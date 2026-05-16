Elképesztő tervek láttak napvilágot: szakemberek formálják át a magyar fővárost, íme a részletek

Az új, modern városrész alapelve a „15 perces város” koncepciója lesz, a mindennapokhoz szükséges szolgáltatások és funkciók gyalogosan is elérhető közelségbe kerülnek - erről egy budapesti szervezésű konferencia előadásában beszélt Dományi Bálint, a BFVK Zrt., a Rákosrendező projektirodájának vezetője. A tervezők a fenntarthatóságot már a fejlesztés legelején központi szempontként kezelik majd, és nemzetközi befektetőkkel együttműködve olyan, magas színvonalú megoldásokat ígérnek, amelyek a városi életminőséget érezhetően javíthatják. Ehhez jön még hozzá a megfizethető lakhatás, mint cél, illetve a közlekedésfejlesztés, amelyben szintén komoly változások jöhetnek.

A projekt kulcsszámai

A beruházás tervezett összköltsége mintegy 2 000 milliárd forintra tehető. A projekt a köz- és magánszféra együttműködésére (PPP – Public-Private Partnership) épül. Az állami/fővárosi infrastrukturális fejlesztéseket magántőkéből megvalósuló ingatlanfejlesztések egészítik ki.

A projekt a köz- és magánszféra együttműködésére (PPP – Public-Private Partnership) épül. Az állami/fővárosi infrastrukturális fejlesztéseket magántőkéből megvalósuló ingatlanfejlesztések egészítik ki. A fenntarthatósági szempontok figyelembevételével a tervezett bruttó terület 1,25 millió négyzetméter. Ez biztosítja, hogy a terület ne legyen túlépítve. Így egyensúlyban marad a zöldfelületek aránya a lakó- és irodafunkciókkal.

Ez biztosítja, hogy a terület ne legyen túlépítve. Így egyensúlyban marad a zöldfelületek aránya a lakó- és irodafunkciókkal. A megfizethető lakhatási alapelv kézzelfogható eredményeként a projekt 10 000 család számára biztosít majd új otthont - erre 15-20 éves távlatban, több ütemben kerül sor. Összehasonlításképp, tavaly összesen 12 000 lakást adtak át, tehát ez a volumen érdemi hatással lesz a budapesti ingatlanpiacra és a lakáskínálatra.

A Rákosrendező projekt ökológiai háttere

A zöldfelület kiterjedése: A területen jelenleg egy hatalmas, 30 hektáros egybefüggő zöldfelület található. Ez a méret Budapest sűrűn beépített belső kerületeinek határán rendkívüli klímavédelmi és városökológiai értékkel bír.

A területen jelenleg egy hatalmas, 30 hektáros egybefüggő zöldfelület található. Ez a méret Budapest sűrűn beépített belső kerületeinek határán rendkívüli klímavédelmi és városökológiai értékkel bír. Spontán erdősülés: a történeti műholdképek (2002-2021) is jól mutatják, hogy az elmúlt két évtizedben a felhagyott vasúti területeken a természet utat tört magának. A korábbi vágányok és ipari területek helyén egy összefüggő, sűrű erdős-fás vegetáció alakult ki emberi beavatkozás nélkül.

a történeti műholdképek (2002-2021) is jól mutatják, hogy az elmúlt két évtizedben a felhagyott vasúti területeken a természet utat tört magának. A korábbi vágányok és ipari területek helyén egy összefüggő, sűrű erdős-fás vegetáció alakult ki emberi beavatkozás nélkül. Ezzel azonban minőségi problémák vannak: a zöldfelület jelenlegi állapotában elhanyagolt, erős az invazív növények és gyomfajok jelenléte, emellett illegális hulladéklerakás is sújtja a területet.

A jobb felső sarokban látható térkép a teljes főváros zöldfelületi borítottságának változását mutatja be 1992 és 2020 között, rávilágítva arra, hogy a belső és átmeneti zöldövezetek megőrzése és minőségi rehabilitációja kritikus fontosságú Budapest klímastratégiájában.

Forrás: Dományi Bálint, a BFVK Zrt., Rákosrendező projektirodájának vezetője

Környezeti károk és szennyezettség Rákosrendezőn

Ahogy az előbb említettük, a területen óriási mennyiségű illegális szemét halmozódott fel. 2025 eleji adatok szerint ebből 176 000 köbméter található a helyszínen, ami egy közepes méretű stadiont színültig megtöltő szeméttömeg.

