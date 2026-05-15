Nekimegy az új kormány a kiemelt beruházásoknak: veszélyben az Otthon Start lakóprojektjei?

Az Orbán-kormány lakásépítő szándéka mellé gőzhengerként társultak a kiemelt beruházások - ezeken belül is az otthon startos kiemelések - amelyek minden önkormányzati és fővárosi jogkört felülírva biztosítottak egyéni szabályozást egyes projekteknek. Ezzel sok esetben

olyan fejlesztéseket is engedélyeztek, amelyekhez a helyi vezetés szerint nem volt adott a megfelelő infrastruktúra, és nem is kötelezte a beruházót annak biztosítására.

Csak otthon startos beruházásból 23-at emelt ki az előző kormány, ezek keretében 16 000 lakás megépítését tervezték.

Az eddig bejelentett otthon startos ingatlanprojektek, és a további, rozsdaövezeti kiemelések kapcsán Budapest XI. kerülete különösen érintett. Erhardt Attila, Újbuda alpolgármestere szerint itt 21 kiemelt beruházás keretében akár 14 000 lakás felépítését is tervezték - ebből 5 otthon startos.

Újbuda vezetése bízik benne, hogy az új kormány többek között a helyi kiemeléseket is górcső alá veszi. Erhardt a Portfolio-nak elmondta, hogy

nem a rozsdaövezet fejlesztésével, illetve az új lakásokkal van probléma, hanem azok léptékével.

A XI. kerület több érintett önkormányzattal együttműködve korábban javaslatot tett az új kormánynak, hogy a helyi építkezéseket minél hamarabb vizsgálják meg, hiszen egyes esetekben már a munka is elkezdődött.

Az alpolgármester elmondta, hogy elsősorban a helyi közlekedés és az egészségügyi infrastruktúra a probléma,

tehát ha ezekre sikerül közös megoldást találni, akkor a lakásfejlesztésekkel sincs gond.

Nem az ellen vagyunk, hogy a rozsdaövezetek átalakuljanak, nem az ellen vagyunk, hogy fejlődjön a kerület”

– mondta Erhardt.

