Váratlan fordulat gáncsolhatja az idei turisztikai szezont, pedig a foglalások alapján bíztató a kép

Miközben az iráni háború miatt fenyegető olajkrízis Damoklész kardjaként lebeg a turisztikai szektor felett, és a légitársaságok egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat adnak a várható járatsűrűség és jegyárak kapcsán, addig a Danubius Hotels foglalási adataiból egyelőre az látszik, hogy jó éve lehet az ágazatnak. Kovács Balázs, a szállodalánc vezérigazgatója szerint Budapesten a szállodák stabilan magas kihasználtsággal működnek, ugyanakkor több területet is beazonosított, ahol az új kormányzatnak véleménye szerint be kéne avatkoznia: régóta megoldásra vár például a rövidtávú lakáskiadás egységes szabályozása, ahogy a szakképzés területén is reformokat sürget. Amit pedig sokan nem láttak előre jönni, hogy a forint euróval szembeni extrém erősödése az egész szektor profitjából egy jelentős részt kiharaphat. Ennek ellenére a Danubiusnál folytatják azt a fejlesztési tervet, amelynek keretében korszerűsítik szállodáikat, és amelyre az elmúlt öt évben 50 milliárd forintot költöttek saját és piaci forrásból.

Lassan benne vagyunk a szezonban, nyakunkon a budapesti BL-döntő, a Metallica duplakoncerttel jön, mégis lesz Sziget Fesztivál, bőven lesznek a turizmust élénkítő események. A Danubius kilenc budapesti szállodát üzemeltet és hét vidéki helyszínen is jelen vannak, mit lehet kiolvasni a foglalási adatokból, milyennek ígérkezik az idei év?

A felsorolt események valóban nagy hajtóerőt jelentenek a turizmusnak, ide lehetne sorolni még a Forma-1-et is, ilyen rendezvények nélkül nehéz lenne megtölteni a fővárosi szállodákat. Ugyanakkor ezek csak néhány napra koncentrálódnak, és az év egészét tekintve nem biztos, hogy olyan hatásúak lesznek a szektorra, mint mondjuk a korábbi atlétikai vb, amely önmagában generált akkora forgalmat, mint a fent említett három esemény együttvéve. Összességében idén kevesebb ilyen nagy horderejű rendezvény lesz, mint volt az elmúlt néhány évben, de ezzel együtt nincsen volumenproblémája Budapestnek, a szállodák magas kihasználtsággal működnek. Még úgy is, hogy az elmúlt 2-3 évben kifejezetten a 4-5 csillagos szállodák kapacitása kb. 10-12%-kal bővült, tehát a kereslet lépést tudott tartani egy viszonylag jelentős kínálati növekedéssel is, a foglaltság viszonylag stabilan magas szinten van.

Ami viszont probléma az idei évben az egyértelműen a forintárfolyam erősödése, és ennek hatása a jövedelmezőségünkre. Bár szállodáink szinte kivétel nélkül euróban határozzák meg áraikat, költségeink döntő többsége forintban jelentkezik, így

a tavalyi árfolyamhoz mért 12%-os erősödés jelentős részét kiharaphatja a profitnak: amíg az idei évre cca. 6%-os bevételnövekedést várunk euróban, addig forintban ilyen erős árfolyam esetén 8% bevételcsökkenéssel számolunk.

Ráadásul a külföldiek számára ez drágulást jelent, hiszen a szállodai tartózkodást leszámítva így 10-12 %-kal kerülnek nekik többe a szolgáltatások.

Amíg a külföldi turisták elsősorban Budapestre fókuszálnak, addig a balatoni szállodákat, Bükfürdőt, Sárvárt vagy Győrt inkább a belföldi vendégek tölthetik meg. Mennyire erősödött a belföldi turizmus az utóbbi években, és mire számít idén? Esetleg a növekvő repülőjegy-árak erősíthetik ezt a trendet, vagy ezeken a lokációkon is alapvetően külföldi vendégekre alapoznak?

Többféle problémát látok az iráni háború és annak következményei kapcsán. A repülőtársaságok részéről egymásnak ellentmondó hírek látnak napvilágot, valahonnan járatritkítás lehetőségét hallani, valahol változatlan működésről kommunikálnak, ez pedig általánosságban bizonytalanságot eredményez. Márpedig az utazási szektor, ha valamit nem szeret, az a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója.

