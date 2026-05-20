Csöbörből-vödörbe: az eddigi adóterveken felül további terhekkel sújtaná a gazdagok ingatlanait a brit kormány
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter egy új, úgynevezett "oligarchafelár" bevezetését fontolgatja. Ennek értelmében a külföldön élő tulajdonosoknak a legdrágább brit ingatlanok után a tervezett ingatlanadón felül további összeget kellene fizetniük - írta a FT.
A pénzügyminisztérium kedden közzétett konzultációs anyaga egy új javaslatot vet fel. Eszerint a tavalyi költségvetésben bejelentett, 2028 áprilisától életbe lépő önkormányzati adópótlékot tovább emelhetnék a külföldi illetőségű tulajdonosok esetében. Ezt az eredeti adópótlékot a kétmillió fontnál értékesebb ingatlanokra vetik ki.

A tervet a minisztérium tisztviselői "oligarchafelárnak" nevezték el:

a Munkáspárt számos képviselője üdvözölné a lépést, mivel régóta szorgalmazzák a vagyonosok magasabb adóztatását. Kormányzati tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az elképzelés egyelőre csak mérlegelés tárgyát képezi.

A tavalyi költségvetésben bejelentett ingatlanadó-pótlék, amelyet a sajtó "kastélyadónak"mansionotaxax) keresztelt el, az ország legértékesebb ingatlanjainak felső egy százalékát érinti. A teher sávosan emelkedő mértékben növekszik.

  • A 2 és 2,5 millió font közötti értékű ingatlanok esetében évi 2500 fontos felár fizetendő.
  • Ez az összeg 3,5 millió fontig 3500,
  • 5 millió fontig 5000, afölött pedig 7500 font lesz.

Az intézkedéssel a kormány 202tólól évi mintegy 430 millió fontos többletbevételre számít.

A konzultációs dokumentum szerint a kormány azt vizsgálja, hogy a túlhevült ingatlanpiacokon, különösen Londonban, a külföldi tulajdonosok kereslete milyen mértékben járul hozzá a lakásárak emelkedéséhez és a kínálat szűküléséhez.

"A bizonyítékok függvényében a kormány vizsgálja, hogy indokolt lehet-e további felár alkalmazása az adóköteles ingatlanok külföldi illetőségű tulajdonosaira" – áll a dokumentumban.

Dan Tomlinson kincstári államtitkár közölte, hogy az ingatlanadó következő átértékelésére 2033-ban kerül sor. Mint mondta:

Egy tízmillió fontos mayfair-i kastélynak nem kellene kevesebb önkormányzati adót fizetnie, mint egy átlagos családi ház Darlingtonban vagy Blackpoolban.

