Nagy bejelentés Kármán Andrástól: a József nádor térre költözik a Pénzügyminisztérium

Kármán András új pénzügyminiszter ma személyesen is bemutatkozott a Pénzügyminisztérium dolgozóinak. Ezt követően közösségi oldalán jelentette be, hogy a PM visszaköltözik a József nádor téri műemléképületbe, amelyet Alpár Ignác tervezett. A miniszter egyúttal élesen bírálta a korábbi, szerinte gyakran korrupcióval terhelt és túlárazott állami ingatlanberuházásokat.

Kármán András ma reggel a Pénzügyminisztériumban járt, elmondása szerint harmadszor, és személyesen is bemutatkozott a minisztérium dolgozóinak.

"Az a célom, hogy egy egymás iránt érdeklődő, párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsünk közösen. Ez ma elindult" – írta az újdonsült pénzügyminiszter.

Kármán úgy véli: az eddigi tapasztalatok alapján nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának; habár a PM esetében

egy korábbi "mamut" intézményből egy tiszta profilú minisztériumnak kell létrejönnie.

Kármán azt is bejelentette: a Pénzügyminisztérium visszaköltözik az Alpár Ignác tervezte gyönyörű, József nádor téri épületbe, amely "már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület-mutyinak". A miniszter szerint a kollégák is örömmel fogadták a döntést, ami szerinte azt bizonyítja, hogy a "gyakran korrupcióval terhelt és a túlárazások miatt féktelen költekezéssel járó ingatlanberuházásoknak" nem volt ésszerű magyarázata.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 10. Nyomott áron hirdeti újra a csúcsminisztériumi épületet a kormány

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán