Kimondta a szakértő, amit senki sem akart hallani: ez a legnagyobb kockázat most az ingatlanpiacon

Az RICS londoni központú szervezet legfrissebb hangulatfelmérése szerint az európai ingatlanpiaci kedv az első negyedévben viszonylag stabil maradt a geopolitikai sokkok ellenére, a legnagyobb kockázat jelenleg a hitelkondíciók szigorodása. Simon Rubinson, a RICS vezető közgazdásza egy webinar keretein belül ismertette a szervezet első negyedéves európai ingatlanpiaci felmérésének eredményeit.

A RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) az ingatlan-, földmérő- és építőipari szakemberek rangos nemzetközi szakmai és etikai szervezete - felmérésének célja nem az aktuális piaci adatok gyűjtése, hanem a tagok hangulatának és várakozásainak feltérképezése: ez alapján szinte minden régióban enyhe bizalomcsökkenés volt tapasztalható az első negyedévben az előző negyedév végéhez képest. Az egyetlen kivétel Ázsia-Csendes-óceáni térség volt, ahol javulás következett be a hangulat terén Kínában és Hongkongban egyaránt.

A piacok viszonylag ellenállónak bizonyultak a globális híráram ellenére

- hangsúlyozta Rubinson, utalva arra, hogy az első negyedévben tapasztalt energiasokkokkal és geopolitikai feszültségekkel szemben az ingatlanpiacok egyelőre megtartották korábbi trendjeiket.

Stagnáló Európa

Az európai tranzakciós volumen tekintetében a Real Capital Analytics adatai szerint az első negyedéves forgalom csak enyhén maradt el a 2025 első negyedévétől, és hasonló szinten alakult, mint az előző két évben.

AZ RICS befektetési érdeklődési indexe Európában pedig kissé csökkent az első negyedévben.

Rubinson kiemelte, hogy ez az indikátor általában egy negyedévvel megelőzi a piaci adatokat, és szoros korrelációt mutat a Green Street európai kereskedelmi ingatlan árindexével 20 éves időtávon.

A hitelkondíciók romlása a legnagyobb kockázat

- figyelmeztetett a közgazdász.

A hitelpiaci feltételek romlása - ha marad a trend - jól látható kockázatot jelent az ingatlapiacra nézve. Forrás: RICS

A felmérés szerint a hitelkondíciók szigorodtak, ami szorosan korrelál a befektetési érdeklődés csökkenésével.

Ez különösen aggasztó a közel-keleti helyzet és az olajárak esetleges 150 dolláros hordónkénti szintre emelkedésének kockázata miatt.

Szektorális bontásban

az adatközpontok ,

, a lakóingatlanok ,

, az idősotthonok és

és a diákszállások

mutatják a legerősebb várakozásokat. A hagyományos szektorokban továbbra is megfigyelhető a prémium és másodlagos ingatlanok közötti különbség, utóbbiak esetében különösen negatív a kép az irodák és kiskereskedelmi ingatlanok terén.

12-hónapos tőkeérték és bérletidíj-várakozások szerint az adatközpontok és a lakóingatlanok teljesítenek a legjobban, de a prémium irodák továbbra is a pozitív tartományban vannak. Forrás: RICS

Országonként vizsgálva Franciaország és Németország esetében továbbra is negatív a visszajelzés, míg Spanyolország és Lengyelország a pozitív spektrum felső részén helyezkednek el. Románia esetében a politikai bizonytalanság befolyásolhatta a negatív eredményeket.

Tőkeérték-várakozások országonként és ingatlanszektoronként. Forrás: RICS

A következő 12 hónapra vonatkozó várakozások szerint Franciaország és Németország a negatív kvadránsban helyezkednek el mind a tőkeértékek, mind a bérleti díjak tekintetében. Ezzel szemben a közép-kelet-európai országok - Csehország, Románia, Magyarország és Lengyelország - pozitívabb várakozásokat mutatnak.

Honi helyzet

Magyarország kapcsán Rubinson megjegyezte, hogy a külföldi befektetői érdeklődés már most enyhe javulást mutat, szemben a 2023-2024-es időszak igen negatív értékeivel.

Ha valóban javul a makrogazdasági helyzet, ahogy azt a prognózisok jelenleg mutatják, azt várom, hogy a számokban is megmutatkozik majd

- mondta.

Bár a jelenleg publikált kutatás még a választások előtt zajlott, az azutáni időszakra vonatkozóan óvatos optimizmust fogalmazott meg:

Jelenleg egy igen nagy potenciális befektetendő tőke keresi a helyét a régióban, és ennek az üzleti életbe visszatérő Budapest és Magyarország jó eséllyel a célpontja lehet

- tette hozzá.

