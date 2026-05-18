Őrült ütemben drágulnak a magyar ingatlanok, de egy kiskapu megnyílt a vevők előtt

A nyugat-magyarországi panellakások árszintje nem egyetlen ugrással emelkedett meg, hanem fokozatosan kapaszkodott feljebb az elmúlt egy évben.
- 2025 májusában a négyzetméterár már 720 ezer forint volt,
- novemberre 737 ezer forintra nőtt,
- év végére pedig átlépte a 750 ezres szintet.
- 2026 januárjában 833 ezer forintos csúcs következett,
- tavasszal pedig már tartósan 750-815 ezer forint közötti ársávban mozgott a piac.
„A nyugat-magyarországi panelpiacon évek óta lassú felzárkózás zajlik, de az elmúlt 12 hónapban ez látványosan felgyorsult.
A fordulatot jól mutatja, hogy míg tavaly tavasszal még olcsóbb volt itt a panel, mint Kelet-Magyarországon, mostanra már magasabb árszinten mozog
– idézi a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét.
A kelet-magyarországi panelárak mérsékeltebben nőttek
A keleti országrész panelpiacán ugyanebben az időszakban 653 ezer forintról 702 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár, ami 7,5 százalékos éves drágulásnak felel meg. Ez továbbra is érzékelhető növekedés, de jóval mérsékeltebb a nyugati régióban látott tempónál. A különbség arra utal, hogy nyugat-Magyarországon nem általános országos panelhiány, hanem inkább regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű panellakások kínálata korlátozott, így már kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat.
Nőtt az alku is – a vevők kapnak némi mozgásteret
Érdekes szerkezeti változás, hogy az árszint emelkedésével párhuzamosan a vevői alku mértéke is nőtt a nyugati panelpiacon. Míg 2025 áprilisában az átlagos alku még 3 százalék körül alakult, addig 2026 áprilisára már elérte az 5 százalékot. Az induló árak tehát érezhetően feljebb kerültek, ugyanakkor a végső tranzakciós áraknál a vevők valamivel nagyobb engedményt tudnak elérni.
Ez tipikus jelensége a gyorsan emelkedő piacoknak, ahol az eladói várakozások gyakran megelőzik a tényleges vevői fizetőképességet.
Vidéken tovább nyílik az olló a panel javára
A nyugat-magyarországi használt téglaépítésű lakások négyzetméterára eközben mindössze 5 százalékkal, 481 ezerről 504 ezer forintra nőtt. A panel már egy éve is drágább volt a téglalakásoknál a régióban, az árkülönbség azonban azóta tovább nőtt: a két szegmens közötti eltérés 147 ezerről 310 ezer forintra emelkedett. A nyugati panel átlagos négyzetméterára így már több mint 60 százalékkal haladja meg a használt téglalakásokét.
A panelpiac áprilisban országosan is az egyik legmozgalmasabb szegmens maradt.
A nyugat-magyarországi, közel 30 százalékos drágulás az egyik legerősebb regionális ármozgás volt a hazai lakáspiacon. Közben az értékesítési idő is csökkent: a tavalyi 78 napról 74 napra rövidült, vagyis a magasabb árszintek mellett is gyorsan találnak vevőre az ingatlanok.
A nyugati panelpiacon egyszerre erős a kereslet és szűk a kínálat. Ez az a kombináció, amely tartósan magasan tudja tartani az árakat, főleg az Otthon Start Program által támogatott, elérhetőbb lakástípusok esetében
– tette hozzá Szegő.
