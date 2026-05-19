Váratlan lépés egy magyarországi üzemtől: autóipari módszerrel forradalmasítják az építőipari vasbeton-gyártást
Az autóiparban a minőség a működés alapja, és ezt a szemléletet kívánták az Ineton gyakorlatában is érvényesíteni - idézi a közlemény Tuza Zoltánt, az Ineton minőségirányítási rendszerének vezetőjét, aki több mint tíz év autóipari tapasztalatot ültetett át az építőipari gyártási környezetbe.
„Húzóelvű” működés és teljes körű nyomonkövethetőség
A vállalat működésének egyik kulcseleme az úgynevezett „húzóelvű” rendszer. Ennek lényege, hogy egy következő gyártási lépés csak akkor indulhat el, ha az előző folyamat lezárása szabályosan megtörtént. A digitális engedélyezési és visszaellenőrzési pontok révén az egyes munkafázisok dokumentáltak és utólag is visszakövethetők.
Az üzemben a minőségellenőrzés digitálisan támogatott rendszerben zajlik: a gyártósorok mellett elhelyezett érintőképernyős felületeken történik az önellenőrzés, illetve az operátori visszajelzések rögzítése. Ezek az információk közvetlenül bekerülnek az irányítási rendszerbe, miközben a minőségellenőrzési osztály folyamatosan felügyeli a gyártást. Az esetleges nemmegfelelőségeket strukturált problémamegoldó folyamat kezeli.
Az alsónémedi telephelyen előregyártott vasbeton elemek – többek között kéregfalak, kéregfödémek, lépcsőkarok, gerendák és pillérek – készülnek.
Konkrét digitalizációs lépések a gyártásban és a háttérfolyamatokban
Az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult, köztük:
- QR-kódos termékazonosítás bevezetése,
- digitális nemmegfelelőség-kezelés,
- online logisztikai és rendelési folyamatok,
- digitális jogosultság- és oktatáskezelés,
- a gyártási technológiára szabott Qrules és meBos felhőalapú alkalmazások integrációja.
A vállalat a dokumentáltság és a visszakövethetőség erősítését a CPR-rendeletre (Construction Products Regulation) történő felkészülés szempontjából is kiemeltnek tartja.
A következő időszak fejlesztései között a cég az adatvezérelt működés további mélyítését és az automatizált ellenőrzési folyamatok bővítését jelölte meg. Ennek részeként már elindult a vastekercsek digitális nyomonkövetési rendszere, illetve folyamatban van a megrendelői rendelési rendszer egyszerűsítése és automatizálása.
