Itt a bejelentés: több repülőgép is a Liszt Ferenc repülőtér 1-es termináljára érkezik és onnan indul a BL-döntő miatt

Május 29-én egész nap és május 30-án 17 óráig minden londoni járat az 1-es terminálra érkezik, május 30-án 17 órától május 31-e nap végéig minden londoni járat az 1-es terminálról indul – közölte a Wizz Air. Az intézkedésre azért van szükség, mert a Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt megnő a légiforgalom Budapesten.

A Wizz Air azt kéri, hogy

az utasok ne megszokásból közlekedjenek, hanem ezen a hétvégén ellenőrizzék, hogy a járatuk melyik terminálról indul.

Ezt az információt a digitális beszállókártyán is megtalálják, emellett a Wizz Air az érintett utasokat az általuk megadott elérhetőségeken keresztül is értesíti a változásról.

A Budapest Airport ezen a hétvégén ingyenes transzferbuszt biztosít a két terminál között. Vasárnap minden check-in pultnál el lehet majd végezni bármelyik londoni Wizz Air-járatra az utasfelvételt, de a légitársaság azt javasolja, hogy az utasok két órával a járat indulása előtt érkezzenek ki a repülőtérre.

A Wizz Air azt is kéri az utasoktól, hogy a jelentősen megnövekedett forgalom, valamint esetleges közúti korlátozások miatt szánjanak a szokásosnál több időt a repülőtérre való kijutásra, és készüljenek arra is, hogy a belvárosba jutás is több időt vehet igénybe.

Az 1-es terminál parkolója ezen a hétvégén nem használható, a járművek csak az utazók ki- és beszállásának idejére állhatnak majd meg.

