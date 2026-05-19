  • Megjelenítés
Nyugati szomszédunk dobott mentőövet a magyar vasútnak, kocsikat bérel nyárra a MÁV
Ingatlan

Nyugati szomszédunk dobott mentőövet a magyar vasútnak, kocsikat bérel nyárra a MÁV

Portfolio
A MÁV tíz, szinte új első osztályú InterCity-kocsit bérel az osztrák állami vasúttársaságtól, az ÖBB-től a nyári szezonra, amelyeket a balatoni vonalakon állítanak majd forgalomba. A megállapodás a korábban megromlott osztrák-magyar közlekedési kapcsolatok rendeződését is jelzi és azonnali, átmeneti megoldást nyújt a hazai vasút súlyos járműhiányára - tudósított a Népszava.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

Vitézy Dávid közlekedési miniszter a lapnak adott válaszában a lépést bár kevésnek tartotta, de életmentőnek nevezte. Elmondása szerint

a két állami cég közötti, egyelőre szóbeli egyezség annak köszönhető, hogy a választások óta újraindultak a tárgyalások a két ország között,

ami kkokomoly fordulatnak számít.

Lázár János hivatali ideje alatt a GYSEV vezetése körüli viták és a magyar vonatok állandó késései miatt elmérgesedett a viszony az osztrák féllel. A helyzet odáig fajult, hogy az ÖBB korábban a budapesti járatok bécsi végállomásításáról is döntött.

Még több Ingatlan

Vitézy Dávid is utazik a miniszterelnökkel, elmérgesedett helyzetet kell feloldani

Őrült ütemben drágulnak a magyar ingatlanok, de egy kiskapu megnyílt a vevők előtt

Milyen hatással van a turizmusra a BL döntő és a dupla Metallica? A Danubius Hotels vezetőjét kérdeztük

A mostani bérleti szerződés a normalizálódó kapcsolatok első eredménye.

A hazai vasúti járműpark állapota kritikus: a tárcavezető miniszterelnöki meghallgatásán elhangzott megfogalmazása szerint ő maga is fiatalabb a forgalomban lévő mozdonyok többségénél. A MÁV a mostani nyári szezonnak a tavalyinál is kevesebb működőképes InterCity-kocsival vágott neki, ami

  • egyrészt amiatt van, hogy az előző vezetés leállította a távolsági járműbeszerzési tendereket, így a vállalatnak sok esetben 40-60 éves kocsikkal kell helytállnia.
  • Másrészt a hazai járműjavító kapacitások is összeomlottak. A magánkézbe adott, majd csődbe ment Dunakeszi Járműjavító esete miatt több hónapos kényszerszünet állt be az InterCityk és a nemzetközi kocsik karbantartásában.

A válságkezelés első időszaka a kárelhárításról szól:

a járműhiányt használt kocsik vásárlásával és a mostanihoz hasonló bérlésekkel próbálják enyhíteni.

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a hazai karbantartási háttér helyreállítása is: a MÁV mintegy 20 milliárd forintnyi állami forrásból nemrég visszavásárolta a dunakeszi bázist. A vasúttársaság vezetése is elismerte, hogy a gyár korábbi eladása hiba volt, a karbantartás kiesése ugyanis rendkívül megnehezítette a menetrendhez szükséges járműállomány biztosítását.

Kapcsolódó cikkünk

Vitézy Dávid is utazik a miniszterelnökkel, elmérgesedett helyzetet kell feloldani

Beindította a törvénygyárat Magyar Péter: intézkedések sorát rendelte el a miniszterelnök

Döntött Orbán Anita: visszarendeli a nagykövetet Magyarország legfontosabb szövetségesétől

Kiszivárgott, hogy kiket visz magával Magyar Péter varsói útjára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Vitézy Dávid is utazik a miniszterelnökkel, elmérgesedett helyzetet kell feloldani
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility