  • Megjelenítés
Megszólalt Gajdos László az azbeszt-ügyben: soron kívül a kormány elé viszi az ügyet
Ingatlan

Megszólalt Gajdos László az azbeszt-ügyben: soron kívül a kormány elé viszi az ügyet

Portfolio
Beiktatása utáni első vidéki útján Szombathelyre látogatott az új környezetügyért felelős miniszter, hogy a várost és a régiót érintő súlyos aszbesztszennyezésről tájékozódjon. Gajdos László azonnali cselekvést és átfogó felmérést ígért a rákkeltő por terjedésének megállítására, a kérdést pedig soron kívül a kormány elé viszi - írta meg a Pénzcentrum.

A probléma jóval túlmutat Szombathely határán: a szennyezés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyékben összesen mintegy 300 helyszínt érinthet. A veszély forrása az az osztrák bányákból származó zúzottkő, amellyel az elmúlt évtizedekben az utakat és a parkolókat alapozták, illetve burkolták.

Gajdos László a szombathelyi Oladi-platón, Nemény András polgármesterrel közösen tartott bejárása után hangsúlyozta az aszbesztszennyezés legfőbb veszélyét, hogy a súlyos megbetegedések a belélegzés után akár 20-30 évvel is jelentkezhetnek.

Bár a miniszter szerint el kell kerülni a tömeges pánikot, elengedhetetlennek nevezte az érintett lakosok rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatát.

Kiemelte továbbá, hogy a jövőben az érintett területeken kizárólag megfelelő védőfelszerelésben szabad munkát végezni.

Még több Ingatlan

Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva – pontos számokkal szolgáltak a piaci szakértők

Új állami vezetője van a hazai lakáspolitikának és építőiparnak - Megjelentek a részletes feladatkörök

Megjött a friss jelentés: teljesen kettészakadt az ingatlanpiac, mutatjuk, hol lőttek ki igazán az árak

DKATT20260512012
Az azbeszttel szennyezett szombathelyi Síp utca bitumenes zárásán dolgoznak 2026. május 12-én. Az Oladi-plató nevű városrészben megkezdõdött az azbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása. MTI/Katona Tibor

A tárcavezető bejelentette, hogy napokon belül átfogó környezeti kárfelmérés indul, a kormánynak ezután rendkívül rövid időn belül döntést kell hoznia a további lépésekről. A legfontosabb rövid távú cél az aszbesztpor levegőbe jutásának megakadályozása, amire már létezik egy működő, a szombathelyi önkormányzat által sikerrel tesztelt eljárás. A napokban az Oladi-plató egyik érintett útszakaszát új bitumenréteggel zárták le: a bevonat elszigeteli a veszélyes zúzottkövet, és évtizedekig bírhatja a terhelést.

A hosszú távú, végleges megoldást az útalapok teljes kitermelése vagy a felületek tartós lezárása jelenti majd.

A miniszter megerősítette, hogy az állam tartja magát a korábbi kormányzati vállalásokhoz, és állja a védekezés, valamint a kármentesítés költségeit. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a későbbiekben a jogi és anyagi felelősség kérdését is tisztázni kell.

Az aszbesztszennyezési ügy 2026 januárjában robbant ki egy Greenpeace-vizsgálat nyomán. Ezt követően a kormányhivatal vizsgálata egyértelműen kimutatta a rákkeltő anyag jelenlétét a kőzetben és a szálló porban is. A helyzetet súlyosbítja, hogy a leginkább érintett szombathelyi Oladi-plató egy gyorsan fejlődő, sűrűn beépített kertvárosi rész, ahol jelenleg is számos építkezés zajlik.

Kapcsolódó cikkünk

Azbesztszennyezés: le kellett zárni két vasi tó parkolóját

Máris indul az azbesztszennyezés felszámolása

Soproni azbesztszennyezés: 34 önkormányzati útszakasz esetében rendelt meg mérést a polgármester

Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott osztrák bányákból származó azbesztes kőzúzalékot

Egyre aggasztóbb az azbesztbotrány: több mint 20 éve nem látott hullámokat vet a sztori a Google-ben

Rákkeltő kőzúzalék okoz krízist Nyugat-Magyarországon – várjuk a nagy bejelentést

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Rendkívül súlyos emberi hiba történt, kisiklott egy vonat a Nyugatiban
Súlyos figyelmeztetés érkezett a Balatonról: ha nem lép az állam, hamarosan használhatatlanná válnak a strandok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility