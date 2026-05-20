Kiderült, hova ömlenek a kamattámogatott tízmilliók: furcsa kettősség tűnt fel Magyarország térképén

A 2025 szeptembere és 2026 februárja közötti időszakban az Otthon Start hitel iránti kereslet kiemelkedő volt, ez alatt az időszak alatt drasztikusan megnőtt a hitelből finanszírozott lakásvásárlások aránya Magyarországon. Fél év alatt a hazai lakástranzakciók felénél igényeltek kölcsönt a vevők, és az esetek 36 százalékában kifejezetten ezt az államilag támogatott konstrukciót választották.

Az Otthon Start hatására egyébként a lakáshitel-kibocsátás éves összevetésben a duplájára emelkedett: tavaly a negyedik negyedévben a hitelintézeti szektor

799 milliárd forint értékben kötött lakáshitel-szerződést, ami éves összevetésben 130 százalékos növekedést jelent.

A program révén a hitelből történő lakásvásárlások aránya rekordmagas szintre emelkedett: a hitelintézetek 2025 negyedik negyedévében 29 ezer lakáshitel-szerződést kötöttek, amely a kihelyezett volumennél visszafogottabb mértékben, mintegy 63 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest,

az idei első negyedéves szerződéskötések száma pedig 47 százalékos bővülést mutatott.

A program a fővárosban bizonyult a legkeresettebbnek, itt a lakásvásárlások 52 százalékát ebből a forrásból finanszírozták. Az arány különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a szigorú vételár- és négyzetméterár-korlátok miatt a budapesti tranzakcióknak eleve csak a háromnegyede felelt meg a feltételeknek.

A kisebb településeken is jelentős volt a hitel szerepe:

a tranzakciók 34, a kisebb városokban 37, míg

37, míg a községekben 27 százalékához vették igénybe a támogatást.

A felvett összegek tekintetében a budapesti szerződések átlaga 43 millió forint volt, ami egy tipikus fővárosi lakás vételárának mintegy 60 százalékát fedezte. Vidéken az igényelt átlagösszeg településtípustól függetlenül 30 és 32 millió forint között mozgott. Ez a megyeszékhelyeken az átlagos ingatlanár 70, a kisebb városokban pedig 80 százalékát tette ki. A községekben az átlagos hitelösszeg már meg is haladta a helyi átlagárakat.

A hitel aránya a vételárhoz viszonyítva ugyanakkor mindenhol egységesen 71 százalék körül alakult. Ebből az következik, hogy a legkisebb településeken a vásárlók jellemzően a jobb minőségű, nagyobb értékű ingatlanokat vették meg az Otthon Start segítségével.

A szerződéskötések eloszlása területileg is erős koncentrációt mutat.

Népességarányosan a legtöbb hitelt a pesti kerületekben ,

, a Tolnai járásban, valamint

járásban, valamint az iparilag és gazdaságilag fejlettebb vármegyeszékhelyek vonzáskörzetében igényelték. Utóbbira jó példa Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya és Szombathely térsége.

Érdekes lakáspiaci összefüggés, hogy míg vidéken a drágább, magasabb négyzetméterárú térségekben volt a legnagyobb a program kihasználtsága, addig a fővárosban a folyamat épp fordítva zajlott, aminek egyértelmű oka a 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát volt.

Budapesten az olcsóbb kerületekben volt a legnépszerűbb az Otthon Start, míg a drágább városrészekben a szigorú feltételek miatt háttérbe szorult. Összességében a kihelyezett hitelvolumen erősen azokra a területekre összpontosult, ahol a magasabb ingatlanárak miatt eleve nagyobb összegekre volt szükségük a vásárlóknak.

