Vitézy Dávid is utazik a miniszterelnökkel, elmérgesedett helyzetet kell feloldani

Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztereként Magyar Péterrel tart lengyelországi és osztrák látogatására, ahol többek között a GYSEV körüli elmérgesedett helyzet rendezéséről és az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztéséről fog tárgyalni.

Számos gyakorlati kérdéssel is készülök a tárgyalásokra”

– írta Facebook-bejegyzésében a miniszter.

A GYSEV Zrt. egy osztrák-magyar vegyesvállalat, amelyben a magyar állam többségi, az osztrák állam pedig, az ÖBB-n keresztül kisebbségi tulajdonos. Lázár János minisztersége idején a magyar állam egyoldalúan, az osztrák fél megkérdezése nélkül menesztette a vasúttársaság vezérigazgató-helyettesét, válaszul az osztrák állam beperelte Magyarországot a nemzetközi szerződések megsértése miatt.

A Lázár-vezetésre utalva Vitézy hozzátette, hogy

mi a minél szorosabb régiós együttműködésre törekszünk a térség országaival.

Vitézy szerint Lengyelország és Ausztria példája jól mutatja, hogy milyen versenyhátrányt kell ledolgoznia Magyarországnak a következő években: ez a két ország évente mintegy 700 milliárd forintnak megfelelő összeget fordít vasútfejlesztésre, Magyarországon tavaly ez alig haladta meg a húszmilliárd forintot.

Ott vasutat fejlesztenek, nálunk pedig vasútvonalakat zártak be az utóbbi években. Ezen a hozzáálláson kell és fogunk is változtatni

– zárta a posztját Vitézy.

