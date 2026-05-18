Már csak két hétig lehet pályázni az OTP Bank társasházi támogatására

Május 31-én zárul le az OTP Bank 2026-os társasházi pályázata: idén megemelt, összesen 50 millió forintos keretösszegre pályázhatnak a társasházak és lakásszövetkezetek – írja közleményében a bank. A 2026-os pályázat egyik legfontosabb újdonsága, hogy a korábbi rangsorolás helyett a nyertesek előre meghatározott, fix összegű támogatásban részesülnek az épületben található lakások száma alapján, így a fejlesztések tervezése kiszámíthatóbbá válik.

A legjobb 20 pályázó vissza nem térítendő támogatást nyerhet, amely a 40 lakásos vagy nagyobb épületek esetében 3 millió, 39 lakásos vagy kisebb lakásszámú társasházaknál 2 millió forint.

A pályázók idén is két kategóriában indulhatnak:

Fenntarthatóbb jövő: az energiahatékonysági és környezetbarát fejlesztéseket támogatja.

az energiahatékonysági és környezetbarát fejlesztéseket támogatja. Biztonságos otthonok: a lakók biztonságát és életminőségét javító beruházásokra fókuszál.

Úgy véljük, hogy egy társasház lakóinál senki nem tudja jobban, hogy mire van szükség az igazi otthonok megteremtéséhez, épp ezért a Társasházi Pályázat szabad kezet ad a fejlesztési elképzelések megvalósításához

– idézi a közlemény Dancsné Engler Bernadettet, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalkozói területének vezetőjét.

Dancsné Engler Bernadett 2003-ban szerzett diplomát a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán gazdasági mérnökként. Szinte teljes pályáját a bankszektorban töltötte el

Fontos kiemelni, hogy a pályázók részvételükkel nemcsak saját lakóközösségükön segíthetnek. Az OTP Bank idén is minden 100. érvényes pályázat után 1 millió forintot adományoz a Habitat for Humanity Magyarország “Második Esély” programjának. A felajánlásból – maximum 10 millió forintig – egy rászoruló család lakhatási körülményein segítenek.

A pályázaton bármely hazai társasház vagy lakásszövetkezet indulhat, bankszámla-vezető intézménytől függetlenül.

A nyerteseknek a támogatás kifizetéséhez viszont az OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlával kell rendelkezniük:

azok, akik még nem rendelkeznek ilyennel, hat havi számlavezetési díj elengedésével nyithatnak új számlát.

