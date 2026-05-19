A Colliers vezetése új tulajdonosi partnerekkel bővül Magyarországon

Április 30-tól Mazsaroff Kata, a Colliers Hungary eddigi ügyvezető igazgatója mint Managing Partner, Beck Tamás, az ipari és logisztikai üzletág és Ecsődi Miklós, az Occupier Services & Office Agency üzletág vezetője pedig Equity Partnerként folytatják pályafutásukat. Ecsődi a Portfolio Property X konferenciáján is előad majd, érdemes csatlakozni!
Mazsaroff Kata 2007-ben csatlakozott a Colliershez, és azóta a vállalaton belül és a piacon több vezetői pozíciót is betöltött. 2022-ben nevezték ki ügyvezető igazgatónak, mostantól pedig Managing Partnerként folytatja munkáját.

Beck Tamás 1994 óta dolgozik a Colliersnél, és 2005 óta vezeti az ipari és logisztikai üzletágat. Pályafutása során több mint 650 tranzakció lebonyolításában vett részt, több mint 9,8 millió négyzetméter ipari terület értékesítését támogatva.

Beck Tamás, a Colliers ipari üzletágának vezetője Magyarországon. 1994 óta képezi szerves részét az ipari-logisztikai piacnak, melynek köszönhetően ő az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező szak
Ecsődi Miklós 2011-ben csatlakozott a Colliershez, és jelenleg az Occupier Services & Office Agency üzletágat vezeti. Több mint 450 000 négyzetméternyi bérbeadási tranzakciót zárt le, összesen több mint 600 millió euró értékben.

