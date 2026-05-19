Rengeteg utast érintő tervekről egyeztettek - teljesen átrajzolhatják a főváros legforgalmasabb útvonalait

Az Európai Bizottság és a Budapesti Közlekedési Központ vezetői a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztéséről, valamint a jövőbeli beruházások uniós finanszírozási lehetőségeiről egyeztettek Budapesten. A tárgyalások fókuszában a járműpark korszerűsítése, a vasút- és villamoshálózat bővítése, a digitalizáció, illetve a fenntarthatóbb és élhetőbb városi terek kialakítása állt.
A találkozóra a Hungexpón megrendezett Transport Research Arena (TRA) 2026 konferenciához kapcsolódóan került sor, a megbeszélésen részt vett Magda Kopczyńska, az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának (DG MOVE) vezetője, valamint Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese. Az egyeztetés célja az volt, hogy a hazai és az uniós szakmai együttműködés révén az utasok a jövőben egy megbízhatóbb, modernebb közlekedési hálózatot használhassanak.

Vitézy Dávid, a Magyar-kormány új, a területért felelős minisztere korábban elmondta, hogy miniszterként minden követ megmozgat majd, hogy a budapesti tömegközlekedési fejlesztéseket lehessen a jelenlegi költségvetési ciklus Magyarország felé korábban befagyasztott európai uniós forrásaiból finanszírozni.

Kopczyńska és Bodor a megbeszélésen részletesen áttekintették a budapesti közösségi közlekedés legfontosabb fejlesztési irányait:

kiemelt témaként szerepelt a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, valamint a HÉV-vonalak megújítása.

Emellett tárgyaltak a már részben megvalósult budai, illetve a tervezett pesti fonódó villamoshálózatról, továbbá az elektromos busz- és trolibuszflotta bővítéséről is.

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ mobilitási vezérigazgató-helyettese és Magda Kopczyńska, az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának, a DG MOVE-nak a főigazgatója.

A fenntartható városi mobilitás és a forgalomcsillapítás jegyében a belváros megújítását célzó, jelenleg előkészítés alatt álló tervek is szóba kerültek, ezek többek között

az idősebb Antall József és a Jane Haining rakpartot, valamint az Erzsébet híd térségét érintik.

A megbeszélésen a digitalizációs törekvések is hangsúlyt kaptak.

