Hatalmas fordulat a magyar lakástulajdonosoknál: olyan dologra készülnek, amire évek óta nem volt példa

A 18-65 éves lakosság 21%-a gondolja azt, hogy kifejezetten ideális időszak következik ahhoz, hogy otthonának felújításába, bővítésébe vagy éppen új építkezésbe kezdjen, ami közel kétszerese a 2025 tavaszán mért 11 százaléknak.
Ezzel párhuzamosan csökkent azok részaránya, akik szerint nem kedvezőek a gazdasági kilátások ilyen munkálatok elindításához,
az idei évben mért 37% lényegesen alacsonyabb a tavaly mért 47%-os értéknél. A bizonytalanok aránya továbbra is magas: 43 százalék nem tudta megítélni, hogy érdemes-e idén felújításba vagy építkezésbe kezdeni.
Életkor szempontjából a is izgalmas a megoszlás: a 25-34 éves korosztály az átlagosnál optimistábban látja a gazdasági környezetet az ilyen beruházások szempontjából.
A felnőtt lakosság 35 százaléka tervez valamilyen felújítást vagy bővítést 2026-ban, míg 11 százalék új ház vagy lakás építését fontolgatja. Mindkét arány jelentősen magasabb az előző években mért értékeknél. Nagyobb számban gondolkodnak otthonuk megújításán, bővítésén vagy éppen új építkezésen a 35 évnél fiatalabbak.
A magyarok továbbra is elsősorban kisebb, 500 ezer forint alatti felújításokat terveznek. A megkérdezettek 27 százaléka végezne részleges munkálatokat – például festést, padlócserét vagy mázolást –, ami emelkedést jelent a tavaly mért 22 százalékhoz képest. Nagyobb, 500 ezer forint feletti felújítást a lakosság 14 százaléka tervez, míg 10 százalék lakás- vagy házbővítésben gondolkodik. Ezek az eredmények is szignifikánsan magasabbak, mint az előző két kutatási hullámban mért értékek.
A felújítások elsődleges finanszírozási forrása továbbra is a saját megtakarítás, de ennek fontossága csökken tavaly óta. A kisebb értékű felújítást tervezők 60%-a (tavaly 78%-a), a nagyobb értékű felújítást tervezők 43%-a (tavaly 63%-a) tervez saját pénzből felújítani, Ugyanakkor nő azok aránya, akik személyi kölcsönből fedeznék a kisebb felújítással kapcsolatos munkálatokat (14% idén, tavaly 8%). A támogatott otthonfelújítási kölcsön népszerűsége csökkent tavalyhoz képest a nagyobb értékű felújítások esetén, a tavalyi 22%-hoz képest idén csak 10% tervezi ezt a hitelt használni.
Ezzel párhuzamosan erősödik az érdeklődés a különböző jelzáloghitelek iránt. A nagyobb felújítást tervezők 16 százaléka venné igénybe a vidéki otthonfelújítási program támogatását, míg minden hatodik válaszadó családi vagy baráti kölcsönnel egészítené ki a szükséges forrást. Lakástakarék-megtakarítását a felújítást tervezők 7-8 százaléka használná fel.
„Örvendetes, hogy idén tavasszal jelentősen nőtt a felújítást és új építkezést tervezők aránya. Megtört az elmúlt évek stagnálása, és összességében erősödött az optimizmus az építési és felújítási piacon. Ez kedvező hír az építőipar, valamint az építőanyag-gyártók és -kereskedők számára is, mivel élénkülő keresletet vetít előre.
Bár továbbra is a saját forrás a legfontosabb finanszírozási forma, a személyi kölcsönök és jelzáloghitelek iránti növekvő érdeklődés a bankszektor számára is pozitív fejlemény, hiszen előrevetíti a személyi hitelek iránti erős keresletet 2026-ban is.”
– kommentálta az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.
