Vitézy Dávid máris felmentett egy csúcsvezetőt
Vitézy Dávid máris felmentett egy csúcsvezetőt

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette tisztségéből Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét. A döntés hátterében az állami vasúttársaság működésének és vezetési struktúrájának átfogó felülvizsgálata áll - közölte a HVG.

A tárcavezető még pénteken egy televíziós interjúban már utalt a menedzsmentet érintő strukturális változtatásokra. Ezeket a lépéseket a MÁV ügyeinek és általános helyzetének áttekintésétől tette függővé. Akkor hangsúlyozta, hogy

a vállalat jövőbeli vezetési felépítését a folyamatban lévő vizsgálatok eredményei alapján fogják kialakítani.

Dányi Gábor 2024. január elseje óta látta el a gazdasági vezérigazgató-helyettesi feladatokat. Kinevezését megelőzően kormányzati és szakmai tapasztalatot is szerzett. Dolgozott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyetteseként, valamint helyettes államtitkárként a szaktárcánál és a Miniszterelnökségen is. Ezenfelül tevékenykedett az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosaként, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. igazgatóságának elnökeként is.

