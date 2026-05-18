Kijöttek a friss számok: elképesztő, mit művelnek a brit lakások árai a globális bizonytalanság közepette

Az Egyesült Királyságban tízéves csúcsot ért el a májusban piacra kerülő lakóingatlanok kínálati árának emelkedése. Ez annak ellenére következett be, hogy a közel-keleti háborúhoz köthető magas megélhetési költségek továbbra is nyomás alatt tartják a piacot.

A Rightmove ingatlanportál hétfőn közzétett adatai alapján májusban a brit ingatlanok átlagos kínálati ára 1,2 százalékkal nőtt havi szinten, elérve a 378 304 fontot (mintegy 174 millió forintot). Ez a növekedés meghaladja az elmúlt évtizedek májusi, jellemzően 1 százalék körüli átlagát.

Éves összevetésben ugyanakkor az átlagos kínálati ár 0,3 százalékkal csökkent 2025 májusához képest. A lezárt tranzakciók száma 4 százalékkal ugyan elmaradt a tavalyi szinttől, de 2 százalékkal felülmúlta a 2024-es értékeket.

Colleen Babcock, a Rightmove szakértője szerint

figyelemre méltó a piaci aktivitás viszonylagos stabilitása.

Ez az ellenállóképesség különösen a tartós megélhetési nehézségek és a szélesebb körű globális makrogazdasági bizonytalanság fényében jelentős.

