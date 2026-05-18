Meglépi Amerika: kiveszik a botot a küllők közül, de van egy hatalmas csapda a lakáspiaci tervezetben

A szenátus által elfogadott 21st Century ROAD to Housing Act eredetileg megtiltotta a 350-nél több lakóingatlant birtokló nagybefektetőknek további ingatlanok vásárlását, ugyanakkor a bérlakásfejlesztések (build-to-rent, BTR) esetében kivételt tett. A csapda azonban abban rejlett, hogy a kivétel keretében vásárolt ingatlanokat hét éven belül magánszemélyeknek kellett volna értékesíteni.
Mivel a BTR-projekteket hosszú távú bérbeadásra finanszírozzák, egyetlen hitelező sem volt hajlandó ilyen kötelező kiszállási határidő mellett kölcsönt nyújtani.
Az előírás tehát nem segítette volna elő a bérlakások saját tulajdonba kerülését, hanem egyszerűen lehetetlenné tette volna a megépítésüket.
A szabályozás hatása azonnali volt. A John Burns Research and Consulting májusi felmérésében a BTR-fejlesztők, üzemeltetők és befektetők 73 százaléka gyengének vagy nagyon gyengének ítélte a keresletet a stabilizált BTR-projektek iránt, ami jelentős visszaesés a 2025 végén mért 37 százalékhoz képest. Ennek következtében a fejlesztők sorra függesztették fel projektjeiket, egyes befektetők pedig végleg elhagyták a szektort.
A legújabb, képviselőházi változat megtartja a 350 ingatlanos küszöbértéket és a meglévő lakások felvásárlásának tilalmát, ahogyan a BTR-projektekre vonatkozó kivételt is.
Ugyanakkor elhagyja a hétéves kötelező értékesítési előírást,
ami azt jelenti, hogy a bérlakásfejlesztő intézményi befektetők hosszú távon is megtarthatják újonnan épített portfóliójukat, pontosan úgy, ahogyan azt a finanszírozási modelljük megköveteli.
Jelentős bizonytalanság övezi ugyanakkor az "újonnan épített" ingatlan fogalmát. A tervezet ugyan lehetővé teszi az intézményi szereplők számára az új lakóingatlanok vásárlását vagy építését, de nem határozza meg pontosan, hogy jogi értelemben mi számít újonnan épültnek. Ennek tisztázása a Pénzügyminisztériumra vár.
A tőke teljes visszatéréséhez elengedhetetlen lesz a pontos és egyértelmű szabályozás kidolgozása.
A képviselőházi verzió lakhatástól független rendelkezéseket is tartalmaz. Ezek közé tartozik a közösségi bankok szabályozásának enyhítése, valamint a jegybanki digitális valuta (CBDC) 2030-ig történő betiltása. Ezek a kiegészítések nagyban hozzájárultak a jogalkotási folyamat elakadásához. A szenátusi változat katasztrófaelhárítási reformjai és a veteránok hitelfelvételét segítő rendelkezések ugyanakkor teljes egészében kimaradtak az új tervezetből.
A kutatócég adatai szerint az intézményi befektetők az összes amerikai családi ház mintegy 0,7 százalékát birtokolják, és az éves tranzakcióknak csupán 1 százalékát adják. Ha megtiltják számukra az építtetőktől való vásárlást, az a jövőben inkább az új kínálatot szűkítheti mind az eladó-, mind a bérlakáspiacon.
Ez hosszabb távon tovább ronthatja a lakhatás megfizethetőségét.
Azt, hogy végül születik-e bármilyen törvény, a két kamara közötti egyeztetés kimenetele fogja meghatározni.