A hulladéklerakás mellett veszélyes talaj- és talajvízszennyezés is történt itt: az egykori vasúti és ipari tevékenység következtében mintegy 6 hektárnyi terület szénhidrogénekkel szennyezett.

is történt itt: az egykori vasúti és ipari tevékenység következtében mintegy 6 hektárnyi terület szénhidrogénekkel szennyezett. Kötelező talajcserére lesz szükség: az alábbi képen található térképvázlaton a sötétebb (piros/narancs) foltok jelzik azokat a részeket, ahol a terület jövőbeni funkciójától függően beavatkozásra van szükség: Piros területek: Talajcsere szükséges általános hasznosítás (pl. parkosítás, közösségi terek) esetén is. Narancssárga területek: szigorúbb, mélyebb talajcsere kötelező, amennyiben ott lakáscélú ingatlanok épülnének.



A bécsi Nordwestbahnhof, mint minta

A bécsi Nordwestbahnhof, azaz az északnyugati pályaudvar barnamezős beruházását tekinthető a Rákosrendező projekt kapcsán közvetlen mintának. Bécsben egy pont ugyanilyen adottságú, egykori vasúti területet alakítanak át fenntartható, modern városnegyeddé – ezt a logikát emelné át a projekt Budapestre is.

A tervezett Rákosrendező negyed 7 fő alapelve

„15 perces város” , ahol a lakók minden alapvető közszolgáltatást (bolt, orvos, iskola, kikapcsolódás) elérnek maximum 15 perc sétával vagy biciklizéssel.

, ahol a lakók minden alapvető közszolgáltatást (bolt, orvos, iskola, kikapcsolódás) elérnek maximum 15 perc sétával vagy biciklizéssel. Megfizethető otthonok: A tervek szerint az épülő új lakások legalább 20%-a megfizethető (támogatott) bérlakás vagy lakhatási forma lesz. Ez közvetlen válasz a budapesti lakhatási válságra.

A tervek szerint az épülő új lakások legalább 20%-a megfizethető (támogatott) bérlakás vagy lakhatási forma lesz. Ez közvetlen válasz a budapesti lakhatási válságra. Zöld belső tengely: A negyed szívében egybefüggő parkok, játszóterek és zöldfolyosók húzódnak végig, amelyek mindössze pár perc sétára lesznek bármelyik épülettől.

A negyed szívében egybefüggő parkok, játszóterek és zöldfolyosók húzódnak végig, amelyek mindössze pár perc sétára lesznek bármelyik épülettől. Kötöttpályás közlekedési gerinc: A közösségi közlekedés alapját a meglévő vasút, a meghosszabbított metró (kisföldalatti) és a villamoshálózat adja majd.

A közösségi közlekedés alapját a meglévő vasút, a meghosszabbított metró (kisföldalatti) és a villamoshálózat adja majd. Autómentes belső zónák: A negyed belső területei teljesen autómentesek lesznek. A gépjármű-forgalmat és a parkolást a terület szélein elhelyezett, korlátozott kapacitású parkolóházakba terelik.

A negyed belső területei teljesen autómentesek lesznek. A gépjármű-forgalmat és a parkolást a terület szélein elhelyezett, korlátozott kapacitású parkolóházakba terelik. Gyalogos és kerékpáros dominancia: Vonzó, biztonságos és összefüggő bicikliút- és sétányhálózatot alakítanak ki.

Vonzó, biztonságos és összefüggő bicikliút- és sétányhálózatot alakítanak ki. A városszövet helyreállítása: A projekt megszünteti a vasút által évtizedek óta fenntartott fizikai elszigeteltséget, összekötve és organikus egységbe kovácsolva a szomszédos Angyalföldet és Zuglót.

Lakófunkció dominancia, visszafogott irodai és kereskedelmi jelenlét

A beépítés oroszlánrészét, 900 000 négyzetmétert lakáscélra tartják fenn, ami rímel a korábban említett 10 000 családos célkitűzésre.

tartják fenn, ami rímel a korábban említett 10 000 családos célkitűzésre. Csupán 50 000 négyzetméter iroda és 50 000 négyzetméter kereskedelmi terület - benne üzletekkel, szolgáltatásokkal - épülne. Ez garantálja, hogy a negyed nem válik élettelen üzleti negyeddé.

terület - benne üzletekkel, szolgáltatásokkal - épülne. Ez garantálja, hogy a negyed nem válik élettelen üzleti negyeddé. 80 000 négyzetmétert intézményeknek (iskolák, óvodák, egészségügyi és kulturális központok) tartanak fenn a „15 perces város” elve alapján.

