  • Megjelenítés
Kimondta a szakértő, amit senki sem akart hallani: ez a legnagyobb kockázat most az ingatlanpiacon
Ingatlan

Kimondta a szakértő, amit senki sem akart hallani: ez a legnagyobb kockázat most az ingatlanpiacon

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az RICS londoni központú szervezet legfrissebb hangulatfelmérése szerint az európai ingatlanpiaci kedv az első negyedévben viszonylag stabil maradt a geopolitikai sokkok ellenére, a legnagyobb kockázat jelenleg a hitelkondíciók szigorodása. Simon Rubinson, a RICS vezető közgazdásza egy webinar keretein belül ismertette a szervezet első negyedéves európai ingatlanpiaci felmérésének eredményeit.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

A RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) az ingatlan-, földmérő- és építőipari szakemberek rangos nemzetközi szakmai és etikai szervezete - felmérésének célja nem az aktuális piaci adatok gyűjtése, hanem a tagok hangulatának és várakozásainak feltérképezése: ez alapján szinte minden régióban enyhe bizalomcsökkenés volt tapasztalható az első negyedévben az előző negyedév végéhez képest. Az egyetlen kivétel Ázsia-Csendes-óceáni térség volt, ahol javulás következett be a hangulat terén Kínában és Hongkongban egyaránt.

A piacok viszonylag ellenállónak bizonyultak a globális híráram ellenére

- hangsúlyozta Rubinson, utalva arra, hogy az első negyedévben tapasztalt energiasokkokkal és geopolitikai feszültségekkel szemben az ingatlanpiacok egyelőre megtartották korábbi trendjeiket.

Stagnáló Európa

Az európai tranzakciós volumen tekintetében a Real Capital Analytics adatai szerint az első negyedéves forgalom csak enyhén maradt el a 2025 első negyedévétől, és hasonló szinten alakult, mint az előző két évben.

Még több Ingatlan

Vitézy Dávid máris felmentett egy csúcsvezetőt

Ennyit fog érni a budapesti lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

Jön a hatalmas változás a hazai építőiparban: így lehet elképesztő pénzeket spórolni

AZ RICS befektetési érdeklődési indexe Európában pedig kissé csökkent az első negyedévben.

Rubinson kiemelte, hogy ez az indikátor általában egy negyedévvel megelőzi a piaci adatokat, és szoros korrelációt mutat a Green Street európai kereskedelmi ingatlan árindexével 20 éves időtávon.

A hitelkondíciók romlása a legnagyobb kockázat

- figyelmeztetett a közgazdász.

RICS2
A hitelpiaci feltételek romlása - ha marad a trend - jól látható kockázatot jelent az ingatlapiacra nézve. Forrás: RICS

A felmérés szerint a hitelkondíciók szigorodtak, ami szorosan korrelál a befektetési érdeklődés csökkenésével.

Ez különösen aggasztó a közel-keleti helyzet és az olajárak esetleges 150 dolláros hordónkénti szintre emelkedésének kockázata miatt.

Szektorális bontásban

  • az adatközpontok,
  • a lakóingatlanok,
  • az idősotthonok és
  • a diákszállások

mutatják a legerősebb várakozásokat. A hagyományos szektorokban továbbra is megfigyelhető a prémium és másodlagos ingatlanok közötti különbség, utóbbiak esetében különösen negatív a kép az irodák és kiskereskedelmi ingatlanok terén.

RICS3
12-hónapos tőkeérték és bérletidíj-várakozások szerint az adatközpontok és a lakóingatlanok teljesítenek a legjobban, de a prémium irodák továbbra is a pozitív tartományban vannak. Forrás: RICS

Országonként vizsgálva Franciaország és Németország esetében továbbra is negatív a visszajelzés, míg Spanyolország és Lengyelország a pozitív spektrum felső részén helyezkednek el. Románia esetében a politikai bizonytalanság befolyásolhatta a negatív eredményeket.

RICS4
Tőkeérték-várakozások országonként és ingatlanszektoronként. Forrás: RICS

A következő 12 hónapra vonatkozó várakozások szerint Franciaország és Németország a negatív kvadránsban helyezkednek el mind a tőkeértékek, mind a bérleti díjak tekintetében. Ezzel szemben a közép-kelet-európai országok - Csehország, Románia, Magyarország és Lengyelország - pozitívabb várakozásokat mutatnak.

Honi helyzet

Magyarország kapcsán Rubinson megjegyezte, hogy a külföldi befektetői érdeklődés már most enyhe javulást mutat, szemben a 2023-2024-es időszak igen negatív értékeivel.

Ha valóban javul a makrogazdasági helyzet, ahogy azt a prognózisok jelenleg mutatják, azt várom, hogy a számokban is megmutatkozik majd

- mondta.

Bár a jelenleg publikált kutatás még a választások előtt zajlott, az azutáni időszakra vonatkozóan óvatos optimizmust fogalmazott meg:

Jelenleg egy igen nagy potenciális befektetendő tőke keresi a helyét a régióban, és ennek az üzleti életbe visszatérő Budapest és Magyarország jó eséllyel a célpontja lehet

- tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, miért hajlandóak hatalmas felárat fizetni az ingatlanokért a vevők és a bérlők Európában és itthon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Vitézy Dávid is utazik a miniszterelnökkel, elmérgesedett helyzetet kell feloldani
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility