Property X 2026: tekerj egy jó ügyért és licitálj bringás olimpikonunk dedikált mezére!

A Portfolio X-Cycling élmény negyedik alkalommal pörgeti fel a piaci szereplők fordulatszámát, és kínál egyedülálló bringás élményt a Portfolio Property X felvezetőjeként. A túra 3 távon (147 km, 77 km, 34 km), 2 tempóban és 2 különböző terepen zajlik.
Fontos, hogy a kerékpáros résztvevők egyben jótékony célt is támogatnak:
a május 26-ig megváltható bringajegy adomány is, amelynek révén a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány jut értékes erőforrásokhoz.
Az alapítvány az X-Cycling Day teljes jegybevételét, vagyis a 15.000 forintos regisztrációs díjakat (a résztvevők számától függetlenül) megkapja, amelyet a CPI − az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere − idén egy duplázó támogatással egészít ki.
Már tart a licit Valter Attila dedikált, egyedi mezére
A fentieken túl eggyel nagyobb fokozatba kapcsoltunk, ami a jótékonyságot illeti. A Grinta, a CPI Hungary és a Portfolio közös kezdeményezésében különleges aukció is indult: a tét egy Valter Attila által dedikált, egyedi Grinta mez, amely olimpikonunk nevével és logójával is el van látva.
Ahogy a felajánlók fogalmaznak, számukra a mez "nem csak egy termék, hanem azt képviseli, amit a grinta szó jelent: kitartást, elszántságot, vagyis azt a ‘grintát’, ami a bringázásban és az életben is előrevisz."
A licit részletei:
- Kikiáltási összeg: 50 000 Ft
- Licitlépcső: 10 000 Ft
- Aukció zárása: május 29., 12:00
Tekerj és tegyél jót, majd duplázd a jót licittel!
Csatlakozz a kezdeményezéshez: jelentkezz az X-Cycling Day-re legkésőbb május 26-ig, és ha teheted, szállj be a jótékonysági licitbe május 29. délig – támogassunk együtt egy jó ügyet, sporttal és összefogással!
