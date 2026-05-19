  • Megjelenítés
Vitézy Dávid is utazik a miniszterelnökkel, elmérgesedett helyzetet kell feloldani
Ingatlan

Vitézy Dávid is utazik a miniszterelnökkel, elmérgesedett helyzetet kell feloldani

Portfolio
Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztereként Magyar Péterrel tart lengyelországi és osztrák látogatására, ahol többek között a GYSEV körüli elmérgesedett helyzet rendezéséről és az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztéséről fog tárgyalni.

Számos gyakorlati kérdéssel is készülök a tárgyalásokra”

– írta Facebook-bejegyzésében a miniszter.

Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

A GYSEV Zrt. egy osztrák-magyar vegyesvállalat, amelyben a magyar állam többségi, az osztrák állam pedig, az ÖBB-n keresztül kisebbségi tulajdonos. Lázár János minisztersége idején a magyar állam egyoldalúan, az osztrák fél megkérdezése nélkül menesztette a vasúttársaság vezérigazgató-helyettesét, válaszul az osztrák állam beperelte Magyarországot a nemzetközi szerződések megsértése miatt.

A Lázár-vezetésre utalva Vitézy hozzátette, hogy

Még több Ingatlan

Nyugati szomszédunk dobott mentőövet a magyar vasútnak, kocsikat bérel nyárra a MÁV

Őrült ütemben drágulnak a magyar ingatlanok, de egy kiskapu megnyílt a vevők előtt

Milyen hatással van a turizmusra a BL döntő és a dupla Metallica? A Danubius Hotels vezetőjét kérdeztük

mi a minél szorosabb régiós együttműködésre törekszünk a térség országaival.

Vitézy szerint Lengyelország és Ausztria példája jól mutatja, hogy milyen versenyhátrányt kell ledolgoznia Magyarországnak a következő években: ez a két ország évente mintegy 700 milliárd forintnak megfelelő összeget fordít vasútfejlesztésre, Magyarországon tavaly ez alig haladta meg a húszmilliárd forintot.

Ott vasutat fejlesztenek, nálunk pedig vasútvonalakat zártak be az utóbbi években. Ezen a hozzáálláson kell és fogunk is változtatni

– zárta a posztját Vitézy.

Kapcsolódó cikkünk

Beindította a törvénygyárat Magyar Péter: intézkedések sorát rendelte el a miniszterelnök

Döntött Orbán Anita: visszarendeli a nagykövetet Magyarország legfontosabb szövetségesétől

Kiszivárgott, hogy kiket visz magával Magyar Péter varsói útjára

Lemondott Vitézy Dávid, megnevezte az utódját a Fővárosi Közgyűlésben

Vitézy Dávid elmondta, mit kezdene a közlekedési fejlesztésekre szánt uniós forrásokkal

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Nyugati szomszédunk dobott mentőövet a magyar vasútnak, kocsikat bérel nyárra a MÁV
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility