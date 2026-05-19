Ennyit fog érni a budapesti lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

A hangulatfelmérés múlt héten megjelent első részében az országos átlagra fókuszáltunk. Cikkünkből kiderült, hogy
- További lakásáremelkedést várnak válaszadóink országos szinten, de tovább enyhül a tempó.
- Az áremelkedés lassulása mellett a lakástranzakciók számában csökkenést várnak idén a megkérdezett szakértők.
- Nőhet a hitel segítségével vásárolt lakások aránya a teljes tranzakciószámon belül, és egyre nagyobb szeletet hasít ki az Otthon Start.
- Nőhet az új építésű ingatlanok átadása 2026-ban, főként az Otthon Startnak köszönhetően.
- Lassult a bérleti díjak növekedése, és egyes helyeken még csökkenést is tapasztalhattunk az elmúlt hónapokban, országos szinten a szakemberek stagnálást várnak.
A Tisza-kormány várható hatása: kivárás, vagy gyors kilábalás?
Az új kormány megalakulására a megkérdezettek szerint a lakáspiac rövid távon inkább kivárással reagálhat: több elemző szerint amíg nem látszanak a lakáspolitikai részletek – támogatások, hitelek, áfa, adók – addig a vevői és eladói döntések egy része elhalasztódik. Krakker Ádám, az Otthon Centrum elemzője szerint bár a kedvezményekhez hozzányúlhatnak – akár szűkítés vagy finomhangolás is elképzelhető – de teljes kivezetésre nem számít. A bizonytalanság első reakciójaként Balla Ákos a Bayer Property színeiben azt emeli ki, hogy az első hetekben a piac akár le is állhat, és a kulcskérdések között az Otthon Start-hitel, a CSOK és az 5%-os lakásáfa sorsa szerepelhet.
Országosan a legtöbb forgatókönyv a makropályától és a kormányzati intézkedések sorrendjétől teszi függővé, hogy mikor jöhet tartós élénkülés. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint akkor erősödhet érdemben a lakáspiac, ha a kormány a gazdasági kihívásokra megfelelő válaszokat ad, és tartós növekedési pálya indul – ennek lakáspiaci hatásai szerinte leghamarabb 2027-től lehetnek érezhetők. Balogh László, az ingatlan.com képviseletében úgy látja, hogy az első lakáspiaci bejelentésekig megmaradhat a 2026 elején tapasztalt bizonytalanság, utána viszont élénkülés jöhet az elhalasztott tranzakciók „pótlása” miatt; középtávon pedig az euró ígért bevezetése kamatcsökkenésen keresztül adhatna újabb lökést, elsősorban a finanszírozás árcsökkenésén keresztül. Tancsics Tünde, az Eltinga ügyvezetője szintén azt hangsúlyozza, hogy a piac reakciója az intézkedésektől függ: az eddigiek mellett fontos kérdés lehet például egy esetleges nagyobb bérlakás-fejlesztési program, amely érdemben új helyzetet teremthet.
