Lépnek a nagybankok: hamarosan a mesterséges intelligencia döntheti el, kapunk-e lakáshitelt

Daniel Hegarty, a Habito nevű brit jelzáloghitel-közvetítő cég egykori vezérigazgatója döbbenten tapasztalta, milyen pontos és átgondolt tanácsokat kapott, amikor az Anthropic Claude nevű mesterségesintelligencia-platformját kérdezte. A rendszer érzékenységvizsgálatot készített a kamatlábak változásaira. és elemezte a fix és a változó kamatozású konstrukciók előnyeit és hátrányait is:

gyakorlatilag mindazt elvégezte, amiért korábban a közvetítőkhöz fordultak az ügyfelek.

Egy 2025-ös, ötezer fős Lloyds Bank-felmérés szerint a megkérdezettek több mint egyötöde használt már AI-t jelzáloghitel-tanácsadás céljából.

A technológia alkalmazásának legkézenfekvőbb területe az ügyfelek által benyújtott dokumentumok – például jövedelemigazolások és bankszámlakivonatok – gépi értelmezése és egységes formátumba alakítása. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti az emberi hibák kockázatát is. A következő lépcsőfok az lesz, amikor az AI már konkrét javaslatokat fogalmaz meg a közvetítők vagy az ügyfelek számára. Ezeket egyelőre képzett tanácsadó ellenőrzi a továbblépés előtt. A legmerészebb forgatókönyvek szerint azonban a mesterséges intelligencia a jövőben teljesen átveheti az ember szerepét a tanácsadási folyamatban.

Vannak buktatók is az AI-ban

A kockázatok azonban számottevők. Az AI-rendszerek által adott ajánlások gyakran elavult vagy téves adatokon alapulhatnak. Egy közvetítő például arról számolt be, hogy az ügyfele a ChatGPT javaslatára hivatkozva kért egy olyan hitelkonstrukciót, amelyet egyetlen bank sem nyújtott. A hitelintézetek bírálati feltételrendszere ugyanis tele van apró sajátosságokkal, amelyeket a közvetítők is csak a gyakorlatban, a tapasztalataik alapján tanulnak meg.

Ráadásul

a mesterséges intelligencia nehezen kezeli az olyan érzékeny személyes információkat, mint a családalapítási tervek vagy egy esetleges pályaváltás.

Ezek az élethelyzetek viszont alapvetően befolyásolják a hitelképesség vizsgálatát. Szabályozói szempontból komoly gondot jelent az AI által hozott döntések átláthatatlansága is. A bankoknak ugyanis igazolniuk kell, hogyan jutottak egy adott következtetésre, ami egy "fekete doboz" jellegű rendszernél korántsem egyszerű feladat.

Zajlanak a fejlesztések

Mindez azonban nem tartja vissza a nagy hitelintézeteket a kísérletezéstől. A Lloyds 2025 második felében indítja el a közvetítők számára fejlesztett, AI-alapú chatbotjának tesztüzemét. Ennek segítségével az ügyfelek hitelkérelmeivel kapcsolatos összetett kérdéseket lehet megválaszolni, jelentősen felgyorsítva ezzel a hitelbírálati folyamatot. A NatWest az ausztrál Pexa digitális platformmal együttműködve hajtotta végre az első sikeres tranzakcióját, amelynek során egy hitelkiváltást mindössze két nap alatt bonyolítottak le. A Nationwide februárban a brit helyi földhivatallal közösen megnyitotta az utat a jelzálogjogi okiratok digitális aláírása előtt. Ezzel párhuzamosan a brit pénzügyi felügyelet, az FCA újabb cégcsoportot – köztük a Barclayst, a Lloydsot és az Experiant – vont be az AI-alkalmazások éles tesztelésébe.

A hosszú távú cél a lakásvásárlási folyamat teljes digitalizálása. Jelenleg az ajánlattételtől a szerződéskötésig átlagosan 104 nap telik el, ami az elavult jogi eljárásoknak és a papíralapú munkafolyamatoknak tudható be. A Coadjute nevű brit technológiai cég egy blokkláncalapú nyilvántartási rendszerbe integrálná az ingatlantranzakciókat: a hálózat közvetlenül kötné össze a bankokat, az ingatlanközvetítőket, az ügyvédeket és a hiteltanácsadókat. A kezdeményezés jelentőségét mutatja, hogy a Lloyds, a Nationwide, a NatWest és a Rightmove is a vállalat befektetői közé tartozik.

Az ágazati szereplők többsége egyetért abban, hogy

a jelzáloghitel-közvetítői szakma átalakulása elkerülhetetlen, de a teljes eltűnése nem valószínű.

A mesterséges intelligencia az egyszerű, standard ügyleteket veheti át a jövőben. Az összetettebb esetekben – például a szabadúszók, a több forrásból jövedelmet szerzők vagy az első lakásvásárlók esetében – azonban továbbra is elengedhetetlen lesz az emberi szakértelem. David Morris, a Santander brit részlegének lakáshitelezési vezetője szerint a kulcs a technológia felelősségteljes alkalmazásában rejlik. A sikeres működéshez az emberi empátiát és a szakmai finomságokat kell ötvözni az AI által kínált gyorsasággal és költséghatékonysággal.

Címlapkép forrása: Getty Images

