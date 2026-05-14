Megszólalt Gajdos László az azbeszt-ügyben: soron kívül a kormány elé viszi az ügyet

A probléma jóval túlmutat Szombathely határán: a szennyezés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyékben összesen mintegy 300 helyszínt érinthet. A veszély forrása az az osztrák bányákból származó zúzottkő, amellyel az elmúlt évtizedekben az utakat és a parkolókat alapozták, illetve burkolták.

Gajdos László a szombathelyi Oladi-platón, Nemény András polgármesterrel közösen tartott bejárása után hangsúlyozta az aszbesztszennyezés legfőbb veszélyét, hogy a súlyos megbetegedések a belélegzés után akár 20-30 évvel is jelentkezhetnek.

Bár a miniszter szerint el kell kerülni a tömeges pánikot, elengedhetetlennek nevezte az érintett lakosok rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatát.

Kiemelte továbbá, hogy a jövőben az érintett területeken kizárólag megfelelő védőfelszerelésben szabad munkát végezni.

Az azbeszttel szennyezett szombathelyi Síp utca bitumenes zárásán dolgoznak 2026. május 12-én. Az Oladi-plató nevű városrészben megkezdõdött az azbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása. MTI/Katona Tibor

A tárcavezető bejelentette, hogy napokon belül átfogó környezeti kárfelmérés indul, a kormánynak ezután rendkívül rövid időn belül döntést kell hoznia a további lépésekről. A legfontosabb rövid távú cél az aszbesztpor levegőbe jutásának megakadályozása, amire már létezik egy működő, a szombathelyi önkormányzat által sikerrel tesztelt eljárás. A napokban az Oladi-plató egyik érintett útszakaszát új bitumenréteggel zárták le: a bevonat elszigeteli a veszélyes zúzottkövet, és évtizedekig bírhatja a terhelést.

A hosszú távú, végleges megoldást az útalapok teljes kitermelése vagy a felületek tartós lezárása jelenti majd.

A miniszter megerősítette, hogy az állam tartja magát a korábbi kormányzati vállalásokhoz, és állja a védekezés, valamint a kármentesítés költségeit. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a későbbiekben a jogi és anyagi felelősség kérdését is tisztázni kell.

Az aszbesztszennyezési ügy 2026 januárjában robbant ki egy Greenpeace-vizsgálat nyomán. Ezt követően a kormányhivatal vizsgálata egyértelműen kimutatta a rákkeltő anyag jelenlétét a kőzetben és a szálló porban is. A helyzetet súlyosbítja, hogy a leginkább érintett szombathelyi Oladi-plató egy gyorsan fejlődő, sűrűn beépített kertvárosi rész, ahol jelenleg is számos építkezés zajlik.

