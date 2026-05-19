Ennyit fog érni a budapesti lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

A tavalyi rekord lakásáremelkedés közepette a budapestiek szeme sem maradt szárazon, ezért kíváncsiak voltunk, hogy meddig nőhetnek még, ha nőnek még egyáltalán az árak, van-e még tér az emelkedésre az Otthon Start-árplafonnal kompatibilis lakások piacra érkezésével, illetve, hogy mekkora üzlet lehet még a bérbeadás a fővárosban. Lakóingatlanpiaci Hangulatfelmérésünk második részében a fővárosra fókuszálunk, ott is elsősorban a lakásárakra, a bérbeadásokra és arra, hogy vajon megéri-e még befektetési célra lakóingatlant vásárolni, és kinek. Az is ebből a részből derül ki, hogy mit tartanak a felmérés válaszadói a Tisza-kormány legfontosabb feladatának. 10 ingatlanpiaci szakértő segít megfejteni, hogy mi várható a lakáspiacon az előttünk álló időszakban. A téma és a megkérdezettek egy része is ott lesz majd a Portfolio Property x konferencián, érdemes regisztrálni!

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A hangulatfelmérés múlt héten megjelent első részében az országos átlagra fókuszáltunk. Cikkünkből kiderült, hogy

További lakásáremelkedést várnak válaszadóink országos szinten, de tovább enyhül a tempó.

várnak válaszadóink országos szinten, de tovább enyhül a tempó. Az áremelkedés lassulása mellett a lakástranzakciók számában csökkenést várnak idén a megkérdezett szakértők.

számában csökkenést várnak idén a megkérdezett szakértők. Nőhet a hitel segítségével vásárolt lakások aránya a teljes tranzakciószámon belül, és egyre nagyobb szeletet hasít ki az Otthon Start.

segítségével vásárolt lakások aránya a teljes tranzakciószámon belül, és egyre nagyobb szeletet hasít ki az Otthon Start. Nőhet az új építésű ingatlanok átadása 2026-ban, főként az Otthon Startnak köszönhetően.

ingatlanok átadása 2026-ban, főként az Otthon Startnak köszönhetően. Lassult a bérleti díjak növekedése, és egyes helyeken még csökkenést is tapasztalhattunk az elmúlt hónapokban, országos szinten a szakemberek stagnálást várnak.

A Tisza-kormány várható hatása: kivárás, vagy gyors kilábalás?

Az új kormány megalakulására a megkérdezettek szerint a lakáspiac rövid távon inkább kivárással reagálhat: több elemző szerint amíg nem látszanak a lakáspolitikai részletek – támogatások, hitelek, áfa, adók – addig a vevői és eladói döntések egy része elhalasztódik. Krakker Ádám, az Otthon Centrum elemzője szerint bár a kedvezményekhez hozzányúlhatnak – akár szűkítés vagy finomhangolás is elképzelhető – de teljes kivezetésre nem számít. A bizonytalanság első reakciójaként Balla Ákos a Bayer Property színeiben azt emeli ki, hogy az első hetekben a piac akár le is állhat, és a kulcskérdések között az Otthon Start-hitel, a CSOK és az 5%-os lakásáfa sorsa szerepelhet.

Országosan a legtöbb forgatókönyv a makropályától és a kormányzati intézkedések sorrendjétől teszi függővé, hogy mikor jöhet tartós élénkülés. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint akkor erősödhet érdemben a lakáspiac, ha a kormány a gazdasági kihívásokra megfelelő válaszokat ad, és tartós növekedési pálya indul – ennek lakáspiaci hatásai szerinte leghamarabb 2027-től lehetnek érezhetők. Balogh László, az ingatlan.com képviseletében úgy látja, hogy az első lakáspiaci bejelentésekig megmaradhat a 2026 elején tapasztalt bizonytalanság, utána viszont élénkülés jöhet az elhalasztott tranzakciók „pótlása” miatt; középtávon pedig az euró ígért bevezetése kamatcsökkenésen keresztül adhatna újabb lökést, elsősorban a finanszírozás árcsökkenésén keresztül. Tancsics Tünde, az Eltinga ügyvezetője szintén azt hangsúlyozza, hogy a piac reakciója az intézkedésektől függ: az eddigiek mellett fontos kérdés lehet például egy esetleges nagyobb bérlakás-fejlesztési program, amely érdemben új helyzetet teremthet.