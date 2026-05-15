Las Vegasba viszi magyar AI- és energiainnovációit a Westend

A világ legnagyobb kereskedelmi ingatlanipari konferenciájára kapott felkérést a Westend, hogy bemutassa európai mércével is kimagasló AI és proptech megoldásait.

Az európai piac kiemelt szereplői között kapott meghívást a Gránit Pólus Csoporthoz tartozó Westend Bevásárlóközpont a május 18–20. között Las Vegasban megrendezett ICSC 2026 konferenciára. A több mint 25 000 iparági döntéshozót megmozgató esemény idei fókusza a kereskedelmi ingatlanok technológiai átalakulása: a mesterséges intelligencia, az adatvezérelt döntéshozatal és a digitális vásárlói élmény.

A „Global Proptech Trends: What's Happening Outside of North America?" című kerekasztalon Pálvölgyi Patrik, a Gránit Pólus Csoport Innovációs Központ vezetője képviseli a magyar és a közép- és kelet-európai szektort.

A Westend olyan, már működő fejlesztéseket visz a színpadra, amelyek a mindennapi üzemeltetést alakítják át:

Saját mobilalkalmazás valós idejű frissítésekkel, személyre szabott ajánlatokkal és érintésmentes parkolással.

Automatizált digitális platform a reklám- és promóciós felületek bérbeadására.

AI-alapú, valós idejű forgalmi mérések és szcenárió-elemzések, amelyek új szintre emelik az adatvezérelt döntéshozatalt.

AI-alapú intelligens épületfelügyelet biztosítja az energiafelhasználás folyamatos optimalizálását miközben maximalizálja a megújuló energiaforrások hasznosítását.

„A Westend és a Gránit Pólus Csoport számára az innováció nem öncélú technológiai fejlesztést jelent, hanem olyan megoldásokat, amelyek mérhetően hatékonyabbá, fenntarthatóbbá és az emberek számára élhetőbbé teszik a mindennapi tereket. Különösen nagy elismerés számunkra, hogy a magyar és közép-kelet-európai tapasztalatokat egy olyan nemzetközi szakmai színpadon mutathatjuk be, mint az ICSC Las Vegas-i konferenciája.

A célunk, hogy megmutassuk: a régióból is érkezhetnek olyan, már élesben működő AI-, adat- és energiamegoldások, amelyek nemcsak az üzemeltetésben jelentenek előrelépést, hanem a látogatói élményt is kézzelfoghatóan javítják”

– mondta Pálvölgyi Patrik, a Gránit Pólus Csoport Innovációs Központ vezetője.

A Gránit Pólus Csoport Magyarország egyik legnagyobb, magántulajdonban lévő ingatlan-vagyonkezelő vállalkozása. A Westend Bevásárlóközpont és Irodák mellett olyan, a főváros és az ország életét is meghatározó létesítményekért felel többek között, mint a Művészetek Palotája, de jelentős projekteket mutat fel a kelet-közép-európai régió fontosabb nagyvárosaban is.

A cikk megjelenését a Gránit Pólus csoport támogatta.

Címlapkép forrása: Andreas Hofmann