Ez egyik oldalon valóban lehet, hogy úgy csapódik le, hogy ebben a bizonytalan helyzetben sokan inkább az itthoni nyaralást választják, vidéki szállodáinkban a nyári szezonban 70% feletti a belföldi vendégarány. Van némi óvatos optimizmus bennünk, hogy elkezdett élénkülni a kereslet, de ugyanakkor az erős forint kedvezőbbé teheti a külföldi utazást is: ha a horvát szállodák nem emelnék az áraikat, akkor euróban most 10-12%-kal kedvezőbb árúak lehetnek, mint tavaly.

Felértékelődhetnek az autóval elérhető úticélok is, így a belföldi és a környező országból érkező turizmus is. Tehát ez akár kedvezhet a vidéki szállodáknak, igaz, ez aligha kárpótolná a fővárosban keletkező bevételkieséseinket, ahova döntően légiközlekedéssel érkeznek a turisták.

Tehát sokféle hatás érvényesül, így én azt mondanám, hogy egyelőre nehéz megjósolni, hogyan reagálnak majd az emberek, annyi bizonyos, hogyha tényleg egy rossz forgatókönyv valósul meg az iráni háború kapcsán és elfogy az üzemanyag, akkor az mindent át fog rajzolni, még azt is, ami most relatíve biztosnak tűnik.

Talán kevésbé közismert, de a szállodaláncnak Londonban is van egy hotele, az angol tulajdonosi háttérnek köszönhetően. Ez adottság, vagy esetleg egy terjeszkedési stratégia része?

A vállalatcsoport tulajdonosa egy angol családhoz köthető CP Holdings Ltd., ők 2005-ben vásárolták meg ezt a szállodát az angol fővárosban. A Danubius Hotel Regents Park London központjában található, amellyel deklarált cél volt a márka erősítése az Egyesült Királyságban is. Ez ugyanakkor nem egy terjeszkedési stratégia része volt, annak fókuszában inkább kelet-közép-európai régió országainak fővárosai, másodlagos városai, kiemelt üdülőterületei szerepelnek.

A napokban közleményt adott ki a szállodalánc, miszerint az elmúlt öt évben 50 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, ebből 10 milliárdot csak az utóbbi fél évben, mindezt állami támogatás nélkül, saját és piaci forrásokból. Mi az oka annak, hogy más piaci szereplőkkel ellentétben nem éltek az állami források lehetőségével?

Nem arról van szó, hogy ne próbáltunk volna élni ezekkel a lehetőségekkel, inkább úgy fogalmaznék, hogy

ezeknek a pályázatoknak a többsége nem olyan időzítéssel vagy tartalommal jelent meg, ami nekünk kedvezett volna. Úgy is mondhatnám: inkább másoknak kedveztek.

De enélkül is, piaci alapon, a tulajdonosi hátterünk tőkeerejére és a jövedelemtermelő képességünkre támaszkodva képesek voltunk az említett nagyságrendben visszaforgatni a tőkét fejlesztésekre, és ez a folyamat korántsem állt le. Egyrészt nem jutottunk még el oda, hogy ezek a fejlesztések lezárultak volna, illetve a piaci folyamatok függvényében szándékunkban áll hasonló volumenű fejlesztéseket megvalósítani.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 06. Öt év alatt 50 milliárd forintból fejlesztette szállodáit a Danubius Hotels

A fejlesztések nagy része – nem meglepő módon – energiahatékonysági beruházásokat jelentett, de ezeken kívül voltak-e olyan újítások, amelyek az újonnan megjelenő fogyasztói igényeket, trendeket szolgálják ki, és nagy reményeket fűznek hozzá?

Fontos elmondani, hogy a szállodáink döntően nem ma épültek, a Danubius Hotel Astoria a belváros közepén például több mint 100 éves, ami azt is jelenti, hogy azért ezeknek az ingatlanoknak az utólagos energetikai korszerűsítése komoly mérnöki feladat. Az elmúlt fél évben a költéseink körülbelül egyharmadát fordítottuk ilyen jellegű beruházásokra, átalakításokra, aminek eredményeként 25-30%-os energiamegtakarítást tudtunk elérni cégcsoport szinten.

