpiacon az 1,1 százalékos márciusi emelkedés után áprilisban már 0,1 százalékkal csökkent az ingatlan.com lakásárindexe.

Könnyen lehet, hogy hamarosan az éves drágulás Budapesten 10 százalék alá kerül, ami rendkívüli fejleménynek mondható, hiszen utoljára 2024 novemberében volt ilyen alacsony a fővárosi áremelkedés éves tempója

– idézi a közlemény Balogh Lászlót, az ingatlan.com elemzőjét.

Hozzátette, hogy az elmúlt hónapok kereslet-kínálati változásai alapján várható volt, hogy jelentősen lassulni fog a lakásdrágulás tempója. Az árváltozási dinamikából viszont az is kiderül, hogy lényegében

kettészakadt az ország lakáspiaca: Budapesten az Otthon Start program 1,5 milliós négyzetméterárkorlátja októbertől kezdve megfogta az áremelkedést.

A fővároson kívül és a kisebb településeken viszont jóval nagyobb tempóban emelkednek a lakásárak, mivel ezeken a helyeken a piaci árszintek és a kamattámogatott hitelek négyzetméterárainak felső korlátja között még óriási a mozgástér

- tette hozzá Balogh.

A régiós adatok is ezt a megfigyelést támasztják alá. Áprilisban továbbra is Pest megyében volt a legerősebb az éves áremelkedés, ott 18 százalékkal haladták meg a lakásárak az egy évvel korábbit. A Közép-Dunántúlon 15,5 százalékos, az Észak-Alföldön 15,2 százalékos, a Dél-Alföldön pedig 15,3 százalékos éves drágulást mutatott az index. A Nyugat-Dunántúlon 14,5 százalékos, a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8 százalékos volt az éves árnövekedés. Budapest 10,9 százalékos mutatója ezzel a legalacsonyabbak közé tartozott.

Mennyiért kínálják a lakásokat május közepén?

Az ingatlan.com összeállításából kiderül továbbá, hogy Budapesten belül továbbra is a XIII. kerületben van a legtöbb eladó lakás: május közepén majdnem 3700 lakást kínáltak eladásra, a medián négyzetméterár 1,65 millió forintot tett ki. Az eladó lakóingatlanok medián ára pedig 99 millió forint. A legnagyobb választékot nyújtó városrészek között van a VI. és a VII. kerület is, előbbiben a medián négyzetméterár 1,63 millió, utóbbiban pedig 1,5 millió forint, míg az eladási árak esetében 110 és 90 millió forint az eladó használt lakások és házak középértéke. A XI. kerületben 1,67 milliós négyzetméterár és 95,5 milliós eladási ár a jellemző. A legolcsóbb budapesti kerület a XXIII., ahol 901 ezer forintos négyzetméterárral és 89,7 milliós átlagárakkal számolhatnak a vásárlók.

A vidéki nagyvárosok közül Pécsen kínálták eladásra a legtöbb lakóingatlant, amelyek medián négyzetméterára 958 ezer forint. Utána következik a kínálat méretét tekintve Debrecen, ahol 1,11 milliós mediánnal lehet számolni. Majd Szeged és Győr következik 1 milliós, illetve 976 ezer forintos értékkel. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján 319 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. A különbségeket jelzi, hogy a legdrágábbnak számító Debrecen eladó használt lakásainak és házainak az átlagára 79 millió, addig ugyanezekért Salgótarjában csak 20,5 millió forintot kell fizetni.

Mire lehet számítani 2026 hátralévő részében?

Balogh László szerint a következő hónapok izgalmas fordulatokat tartogatnak. Amíg sok vevő kivár, addig az élet nem áll meg a lakáspiacon. Felállt az új kormányzat, és mára az is kiderült, hogy a lakáspolitika legfőbb alkotóelemei a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerülnek, ezért hatékony döntéshozatali folyamatokra lehet számítani ezen a területen.

Az elmúlt napokban a józsefvárosi önkormányzat is társadalmi egyeztetésre bocsátotta a VIII. kerület airbnb-szabályozási tervét, így

a IX. kerület kivételével valamennyi belvárosi városrészben napirendre került a lakáshotelek szabályozásának a kérdése.

Mindezeken felül májusban az eladó lakásokra és házakra érkező telefonos érdeklődések is kimozdultak az áprilisi mélypontról, vagyis elmondható, hogy a kereslet is élénkült.

Összességében tehát az idei második félév lakáspiaci szempontból jóval élénkebb és izgalmasabb lehet az elsőnél

– fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

