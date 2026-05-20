BL-döntő lesz Budapesten: temérdek lezárásra kell készülnie a közlekedőknek

Azt írták, hogy a mérkőzés miatt lezárják:
- Május 28-án, csütörtökön 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV. kerületében lévő Kós Károly sétányt, a Hősök terét körbe, továbbá az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szintén május 28-án 8 órától 18 óráig lezárják a XIV. kerületi Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.
- Május 29-én, pénteken 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig lezárják Budapest VI. kerületében az Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között. Május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a VI. kerületi Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, a Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között, a Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között és a Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.
- Június 4-én, csütörtökön 20 óráig zárva lesz a XIV. kerületi Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között, a Hősök tere az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, és az Állatkerti körút a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.
A további korlátozásokról részletes információk találhatók a rendőrség honlapján.