(iskolák, óvodák, egészségügyi és kulturális központok) tartanak fenn a „15 perces város” elve alapján. Összesen 25 hektár tiszta közpark/zöldterület és további 14 hektár sport- és rekreációs terület jön létre. Ez a 39 hektárnyi aktív zöld- és sportfelület a garancia a fenntarthatóságra.

Térképmagyarázat: Sporttengely: a térképen világoszölddel jelölt park és a teniszütővel jelzett sportzóna északon, egybefüggő tömbben helyezkedik el, közvetlen gyalogos és kerékpáros tengelyekkel átszőve. A térképen látható a kisföldalatti (M1-es metró) tervezett északi meghosszabbítása. Az új vonal végighúzódik a negyeden, közvetlen átszállást biztosítva a vasútra és a belváros felé. Stratégiai vasúti folyosók nemzetközi vasúti kapcsolatokkal (Pozsony és Prága felé), az esztergomi elővárosi vonallal, valamint a repülőtéri és Nyugati pályaudvari kapcsolattal.

Építészeti karakter és minőségi elvárások

Az esztétikai és minőségi elvárásokat közvetlenül beépítik a pályáztatási folyamatokba, a mesterterv rögzíti a megengedett épületmagasságot, bepítettséget és a hangsúlyos pontokat.

Az épületek nem homogén tömbök lesznek: a pályázat változatos lakásméreteket ír elő, és a földszinteken kötelezően üzletek, szolgáltatások és közösségi funkciók kapnak helyet, hogy a negyed napközben és este is élő, lüktető legyen.

A városrész építészeti karaktere a most induló mestertervezés során fog kialakulni.

Modern, fenntartható technológia: A kivitelezés során előnyben részesítik az előregyártott szerkezeteket és a moduláris homlokzatokat, ami gyorsabb, környezetkímélőbb és precízebb építkezést tesz lehetővé.

Mérnöki műtárgyak és gyalogoshidak tervezési elvei

A főváros koncepciója szerint a költségesebb mérnöki megoldásokat racionálisan alkalmaznák: csak ott terveznek kiemelt, látványos és költséges szerkezeteket, ahol az funkcionálisan és városképileg valóban elkerülhetetlen vagy indokolt, például a vasútvonalak feletti átíveléseknél.

A negyedbe tervezett hidak és felüljárók nem szürke betonmonstrumok lesznek, hanem esztétikus, egyedi dizájnnal rendelkező, úgymond igazodási pontként kell funkcionálniuk, amelyek vizuálisan is feldobják a környezetet.

Minden gyalogos és kerékpáros felüljáró, rámpa kialakításánál alapfeltétel a kényelmes, lépcsőmentes használat, biztosítva a babakocsival, kerekesszékkel vagy biciklivel való akadálytalan közlekedést.

Kifejezett elvárás a kis üzemeltetési és fenntartási igényű anyagok, szerkezetek alkalmazása, hogy a hidak karbantartása hosszú távon ne jelentsen aránytalan pénzügyi terhet a városnak.

Drasztikus autómentesség és radikális parkolási reform

A fejlesztési terület belső utcáin teljesen megszűnnek az utcaszinti parkolás. Nem lesznek parkoló autók az út szélén, a felszabaduló közterületeket teljes egészében a gyalogosok, a kerékpárosok és a zöldfelületek kapják meg. Az autók tárolását a lakóépületektől szigorúan elválasztott, a negyed szélein elhelyezett gyűjtő-parkolóházakba terelik majd.

A projekt mindössze 0,25 parkolóhely/lakás arányt ír elő. Ez azt jelenti, hogy minden négy lakásra jut mindössze egyetlen parkolóhely a negyedben. Ez a drasztikus korlátozás nyíltan arra kényszeríti a leendő lakókat, hogy a saját autó helyett a közösségi közlekedést vagy az autómegosztást válasszák.

ír elő. Ez azt jelenti, hogy minden négy lakásra jut mindössze egyetlen parkolóhely a negyedben. Ez a drasztikus korlátozás nyíltan arra kényszeríti a leendő lakókat, hogy a saját autó helyett a közösségi közlekedést vagy az autómegosztást válasszák. Az utcahálózat gerincét adó gyűjtőutak kialakításánál szempont lesz, hogy buszközlekedésre is alkalmasak legyenek. A közúti forgalomtól védett gyalogutak és sétálóutcák hálózata mentén pedig a tervezők szeretnének minél aktívabb épületföldszinteket (utcafrontokat) teremteni, üzletekkel, vendéglátóhelyekkel, közösségi funkciókkal.

