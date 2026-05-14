  • Megjelenítés
Új állami vezetője van a hazai lakáspolitikának és építőiparnak - Megjelentek a részletes feladatkörök
Ingatlan

Új állami vezetője van a hazai lakáspolitikának és építőiparnak - Megjelentek a részletes feladatkörök

Portfolio
Vitézy Dávid, a frissen megalakult Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere lesz felelős a magyar lakáspolitikáért, ebben pedig segítségére lesz Kármán András pénzügyminiszter, aki a területen szükséges állami támogatásokért, és Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, aki pedig az otthonteremtési programokért vállal majd kezességet.

A szerda éjjel megjelent Magyar Közlöny részletezi az új kormány minisztériumainak feladatait. A lakhatási terület összetettsége miatt szükségszerűen több minisztérium összehangolt munkájával újulhat meg, de várhatóan Vitézy lesz a lakáspolitika fő felelőse.

Ennek körében:

  • folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a lakáspiaci folyamatokat,
  • javaslatot tesz a kormány részére a lakáspolitika fejlesztésére, az ehhez kapcsolódó intézkedésekre,
  • a családok otthonteremtésének hatékony elősegítése érdekében – a családokért felelős miniszterrel együttműködésben – javaslatot tesz a lakáscélú állami támogatások feltételrendszerére.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

A Tisza-párt a választások előtt programjában azt ígérte, hogy egy igazságosabb, a piaci és a szociális szektort egyaránt megerősítő rendszert fog létrehozni. A megoldás központi eleme a lakáskínálat drasztikus növelése és az áremelkedés megfékezése, ennek érdekében a tervezet még inkább felgyorsítaná a városi építkezéseket. Az eddigi gyakorlattal szemben azonban kötelezné a nagy ingatlanfejlesztőket, hogy száz új lakás megépítése után legalább egyet adjanak önkormányzati tulajdonba, illetve hogy járuljanak hozzá az infrastrukturális fejlesztésekhez. Ezen felül országos bérlakásépítési és

lakásszövetkezeti programot is indítana, amelynek keretében önkormányzati bevonással több tízezer új, megfizethető otthont teremtene.

Még több Ingatlan

Megjött a friss jelentés: teljesen kettészakadt az ingatlanpiac, mutatjuk, hol lőttek ki igazán az árak

Bringától a padelig – idén minden eddiginél erősebb élménycsomaggal érkezik a Portfolio Property X

Canopy by Hilton szállodát fejleszt a Realis WAM a Deák Ferenc téri irodaházból

Vitézy a miniszterjelölti meghallgatása után újságíróknak azt is elmondta, hogy tervei szerint minisztériuma véget vetne az otthon startos kiemelt beruházások eddigi, „sokszor abszurd” gyakorlatának is, elmondása szerint ugyanis „megengedhetetlen, hogy megfelelő infrastruktúra és közterületek nélkül, pusztán az autós közlekedésre építve” húzzanak fel lakóparkokat. Különösen igaz ez a tájba nem illő, korábban építési tilalom alatt álló területekre.

A megfizethető bérlakásépítés uniós források bevonásával történhetne meg, amelyre például Rákosrendező is kiváló helyszín lehet.

A pénzügyminiszter szerepe

Kármán a Statútum rendelet értelmében lakáscélú állami támogatásokért való felelőssége keretében

  • előkészíti a lakásügyre, a lakásszövetkezetre, a lakásokra és az állami lakáscélú támogatásokra vonatkozó jogszabályokat,
  • végrehajtja a kormány általános politikájában meghatározott lakáspolitikai feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket,
  • együttműködik az igazságügyért felelős miniszterrel a társasházakra vonatkozó jogszabályok előkészítése során.

Itt jön be a családpolitika: Kátai-Németh Vilmos, a területért felelős miniszter szerepe az lesz, hogy Kármánnal együtt közreműködjön a kormány otthonteremtési programjának alakításában.

Kapcsolódó cikkünk

Kormányalakítás 2026: megvolt az első maratoni kormányülés

Véget ér a rendeleti korszak Magyarországon

Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?

Lezajlott a köztársasági elnöki kinevezés, végleges a Magyar-kormány összetétele

Vitézy Dávid: felülvizsgáljuk Lázár János beruházásait, hazahozzuk az EU-s pénzeket

Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium
Súlyos figyelmeztetés érkezett a Balatonról: ha nem lép az állam, hamarosan használhatatlanná válnak a strandok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility