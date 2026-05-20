Így zárták el a kiporzó rákkeltő azbesztet a magyar szakemberek
Szombathelyen, az Oladi platón speciális bitumenemulziós bevonattal fedték le a Síp utca burkolatát, hogy megakadályozzák a rákkeltő azbesztpor levegőbe jutását. A Strabag konszernhez tartozó Bitunova gyorsított tempóban végezte el az innovatív felületzárást, ami akár 15-20 évre is biztonságosan megszüntetheti a kiporzás problémáját az érintett útszakaszon - írta meg a Magyar Építők.

A beavatkozásra halaszthatatlanul szükség volt, miután a helyi, mintegy 12 kilométeres úthálózat kiépítéséhez osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzetet használtak. Bár korábban forgalomkorlátozást és locsolást is elrendeltek, a mérések több utcában, így a Síp utcában is az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó azbesztrost-koncentrációt mutattak ki a levegőben. A belélegezve rákos megbetegedéseket okozó anyag nemcsak az ott élő több mint ezer ember, hanem az egész megyeszékhely lakosságára is kockázatot jelentett.

oladi strabag
Forrás: Magyar Építők

A problémára a Bitunova szakemberei a városvezetéssel egyeztetve kidolgoztak egy azonnali technológiai megoldást. Miután a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is jóváhagyta az eljárást, a műszaki előkészületek rendkívül gyorsan, alig két hét alatt lezajlottak. Ekkor meg is kezdődhetett a 4500 négyzetméteres próbaszakasz felületzárása.

Speciális technika

A kivitelezés során a legfontosabb szempont a szálló por képződésének elkerülése volt. A munkatársak speciális munkavédelmi oktatáson vettek részt. A burkolat előkészítését és a süllyedések javítását kézi erővel, egyszer használatos védőruhában és maszkban végezték. Ezeket a nap végén összegyűjtötték, majd veszélyes hulladékként kezelték.

A kátyúk zúzalékos és mart aszfaltos javítása után többrétegű, szórt felületi bevonatot alakítottak ki az úton.

  • Első lépésként száraz bazaltzúzalékot terítettek a felületre, amelyet gumikerekes úthengerrel dolgoztak be. Ez biztosította, hogy a szemcsék megfelelően beálljanak a felületbe, előkészítve azt a kötőanyag fogadására.
  • Ezt követően léptek működésbe a speciális, automatikus vezérlésű célgépek, amelyek zárt rendszerből, összehangoltan juttatták ki a forró bitumenemulziót és az újabb, kisebb szemcseméretű zúzalékot.
  • Ezek a munkagépek azért voltak elengedhetetlenek a folyamathoz, mert szinte egyszerre, alig félméteres csúszással permetezik a kötőanyagot és szórják rá a köveket. Így a kezelt felület egyetlen pillanatra sem marad fedetlenül, ami gyakorlatilag nullára csökkenti a munkavégzéssel járó porfelverődés kockázatát.
  • A technológiai sort egy harmadik réteg szórásával zárták le. Az így létrejött bevonat nem hagyományos, homogén aszfaltrétegként viselkedik, hanem a zúzalék és a kötőanyag egymásra épülő rendszereként zárja le légmentesen a kiporzás útját.

Bár a beavatkozás nem jelent teljes útrekonstrukciót, a felületzáró réteg akár évtizedekre is meggátolhatja az azbeszt levegőbe jutását. Ez nagymértékben függ a meglévő útalap teherbírásától is. A Síp utcai próbaszakasz hatékonyságát a szakemberek

utólagos mérésekkel ellenőrzik, és az eredmények ismeretében döntenek majd arról, hogy kiterjesztik-e a technológiát a hálózat további részeire.

