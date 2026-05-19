Nyugati szomszédunk dobott mentőövet a magyar vasútnak, kocsikat bérel nyárra a MÁV

Vitézy Dávid közlekedési miniszter a lapnak adott válaszában a lépést bár kevésnek tartotta, de életmentőnek nevezte. Elmondása szerint

a két állami cég közötti, egyelőre szóbeli egyezség annak köszönhető, hogy a választások óta újraindultak a tárgyalások a két ország között,

ami kkokomoly fordulatnak számít.

Lázár János hivatali ideje alatt a GYSEV vezetése körüli viták és a magyar vonatok állandó késései miatt elmérgesedett a viszony az osztrák féllel. A helyzet odáig fajult, hogy az ÖBB korábban a budapesti járatok bécsi végállomásításáról is döntött.

A mostani bérleti szerződés a normalizálódó kapcsolatok első eredménye.

A hazai vasúti járműpark állapota kritikus: a tárcavezető miniszterelnöki meghallgatásán elhangzott megfogalmazása szerint ő maga is fiatalabb a forgalomban lévő mozdonyok többségénél. A MÁV a mostani nyári szezonnak a tavalyinál is kevesebb működőképes InterCity-kocsival vágott neki, ami

egyrészt amiatt van, hogy a z előző vezetés leállította a távolsági járműbeszerzési tendereket, így a vállalatnak sok esetben 40-60 éves kocsikkal kell helytállnia.

Másrészt a hazai járműjavító kapacitások is összeomlottak. A magánkézbe adott, majd csődbe ment Dunakeszi Járműjavító esete miatt több hónapos kényszerszünet állt be az InterCityk és a nemzetközi kocsik karbantartásában.

A válságkezelés első időszaka a kárelhárításról szól:

a járműhiányt használt kocsik vásárlásával és a mostanihoz hasonló bérlésekkel próbálják enyhíteni.

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a hazai karbantartási háttér helyreállítása is: a MÁV mintegy 20 milliárd forintnyi állami forrásból nemrég visszavásárolta a dunakeszi bázist. A vasúttársaság vezetése is elismerte, hogy a gyár korábbi eladása hiba volt, a karbantartás kiesése ugyanis rendkívül megnehezítette a menetrendhez szükséges járműállomány biztosítását.