Ahol a gépjárműforgalom és a gyalogos zónák elkerülhetetlenül találkoznak, ott a tervezés maximálisan a gyalogosok biztonságát és elsőbbségét garantálja például emelt szintű átkelőkkel és lassított forgalommal.

A Szegedi úti felüljáró és a kötöttpályás fejlesztések

A projekt legfőbb célja az Erzsébet Királyné útja és a Szegedi út összekötése egy új felüljáró segítségével, amely átível a rákosrendezői vasúti vágányok felett. A felüljárón átvezetik a 3-as villamosvonalat, amelyet meghosszabbítanak a XIII. kerület felé, egészen a Göncz Árpád városközpontig. Ezáltal egy új, közvetlen kötöttpályás kapcsolat jön létre észak-Pest két nagy kerülete között. A beruházás közvetlenül érinti a meglévő M3-as autópálya-bevezető csomópontját, amelyet átépítenek a hatékonyabb forgalomáramlás érdekében.

A fejlesztés legfontosabb infrastrukturális eleme a közvetlen kapcsolódás a Rákosrendező vasúti megállóhelyhez és a kisföldalatti végállomásához, lehetővé téve a gyors átszállást a különböző közlekedési eszközök között.

A terület északi részén egy új, 2x1 gépjármű-forgalmi sávból, kerékpársávból és járdából álló gyűjtőutat alakítanak ki.

A beruházás az állami infracsomag részeként valósul meg. A szükséges hozzájárulások kiadása után a projekt 1 éven belül kivitelezésbe adandó, azaz gyors megvalósítási szakaszba léphet.

Az M1-es metró fejlesztése és északi meghosszabbítása

A projekt nemcsak a vonalmeghosszabbításról szól, hanem a teljes jelenlegi szakasz teljes körű felújításáról és akadálymentesítéséről is. Új, korszerű szerelvényeket szereznének be, bővítik majd a járműparkot, és ehhez kapcsolódóan fejlesztik, valamint kibővítik a metró járműtelepét is. A Budapesti Közlekedési Központ már előkészítette a tervezési tendert, amely a mestertervezéssel párhuzamosan fut.

1. ütem (Közvetlen északi hosszabbítás): A kisföldalatti vonalát első lépésben meghosszabbítják a Rákosrendező vasútállomásig. Ezzel párhuzamosan egy új megálló létesül a Hungária körútnál, amely közvetlen átszállási kapcsolatot biztosít az 1-es villamosvonalra. Stratégiai átszállókapcsolatok: Rákosrendezőnél a metró közvetlenül összekapcsolódik az esztergomi és váci elővárosi vasútvonalakkal, sőt a jövőben a Szolnok és a repülőtér felé tartó vasúti vonalakkal is.

2–3. ütem: A metróvonal további északi szakaszainak kiépítése (amelyet a térkép sötétzöld nyilakkal jelöl a negyeden át) a teljes Rákosrendező mestertervezés függvényében, ütemezetten valósul meg.

Vasútfejlesztés és az új Rákosrendező állomás

A váci (70-es) vasútvonal Rákosrendezőn átvezető szakaszát teljeskörűen felújítják. Ez a fejlesztés szervesen kapcsolódik a projekttől független, már folyamatban lévő állami vasúti beruházásokhoz. A régi pályaudvar helyén egy teljesen új Rákosrendező állomás épül, amely négy peronnal szolgálja majd ki az utasforgalmat. A fejlesztések eredményeként csúcsidőben 10 percenként indulnak majd a vonatok a Nyugati pályaudvarra.

A tervek kiemelten kezelik a szomszédos Vasúttörténeti Park közlekedési kapcsolatának biztosítását és integrálását. A vasútfejlesztés az államnál maradó területrészen teljesen megoldható, ezért a főváros nem igényli a vasúti pálya drága és bonyolult lefedését.

A vasúti beruházás szintén az állami infracsomag részeként valósul meg.

A teljes rákosrendezői intermodális csomópont – a villamost és kisföldalattit is beleértve – napi le-felszálló utasforgalma nagyobb távlatban 60 000 fő lehet majd.

A vasúthatósági engedélyek megszerzésének tervezett határideje 2028. december 31.