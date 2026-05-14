Új állami vezetője van a hazai lakáspolitikának és építőiparnak - Megjelentek a részletes feladatkörök

A szerda éjjel megjelent Magyar Közlöny részletezi az új kormány minisztériumainak feladatait. A lakhatási terület összetettsége miatt szükségszerűen több minisztérium összehangolt munkájával újulhat meg, de várhatóan Vitézy lesz a lakáspolitika fő felelőse.
Ennek körében:
- folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a lakáspiaci folyamatokat,
- javaslatot tesz a kormány részére a lakáspolitika fejlesztésére, az ehhez kapcsolódó intézkedésekre,
- a családok otthonteremtésének hatékony elősegítése érdekében – a családokért felelős miniszterrel együttműködésben – javaslatot tesz a lakáscélú állami támogatások feltételrendszerére.
A Tisza-párt a választások előtt programjában azt ígérte, hogy egy igazságosabb, a piaci és a szociális szektort egyaránt megerősítő rendszert fog létrehozni. A megoldás központi eleme a lakáskínálat drasztikus növelése és az áremelkedés megfékezése, ennek érdekében a tervezet még inkább felgyorsítaná a városi építkezéseket. Az eddigi gyakorlattal szemben azonban kötelezné a nagy ingatlanfejlesztőket, hogy száz új lakás megépítése után legalább egyet adjanak önkormányzati tulajdonba, illetve hogy járuljanak hozzá az infrastrukturális fejlesztésekhez. Ezen felül országos bérlakásépítési és
lakásszövetkezeti programot is indítana, amelynek keretében önkormányzati bevonással több tízezer új, megfizethető otthont teremtene.
Vitézy a miniszterjelölti meghallgatása után újságíróknak azt is elmondta, hogy tervei szerint minisztériuma véget vetne az otthon startos kiemelt beruházások eddigi, „sokszor abszurd” gyakorlatának is, elmondása szerint ugyanis „megengedhetetlen, hogy megfelelő infrastruktúra és közterületek nélkül, pusztán az autós közlekedésre építve” húzzanak fel lakóparkokat. Különösen igaz ez a tájba nem illő, korábban építési tilalom alatt álló területekre.
A megfizethető bérlakásépítés uniós források bevonásával történhetne meg, amelyre például Rákosrendező is kiváló helyszín lehet.
A pénzügyminiszter szerepe
Kármán a Statútum rendelet értelmében lakáscélú állami támogatásokért való felelőssége keretében
- előkészíti a lakásügyre, a lakásszövetkezetre, a lakásokra és az állami lakáscélú támogatásokra vonatkozó jogszabályokat,
- végrehajtja a kormány általános politikájában meghatározott lakáspolitikai feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket,
- együttműködik az igazságügyért felelős miniszterrel a társasházakra vonatkozó jogszabályok előkészítése során.
Itt jön be a családpolitika: Kátai-Németh Vilmos, a területért felelős miniszter szerepe az lesz, hogy Kármánnal együtt közreműködjön a kormány otthonteremtési programjának alakításában.
