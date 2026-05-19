Jön a hatalmas változás a hazai építőiparban: így lehet elképesztő pénzeket spórolni

Az építőipari beruházások volumenéhez képest a tervezésre fordított összeg arányaiban továbbra is alacsony - mutatta ki a Graphisoft anyavállalata, a Nemetschek Csoport európai piackutatása.
Ez átlagosan mindössze a teljes beruházási érték egy százalékát teszi ki, és ez a tendencia a magyar piacon is érvényesül.
A megrendelők és a jövőbeli üzemeltetők eközben egyre fejlettebb digitális modelleket, valamint adatbázisokat várnak el a szakemberektől.
További kihívást jelent, hogy a fenntarthatóság immár alapvető követelmény. Ennek hatására az európai építészek több mint fele ma már rendszeresen tervez alacsony energiaigényű épületeket. Bayer Tamás, a vállalat értékesítési igazgatója szerint az AEC, azaz az építészeti, mérnöki és építőipari piac mozgatórugóit így foglalta össze előadásában:
1. A digitalizáció és a felhőalapú együttműködések, a közös adatkörnyezet, és a valós idejű modellmegosztás.
2. A nyílt szabványok - openBIM; a fájlcsere helyett szabványos adatcsere és interoperabilitás.
3. Fenntarthatóság és lifecycle: figyelmet kell fordítani a karbonlábnyomra, az energiaadatra, az üzemeltetésre és a megfelelőségre.
4. AI és automatizáció: tervezési javaslatok, ellenőrzések, dokumentáció-generálás, digitális ikrek elterjedése.
A teljes európai építőipari piac mérete 2600 milliárd euró, ebből az építészirodák bevétele nagyjából 26 milliárd euró, ami zömmel kisebb irodáknál csapódik le:
- 580 000 építész 30 európai országban (+8% az elmúlt 10 évben), ~70% egyszemélyes praxis. A piac zöme mikroszereplő.
- 37%-uk csökkenő, 19%-uk növekvő munkaterhet vár.
- 54% rendszeresen alkalmaz alacsony energiaigényű tervezési elveket.
Magyarországon eközben kettős a helyzet - mondta el Bayer. Míg csökken az építőipari termelés és a szerződések volumene, addig nő a szerződésállomány, ami a tervezők számára azt jelenti, hogy növekvő szerződésállománnyal kisebb volumenű projekteken, hatékonyabban kell dolgozniuk.
Magyarországon az európai átlaghoz hasonlóan magas, mintegy 46 százalék az egyéni vagy kis létszámú irodákban dolgozó építészek aránya,
számukra a fent említett összetett elvárásoknak a teljesítése jelentős terhet jelent.
Az európai BIM piac méretét 2,25 milliárd euróra becsülik, ez a várakozások szerint 3,49 milliárdra nőhet 2030-ra. Ehhez képest a magyar BIM piac összértéke 17 millió euró, ami a Graphisoft saját becslése szerint további 26 millió euróra nőhet. Ehhez azonban a törvényi szabályozásnak is változnia kell - legalább az állami beruházások esetében fontos lenne a BIM-alapú tervezés, amellyel egyrészt a költséghatékonyságot, másrészt a terület digitális fejlődését lehetne Magyarországon előmozdítani.
Graphisoft modellváltás
A hazai tervezők nemzetközi szintű digitalizációját a Graphisoft az előfizetéses modellre történő átállással kívánja támogatni. A konstrukció a kisebb és nagyobb irodák számára is kiszámíthatóbb és rugalmasabb, mint a korábban elérhető verzió, a licencek egyszeri megvásárlása.
A Graphisoft új modelljében az előfizetők azonnal hozzáférnek a folyamatos szoftverfrissítésekhez és az új digitális munkafolyamatokhoz. Az idei Archicad 30 lesz a szoftver utolsó örökös licences verziója, és bár a már megvásárolt örökös licencek továbbra is használhatók maradnak, az új szolgáltatások és mesterséges intelligencia-alapú fejlesztések már kizárólag előfizetéssel lesznek elérhetők.
A technológiai szintlépés részeként a vállalat egy új, webalapú, mesterséges intelligenciára épülő platformon is dolgozik: a rendszerhez az előfizetők már októberben korai hozzáférést kapnak. A szoftverkínálat is bővül: a cég bemutatta a magyar piacon 2026-ban debütáló MEP Designert, amely ugyancsak előfizetéses rendszerben lesz elérhető.
Az Archicadre épülő új szoftver célja, hogy megkönnyítse az épületgépészeti tervezők számára a BIM-munkafolyamatokra való átállást.