A Danubius Hotel Hungária felújított lobbyja.

Ami a fogyasztói igényeket illeti, nem tudnék olyat említeni, amely komoly fejlesztési, beruházási feladattal járna. Ami látszik, hogy a digitalizáció, a papírmentesség iránti igény nagyon erőteljesen jelen van, illetve továbbra is jelentős a fókusz a gasztronómián, ez már nemcsak egy extra szolgáltatás, hanem kifejezett utazási motiváció. Ezen belül egyre nagyobb az igény a különböző “mentes ételekre”, de az ezeknek való megfelelés nem forintban jelent nagy beruházást, inkább az alkalmazottak edukálását emelném ki, hogy ők megfelelően tájékozottak, képzettek és nyitottak legyenek a változásokra.

Milyen várakozásokat fűz az új kormány munkájához, milyen turisztikai területen tartaná fontosnak az állami beavatkozást?

Bízom benne, hogy az új kormány kiemelt szerepet fog szánni a turizmusnak, több olyan terület van, amely állami beavatkozást sürget. Ide sorolnám például a turisztikai fejlesztési hozzájárulást (TFH), amit az ágazati szereplők az árbevételük után fizetnek. Ez korábban az árbevétel 4 százaléka volt, az év elején az előző kormány a vendéglátó szektor esetében ezt 2 százalékra mérsékelte, azonban ez a kedvezmény csak a „de minimis” keret terhére volt igénybe vehető, ami praktikusan azonnal kizárt minden nagyobb vállalkozást, hiszen ők ezt jellemzően már bőven kihasználták. Azt gondolom, hogy ehhez érdemes lenne hozzányúlnia a jogalkotónak, akár a szálláshelyet nyújtó szolgáltatókra is kiterjesztve a 2%-os kedvezményt.

Régóta napirenden van a rövidtávú lakáskiadás kérdése, amelynek rendezése elengedhetetlen, a szabályozás egységesítésére lenne szükség, nem kerületenként eltérő megoldásokra. A vonatkozó adózási- és egyéb szabályozási keretrendszer teljesen eltér a szállodaiparétól, miközben sok esetben hasonló a működésünk. Időszerű lenne egy hosszú távú, kiszámítható törvényi szabályozás. Ugyanez az igény megjelenik a belvárosi vendéglátósok részéről az úgynevezett teraszrendelet kapcsán, ami évről évre változik.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének meggyőződése, hogy a felsőoktatás és a középfokú képzés helyzetét is rendezni kell, ezeket közelebb hozva a szakma valódi munkaadói igényeihez. Azt gondoljuk, hogy a fókusz a szakképzésen kell, hogy legyen. Nem arról van szó, hogy a felsőoktatásnak nincs relevanciája, de például a Danubius kétezer munkavállalója esetében körülbelül a pozíciók 10-12 %-ához van szükség felsőfokú végzettséghez, a többihez nem. Ez csak néhány égető terület, de bízom benne, hogy a kormányzattal való egyeztetés folyamán további kérdések is napirendre fognak kerülni.

Az üzleti turizmus szintén fontos eleme a szállodaiparnak, márpedig nagyon sok külföldi befektető üdvözölte a kormányváltást, és fontolgatja a magyar piacra való belépést. Ennek lehet számottevő hatása az iparágban?

Gyakran szokták emlegetni szakmai fórumokon, hogy nem annyira a turizmus volumenében lenne szükség növekedésre, hanem a minőségében is, olyan turistákat kellene megcélozni, akik többet költenek. Az üzleti utazás éppen az a szegmense a turizmusnak, amiről ez elmondható, ráadásul kevésbé árérzékeny. Könnyen belátható, hogyha nemzetközi vállalatok Magyarországon beruháznak, képviseleteket, irodákat nyitnak, az önmagával hozza az üzleti turizmus növekedését is. Sőt, hogyha ezek a cégek úgy döntenek, hogy például a régiós központjukat is Budapestre telepítik, az még inkább pörgetni tudja ezt a szegmenst, ezért azt gondolom, hogy ennek kifejezetten jelentős hozzáadott értéke lehet a szektorban.

Címlapkép forrása: Danubius Hotels

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.